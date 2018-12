Po výměně útočníků žhaví hokejová Kometa síly na Plzeň

Na Plzeň už by silový forvard, který v Brně slavil oba mistrovské tituly a do Komety se ze svých extraligových štací pravidelně vrací zpět, měl být v sestavě.

Trenéři předběžně počítali i s dalším útočníkem, Martinem Dočekalem, vyloučeným do konce zápasu v úterý při prohře v Chomutově. Po rychlé kontroverzi s hlavním rozhodčím dostal Dočekal osobní trest hned v první třetině nepovedeného utkání. Brňané prohráli 4:6, když dvě třetiny za Piráty výrazně zaostávali.

„Rozhodčího jsem trochu štrejchnul loktem, vím o tom. Jel jsem kolem něho. Že bych ho chtěl srazit k ledu nebo mu dávat loket do obličeje, to vůbec, takový nejsem,“ řekl Dočekal ve čtvrtek po tréninku Komety.

Směrem k arbitrovi udělal zbytečný krok navíc a pohyb rukou poté, co byl sám v gólové šanci faulován.

Brno - Plzeň Sledujte od 18.00 online.

„Říkám mu: málem mi usekl ruce, ty vole. Hned mě úplně necitlivě poslal do kabin. Koukal jsem na to jako puk, bylo to trochu zbytečné,“ popsal událost ze svého pohledu brněnský hokejista.

Zahrál si jen 3:55 minut, vyloučen byl v 16. minutě. Dočekal přiznává, že se v jeho reakci odrazila i frustrace z neproměněné šance. Za stavu 2:0 pro Chomutov by se Kometě snížení náramně hodilo.

„Naštvaný jsem byl hlavně proto, že jsem nedal gól. Mohl jsem dávat do prázdné. Ruka to přežije, mám na ní chrániče, i když to byla velká sekera. To se dá vydržet,“ mávl Dočekal rukou s odstupem dvou dnů.

V přípravě na dnešní zápas s Plzní byl znovu v útoku s Leošem Čermákem, s dodatečným disciplinárním postihem v Brně nepočítají.

Ke změně ale v přímo v této formaci nakonec přece jen dojde. Luboš Horký, který s Čermákem a Dočekalem včera trénoval, následně odešel do Pardubic.

Opačným směrem putuje Vondráček, který brněnské prostředí důvěrně zná; působí v něm od sezony 2012/13. Celkově za Kometu v nejvyšší soutěži odehrál 198 zápasů.

Obnovený start bude mít pořádně ostrý, Plzeň přijede i s Janem Kovářem. Po návratu z NHL ji zkušený centr výrazně pozvedl.

„Kovář je výborný hráč. Čekám dobrý hokej pro fanoušky, útočný z obou stran. Nažhavení jsme hodně,“ ujistil Dočekal.