Zlomíme to jedině tvrdou prací, nabádá plzeňský útočník Němec

Rozhodl třetí gól Komety záhy po vašem vyrovnání na 2:2?

Všechny góly, co jsme dnes dostali, byly nešťastné. V hlavách to něco zanechalo, ale nemyslím, že jsme odehráli špatný zápas. Byly tam tři tyčky, rozhodovaly centimetry. Snad se to zase otočí k nám.

Prohráli jste potřetí v řadě. Jak tuhle sérii rychle zlomit?

Jen tvrdou prací. A dám ruku do ohně za každého v kabině, že na ledě nechává sto procent.

Znovu se vám nedařily ani přesilovky. Co se v nich dá změnit?

Chceme něco udělat, ale buď je to pomalé, přeskočí nám puk, není přesná nahrávka. Nemá to ten drajv. Musíme je zlepšit, protože už nás to stálo pár zápasů.