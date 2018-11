Všichni na to úplně... kašlou. Voráček si po další prohře nebral servítky

Přitom ani kanadský soupeř nenastupoval do utkání v bůhvíjak skvělém rozpoložení. Senators měli na krku čtyřzápasovou sérii proher, pátý kousek do sbírky byl na spadnutí. Přesilovková trefa Voráčka a Gudasovo zvýšení ranou od modré znamenaly slibné vedení Philadelphie 3:1.

„Po dvou třetinách jsem si myslel, že už je máme na lopatkách. Šlapalo nám to, měli jsme zápas pod kontrolou,“ vracel se k té zdařilejší části utkání obránce Gudas.

Třetí dějství ale zápasový scénář kompletně přepsalo. Brady Tkachuk nejprve dvěma zásahy srovnal, tři minuty před koncem pak Matt Duchene spektakulárním baseballovým gólem strhl vedení na stranu Ottawy. Šokující dílo bylo dokonáno, Senators zvítězili 4:3.

Podívejte se na sestřih utkání Philadelphie s Ottawou:

„Pořád nevím, co přesně se stalo. Dostali jsme druhý gól a najednou jsme začali hrát ustrašeně. Toho by využil každý soupeř,“ měl zlost Voráček. Na jazyk se mu dralo sprosté anglické slovíčko na „f“, kterému se jen tak tak vyhnul. „Všem je to... ukradené. To, v jaké jsme teď pozici.“

Philadelphia prohrála už pošesté z posledních sedmi duelů. Tým nenakopl ani úterní vyhazov generálního manažera Rona Hextalla, vrtkavá je údajně i pozice kouče Davea Hakstola.

Mohl za selhání mužstva částečně i tlak ohledně osudu trenéra? „Tohle nemělo nic společného s tlakem. Zápas jsme kontrolovali a pak ho odevzdali. Tak to s námi teď zkrátka je,“ byl rozmrzelý Voráček.

Omluvu pro zpackaný závěr dobře rozehraného střetnutí neměl ani samotný Hakstol. Sám ví, že zanedlouho může čelit podobnému osudu jako jeho nedávný nadřízený. O tom novém zatím rozhodnuto není.

„Současné změny odpovídají situaci, v níž se momentálně nacházíme. Jakmile přijde nový manažer, bude na něm, zda mě posoudí jako správného kouče,“ je připravený na nejhorší scénář Hakstol.

Moc stupínků dolů už Flyers nezbývá. Momentálně se nacházejí na poslední příčce Východní konference, byť od postupové hranice zase tak daleko nejsou. Aby jim ale nenávratně neutekla, bude se muset tápající tým pod novým generálním manažerem vzchopit.