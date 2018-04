Všechno, anebo nic, díl druhý. Plzeň musí znovu odvracet konec sezony

„První dva zápasy jsme doma prohráli a všichni doufáme, že teď konečně uspějeme. Musíme hrát stejně jako v Brně a pokusit se dát zase gól jako první. Já doufám, že konečně před našimi fanoušky vyhrajeme,“ přál si plzeňský útočník Jaroslav Kracík po čtvrtečním vítězství 2:1 na ledě Komety.

Plzeň pojala první z bitev, které musí vyhrát, hodně důkladně. K rychlé hře přidala důraz, hlavně Ryan Hollweg se vyžíval v příležitostech přibít kohokoliv na mantinel. Za 12:26 minut rozdal hned sedm důrazných hitů, přesně polovinu celé plzeňské porce. A konečně se Škoda prosadila jako první, ve druhé třetině nabrala dvoubrankový náskok, který už udržela.

„Poskytli jsme jim dvě šance a oni je proměnili. Vždycky třetí útočník má dozadu pomoct obráncům, a my jsme jim moc nepomohli. Dostali jsme za dvě střídání dva góly. To musíme do příštího zápasu změnit,“ zpytoval svědomí brněnský forvard Hynek Zohorna.

Jeho trefa osm minut před koncem duel ještě zdramatizovala, ale v nervózním finiši Škoda odolala. „Mysleli si, že to už ukončí, že nebudou muset znovu do Plzně. V závěru byli hodně nervózní,“ všiml si Kracík. Jeho spoluhráč Denis Kindl šel ještě dál, pustil se do brněnského tahouna Martina Erata, častého aktéra potyček. „Když vedou, tak je v pohodě. Jakmile Kometa začne prohrávat, trošku brečí u rozhodčích. Ale jestli se nám ho povedlo rozhodit, jen dobře,“ uvedl Kindl v rozhovoru pro deník Sport.

Dá se čekat, že emoce dnes ještě naberou na obrátkách. Druhá porážka by sebevědomím obhájců titulu mohla pořádně zatřást. „Měli jsme málo střel, málo jsme clonili před brankářem. Až závěr byl lepší. Jak jsme končili třetí třetinu, tak musíme nastoupit v Plzni od prvního střídání,“ burcoval svůj tým Zohorna.

To Škoda doufá, že dnes pro ni sezona ještě neskončí. Pokud ano, na krku se hráčům budou houpat bronzové medaile. Jenže žádné úsměvy by ten ceremoniál neprovázely...