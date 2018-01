Plzeňský Schleiss po prohře s Boleslaví: Řezali nás a my to nezvládali

„Sešlo se to, všechno dnes bylo špatně, den blbec. Je škoda, že ta série končí, ale asi to přijít muselo. A je lepší, že se to stalo teď, než v důležitějším utkání sezony,“ prohlásil plzeňský útočník Jan Schleiss.

Kdo ví, zda by se vše vyvinulo jinak, kdyby v úvodu Moravčíkova bomba místo do pravé tyče zamířila do sítě. Postupně se tahle partie proměnila spíš v nervózní souboj. Domácí sice soupeře přestříleli, jenže hned sedmkrát pykali kvůli faulům a dvě početní výhody Mladá Boleslav využila. Nejprve v deváté minutě, kdy Urban využil přihrávku zpoza branky a otevřel skóre. Za stavu 1:2 pak ve 48. minutě Valský tečoval ránu Orsavy a vrátil hostům dvoubrankový náskok.

„Byly tam pasáže, kdy jsme měli navrch, ale to je málo. Boleslav hraje o hodně, chce urvat každý bod a nachystala se na nás dobře. A my nebyli připravení. Někteří hráči musí přidat, nemůžeme spoléhat jen na tři čtyři jednotlivce,“ varoval kouč Škody Ladislav Čihák.

Jediný gól domácích zařídil za stavu 0:2 ve 34. minutě Indrák, který se protáhl mezi dvěma obránci a poslal puk mezi betony gólmana Růžičky. Jenže na tuhle trefu už nikdo nenavázal, byť ještě na konci druhé třetiny byli blízko vyrovnání v přesilovce Moravčík a Kratěna.

„Měli jsme i štěstí, ale to k tomu patří. Jsme moc rádi, že nám to tady po předchozí domácí porážce vyšlo. Kluci zaslouží pochvalu za nasazení a bojovnost, hráli jsme disciplinovaně a podržel nás brankář Růžička,“ vypočítal mladoboleslavský asistent Viktor Ujčík.

Plzeň může litovat, že zkraje třetí části nevyužila přesilovku za úmyslné posunutí branky hostujícím gólmanem. Brzy poté přišla zlomová branka Valského, Plzeňské pak navíc přibrzdily další oslabení. „Ze začátku tam něco bylo, ale my jsme pak začali být zbytečně frustrovaní. Oni hráli dobře, řezali nás a my to moc nezvládali. Každopádně to pro nás byla skvělá příprava na play-off a ukázala, že máme pořád co zlepšovat,“ uznal Schleiss.

Plzeň ještě v závěru odvolala Svobodu a při power-play zkusila manko dotáhnout, jenže v čase 47:54 inkasovala do opuštěné branky z hokejky obránce Dlapy.

„Nechtěli jsme prohrát. Ale upřímně, kdo by před sezonou čekal, že poprvé ztratíme doma tři body až takhle pozdě,“ konstatoval trenér Čihák.

I hráči chtějí porážku rychle hodit za hlavu. „Nemá cenu se v tom babrat. Měli jsme předtím šňůru pěti výher v řadě a doufám, že v pátek v Pardubicích na to zase navážeme,“ řekl obránce David Sklenička.