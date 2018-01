Plzeň otočila duel se třetími Vítkovicemi a vede extraligu o 11 bodů

Indiáni zvítězili nad ostravským celkem na domácím ledě již popáté za sebou. Pomohly jim tři využité přesilovky.

Po opatrném úvodu se po zaváhání domácích ve středním pásmu protáhl až mezi kruhy Szturc, ale jeho rychlou střelu stačil gólman Svoboda vyrazit. Na druhé straně pokusem z levého kruhu protáhl Dolejše Jakub Kindl. Jinak vítkovická obrana pracovala spolehlivě a aktivnější Indiány do šancí nepouštěla.

Až ve 12. minutě Kadlec chytrou přihrávkou vybídl ke skórování Stacha, ten ale zblízka Dolejše neprostřelil.

Vzápětí se zaskvěl i jeho protějšek Svoboda, který po chybě Schleisse musel zastavit Szturcův samostatný únik a poradil si chvíli nato i s jeho nebezpečnou střelou v pádu.

Začátek prostřední části patřil domácím. Po přihrávce Denise Kindla zpoza branky ale Kratěna trefil jen levou tyčku a Stach po rychlé bekhendové kličce nepřehodil Dolejšův pravý beton.

Naopak při přesilové hře ve 25. minutě úspěšně tečoval střelu Lva z levého kruhu Tybor. O 77 vteřin později dokázal početní výhodu zužitkovat i dorážející Mertl, vyrovnal a osamostatnil se s 23 góly v čele tabulky střelců.

Poté Indiáni převzali iniciativu, po Kantnerově vybídnutí ale nekrytý Straka ani nadvakrát nepřekonal zblízka Dolejše. Až po polovině utkání po Kracíkově akci dokonal obrat ranou z otočky prvním extraligovým gólem Rubner. Rychle odpovědět mohl Kucsera, Svoboda však stačil reflexivně zasáhnout vyrážečkou. Plzeňský gólman v závěru druhé třetiny zastavil i přesilovkovou teč Tybora.

Do třetí části vstoupili vítkovičtí hokejisté v oslabení po Barankově faulu a ve 42. minutě toho využil Kracík, který zblízka zakončil do odkryté branky po ideální Mertlově přihrávce. Následně se štěstím zasáhl Svoboda proti střele Kuscery.

Probuzení hostů ukončil nedovolený zákrok Stránského. Jeho vyloučení ve 48. minutě potrestal Gulaš, jenž si při přečíslení dvou na jednoho vyměnil puk s Kratěnou a zvýšil na 4:1. Na zvrat už hosté neměli síly a výsledek nezměnili ani během přesilovky čtyři na tři v závěru. Prohráli tak teprve potřetí z posledních čtrnácti zápasů.

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Z naší strany to byl v první třetině nemastný neslaný výkon. Bylo vidět, že na sebe narazily týmy s hodně body. Defenzivní část hry nebyla z obou stran ideální, vyplynulo z toho hodně šancí na obou stranách. My jsme si pomohli přesilovkami. To udělá kolikrát výsledek.“

Jakub Petr (Vítkovice): „V Plzni se nám dlouhodobě nedaří, ale první třetina nebyla špatná, měli jsme několik šancí, které ale musíme dávat. Plzeň však byla aktivnější a rovněž měla dost příležitostí. Tempo bylo zpomalované neustále diskusemi s rozhodčími, jako jsme to viděli dnes v politických debatách. Ve druhé třetině jsme se sice dostali do vedení, ale nakonec rozhodla zbytečná vyloučení, která domácí dokázali potrestat.“

Branky a nahrávky: 26. Mertl (Gulaš, Indrák), 32. Rubner (Kracík, J. Kindl), 42. Kracík (Mertl, Gulaš), 49. Gulaš (Kratěna) - 25. Tybor (Lev, Sloboda). Rozhodčí: Hradil, Kika - Ganger, Gebauer. Vyloučení: 6:5, navíc M. Svoboda (Plzeň) 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 5 445. Třetiny: 0:0, 2:1, 2:0.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, D. Sklenička , J. Kindl, Čerešňák, Pulpán, Kaňák - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, D. Kindl - Kantner, Stach, P. Straka - Pour, Kracík, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Vítkovice: Dolejš - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Urbanec - Bartovič, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Dej, Š. Stránský, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.