Prezidentský pohár jsme chtěli, zní z Plzně. Ale teď se základní část maže

O tom, že konečné první místo už s předstihem po 50. kole patří jim, měli Plzeňští jasno ještě dřív, než dokončili svoje drama na Kometě. Hradec zaváhal ve Vítkovicích, čímž jim cestu k Prezidentskému poháru otevřel.



„My jsme to nijak zvlášť neřešili. Navzájem jsme si pogratulovali, řekli jsme si ale taky, že tím to skončilo. To hlavní nás teprve čeká,“ hleděl už obránce Petr Kadlec k play off.

Do něho půjde Plzeň obohacena o zkušenost z vyhecované bitvy v Brně, které taky bude chtít patřit k favoritům vyřazovací části. Domácí vedli 1:0 a měli výraznou převahu, než je Indiáni zaskočili čtyřmi trefami ve druhé třetině. Po ní se ale zase zvedla Kometa, třemi zásahy srovnala za necelých pět minut. Zápas šel za stavu 4:4 do prodloužení a pak i do nájezdů.

„Z pohledu na hru nám taková ztráta vadí,“ mínil Kadlec. „V první třetině jsme nehráli dobře, bylo hodně vyloučených, tím jsme dostali Brno do hry. Něco jsme si řekli v kabině, trochu jsme zvýšili hlas a druhá třetina byla od nás skvělá. Hráli jsme jednoduše, dávali jsme si puky. Ve třetí třetině jsme ale udělali chyby a nepohlídali jsme si to. Mrzí nás to. Pokaždé chceme vyhrát, a tohle by se nám nemělo stávat, jestli chceme uspět v play off. Takové obraty si nemůžeme dovolovat,“ upozornil zkušený zadák.

Z Pchjongčchangu do extraligy

Trenéři Plzně nasadili do hry oba hráče, kteří reprezentovali na olympiádě. Slovenský obránce Peter Čerešňák odehrál 20:36 minut, český útočník Tomáš Mertl dokonce 21:11 minut. Neskórovali, Čerešňák měl jednu asistenci.

„Peter byl odpočinutý a v pohodě. S Tomášem Mertlem jsme mluvili a cítil se dobře. Původně jsme nechtěli, aby nastoupil, ale po dohodě s ním jsme určili, že ho do utkání dáme. Odehrál ho kvalitně. Určitě by si řekl, kdyby byl zraněný nebo unavený,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

I za Kometu nastoupili všichni borci z olympijské mise.

Vítězné doubly Kdo vyhrál v extralize základní část i titul v jedné sezoně? 2000/01 Vsetín 2001/02 Sparta 2010/11 Třinec 2015/16 Liberec

Nade všemi ale čněl s osmi střelami nejaktivnější muž zápasu Martin Nečas. Toho plzeňská obrana zastavovala jen s největšími obtížemi, a vícekrát to zůstalo až na brankáři Miroslavu Svobodovi.

„Celou sezonu Plzeň hrála dobře, bez výkyvů, pořád stejně. Doma si vedla výborně. Ono se to pak na tabulce odrazí,“ chválil soka Nečas.

Čihák přiznal, že o celkové prvenství v soutěži Plzeň usilovala. „Protože je to pro kluky ocenění za dlouhodobou práci, kterou jsme odvedli. Už i dřív jsme o tom přemýšleli, chtěli jsme to vyhrát a jsme rádi, že se nám to podařilo,“ konstatoval.

Taktéž Kadlec zisk trofeje za základní část kvitoval s povděkem, i když hlavu si tím, kdy a jestli mužstvo pohár převezme, rozhodně lámat nechtěl. „Asi ho teď dostaneme virtuálně, nevím. Není to teď podstatné. Je to skvělý výsledek, že jsme byli první v dvaapadesáti zápasech. Je tu hodně mladých kluků, pro které je to ocenění. Tím se to teď smázlo a začne se znovu,“ zopakoval.

Ve zbývajících dvou kolech už Plzeň nikdo z prvního místa sesadit nemůže, to ale neznamená, že by na západě Čech mohl zavládnout klid a uspokojení.

„Odehrajeme to normálně jako všechny jiné zápasy. Odehrát je tak, abychom na sebe mohli být hrdí. Už to u nás nebude o bodech, ale o herní pohodě, abychom neusnuli na vavřínech. Tenhle pohár je fajn, ale cíle máme jiné. Musíme se na to připravit,“ dodal Kadlec.