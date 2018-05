Nabídku z Polska odmítla. Poruba nakonec zamíří do české první ligy

„Celou dobu se stále rýsovala možnost účasti v polské extralize, která byla pro nás z marketingového hlediska velice zajímavá. Po postupu do první ligy jsme se ale rozhodli, že budeme hrát právě WSM ligu, a možnost polské soutěže jsme v tuto chvíli zavrhli,“ potvrdil na klubovém webu manažer Pavel Hinner.

Jedním z důvodů, proč si Porubští rozmysleli účast v zahraniční soutěži, byl přístup některých polských klubů.

„Ač byl cítit eminentní zájem polského svazu, my se nechceme tlačit do jejich ligy za každou cenu násilím. Bohužel stále je několik silných klubů, které mají své důvody, proč nás nechtějí - ať již obavy, že by s námi prohrávali, nebo by se nedostali do play off, finále či by přišli o možnost hrát o Ligu mistrů,“ konstatoval porubský manažer.

Aby byl kádr RT Torax Poruba ve WSM lize konkurenceschopný, dohodl se klub na spolupráci s extraligovým ostravským sousedem. Vítkovice Ridera bude hráče, o které nemá momentálně zájem, uvolňovat do Poruby.

„Mohu prozradit, že jsme se dohodli s Jakubem Illéšem a Janem Hudečkem. S dalšími hráči stále jednáme,“ řekl Hinner a dodal: „Další spolupráci jsme navázali se Zlínem. Máme již nabídku některých jmen, ale stejně jako v případě hráčů Vítkovic je vše ve stavu jednání. Hlavně musíme diskutovat, jak poskládat tým, aby se nenarušila dobrá parta a zároveň aby družstvo získalo více na kvalitě.“

Poprvé se před novou sezonou porubští hokejisté sejdou 21. května. „Hned pak hráče čeká začátek letní přípravy. Zároveň se budeme snažit navázat spolupráci s některým z druholigových klubů, kam bychom chtěli posílat hráče na hostování či na střídavé starty, případně si je rozehrané vytahovat zpátky,“ doplnil manažer.