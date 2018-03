Předešlé duely musíme hned hodit za hlavu, varuje karlovarský Plutnar

„Úvodní výhry jsou důležité, ale musíme je rychle hodit za hlavu. V play-off jdou zápasy rychle po sobě,“ říká karlovarský bek Michal Plutnar. Na víkend se teď čtvrtfinále stěhuje do Vsetína.

Play-off je jiná soutěž. Ve vyřazovacích bojích se začíná od nuly. Fráze. Možná ne. Věty, které z úst v hokejovém prostředí slyšíte snad až příliš často. Je na nich mnoho pravdy, tentokrát možná i trochu ke štěstí pro karlovarskou Energii. Do čtvrtfinále si určitě nepřála Vsetín, ač si podle slov hráčů a trenérů nevybírala. Ale vedle namáhavého cestování nelichotivá bilance ze základní části: tři porážky, jen jedno vítězství.

„My se soustředíme na každý jednotlivý zápas play-off, každý musíme odehrát na 120 procent,“ neohlíží se zpátky obránce Michal Plutnar.

Samozřejmě. Karlovy Vary do čtvrtfinále vstoupily skvěle. Sérii kralují, ve dvou vítězných zápasech na domácím ledě nastřílely Vsetínu dohromady deset branek a tenhle příděl navíc hostům rozdělily spravedlivě po pěti trefách, Vsetín se vzmohl na jedinou - v úvodním duelu série. Energii nerozhodil ani soupeř hrající na hraně pravidel, mnohdy až za hranou samotnou. Tomu odpovídá také ta spousta vyloučených.

Teď se ovšem série přesouvá do Vsetína, a také tam potřebuje Energie dominovat. Čeká ji totiž ještě dlouhá cesta.

V klíčové fázi sezony potřebuje sbírat čárky. Jedna znamená výhru, potřebuje jich osm. Jedině tak může živit naději na splnění cíle postupu zpátky do extraligy. V prvoligovém play-off osm výher a pak případná baráž, jinudy cesta nevede. „Všichni máme jediný cíl, jdeme tvrdě za ním a já věřím, že jsme dobře připraveni, abychom to zvládli,“ nepochybuje Plutnar.

Energie je připravená dobře?

Nebude to jednoduché. Je nám jasné, že proti sobě máme silného houževnatého soupeře. Vstoupili jsme ale do čtvrtfinále dobře a všichni doufáme, že se nám projít povede.

Klub dávno play-off označil za klíčovou fázi ročníku, kladl na to důraz?

Každý ví, že play-off je na hokeji to nejlepší. Všichni víme, proč se hokej hraje. Všichni na to čekají, těší se. Je jednoduché se namotivovat. Jsem rád, že jsem ve výborném mužstvu. Všichni se chceme dostat zpátky do extraligy.

Vidíte v týmu velkou touhu po návratu?

Není a nebude to vůbec jednoduché. Je spoustu výborných týmů, každý zápas bude strašně těžký. Musíme jít zápas od zápasu, rozhodně nás nečeká nic snadného.

Byl hned první zápas něčím jiný?

Play-off je o bojovnosti, zápasy jsou tvrdší, agresivnější, rychlejší. Všechny týmy chtějí vyhrát, každý začíná od stavu 0:0. K postupu mají na startu série všichni stejně daleko. Hraje se na čtyři vítězství, nás čeká ještě velká spousta práce.

Nerozhodí Karlovy Vary jejich soupeři svou tvrdostí?

Připravujeme se jako na každý jiný zápas. My se v žádném případě nesmíme bát, že po nás půjdou a budou nás dohrávat. Potřebujeme hrát náš hokej, nedovolit jim nám naši hru narušit. Chceme určovat tempo a vyhrávat.

Zvedne se tým střelecky? Přesilovky herně nejsou nejlepší.

Každý gól se počítá a každý gól je dobrý. Je úplně jedno, jestli dáte hezký po pěkné kombinaci, nebo tam puk dotlačíte z dorážky. Nehraje se na to, zda dáte góly v přesilovce nebo v oslabení. My potřebujeme dát v každém utkání víc branek než soupeř. Na přesilovkách se snažíme pracovat a být stále lepší.

Překvapil vás něčím Vsetín?

Věděli jsme a víme, že jde o výborný a silný tým. Každému zápasu musíme dát všechno.

Tři porážky v základní části vás nehlodaly?

Bavili jsme se o tom, samozřejmě. Věděli jsme, že v těch zápasech jsme nebyli horší. Vždy jsme prohráli těsně o gól, klukům se nepodařilo vstřelit víc branek. My Vsetín rozhodně nepodceňujeme, potřebujeme hrát svůj nejlepší hokej.

Úvodní výhry ve čtvrtfinále náladu překlopily?

Jasně že jsou důležité, ale hrají se další zápasy a předešlé duely musíme hned hodit za hlavu. V play-off jdou zápasy rychle po sobě a člověk nemá čas se hrabat ve věcech den dva starých. Stejně tak nějak dlouho se těšit z výhry. S novým dnem začíná nový zápas.