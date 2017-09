Válek: Venku hraje Dukla dobře, ale tipuju, že v Brně skončí zápas 3:5

„Je to tak, já Kometě a babička, která mě vychovávala, v té době zároveň také Kladnu,“ směje se při vzpomínce na začátky své kariéry. „Tehdy mě zachránila Jihlava. Přijel za mnou trenér Pitner a řekl mi, ať jdu na vojnu, že on udělá maximum, abych z té šlamastiky vyvázl jen s krátkým trestem. A opravdu dodržel slovo. V říjnu jsem stál před disciplinárkou a už v prosinci jsem hrál v dresu Dukly,“ prozrazuje sedmapadesátiletý bývalý hokejový reprezentant.

Byl jste nakonec rád za Jihlavu, nebo vás tehdy opravdu víc lákala Kometa?

Ne, já byl odmalička duklák. Mým velkým snem bylo hrát jednou právě za Jihlavu. Jenže jsem vyrůstal v Třebíči, která i tehdy byla jakýmsi béčkem Komety, takže to tak nějak vyplynulo.

Vybavujete si nějaký konkrétní zážitek z pozdějších vzájemných zápasů?

Jejda, teď jste mě zaskočila. Asi spíš ne. Jen si pamatuju, že jsme proti Brnu hráli i za Lužánkami, kam přišlo asi pět tisíc lidí. Ale tehdy ještě to jejich divoké publikum nebylo až tak divoké. Možná i proto, že sláva Komety v těch letech spíš odeznívala. Už to nebyly takové líté boje jako za éry Holíků a Suchého.

Víte, že jste byl u zatím posledního vzájemného extraligového souboje? Dukla v něm 16. ledna 1996 doma porazila Kometu 9:1 a vy jste vstřelil hattrick...

To jako fakt? Tak to si teda vážně nepamatuju.

Možná proto, že podobných střeleckých představení jste za svoji kariéru předvedl tolik, že vzpomenout si zrovna na tohle konkrétní by byla velká náhoda?

Ne, to snad ani ne. Spíš mě udivuje, že jsem v té době ještě hrál za Duklu. (směje se) Ale když to říkáte, tak to tak asi bude. Věřím vám.

Sledujete současné výsledky Jihlavy po jejím návratu do nejvyšší domácí soutěže?

Sleduju i nesleduju. Vím, že hned v prvním zápase brala dva body, pak myslím prohrála na Spartě, tuším, že bod urvala v Chomutově, ale jinak nevím. Jo, ještě jsem zaznamenal, že doma otočila zápas se Zlínem.

Plánujete, že byste se třeba zašel na některý její zápas osobně podívat?

Abych vám pravdu řekl, je to pro mě celkem z ruky a já mám teď dost co dělat sám se sebou. Jsem půl roku po operaci kolena a pořád to není dobré. Zatím spíš tak nějak šmatlám. Navíc se mi začala ozývat i předtím operovaná kyčel, takže fakt nevím. Leda bych jel někdy náhodou kolem.

Zkusíte si aspoň tipnout, jak si Dukla povede teď v neděli v Brně?

Venku sice Dukla nehraje špatně, přesto si myslím, že síla současné Komety v kombinaci s tamním publikem asi zafunguje. Realisticky si tipnu, že zápas skončí 5:3 pro Brno. I když samozřejmě přeju Jihlavě, Kometě nefandím.