ONLINE: Rozjetý Liberec hostí v předehrávce Olomouc

Liberec se z posledních šesti utkání radoval z výhry pětkrát. Po těsné výhře ve Varech 3:2 se budou muset domácí rychle přeorientovat na následující střetnutí.

„Ten zápas nás stál spoustu sil a vzhledem k tomu, že za dvacet hodin hrajeme další, chceme být co nejdříve doma ve své posteli a připravit se,“ plánoval po výhře liberecký trenér Filip Pešán. „Ale ve světě to není nestandardního, takže i my se s tím popereme.“

Olomouc je nejčatěji střílejícím mužstvem ligy, ale ani proti Spartě se jí tento ukazatel nepovedlo zúročit. Přestože na soupeřova brankáře vyslala přes 40 střel, musela se smířit s porážkou 2:4.

“Bohužel jsme dostali lekci z produktivity, protože střel teď máme dostatečné množství, ale naše gólová potence je chabá,“ uvědomoval si kouč Mory Zdeněk Moták.