ON-LINE: Zlín srovnává v předkole s Olomoucí, dotáhla se i Sparta v Liberci

Z variant, které se hokejistům Zlína nabízely, je předkolo proti Olomouci asi nejpřijatelnější variantou.

„V neděli jsme se vrátili z Plzně pozdě večer, takže jsme rádi, že nemusíme jet nikam daleko. Hrajeme v zásadě doma,“ říká trenér Zlína Robert Svoboda před dnešním startem série na Hané.

„Jsme rádi, že začínáme doma, ale že by to byla obrovská výhoda, to ne. V play off se to trošku maže, je specifické,“ míní jeho olomoucký protějšek Zděnek Venera.

Také o osudu Bílých Tygrů rozhodlo až poslední kolo, které přiřklo Severočechům sedmou příčku. Liberec měl sice stejně bodů, jako šesté Pardubice, v jeho neprospěch ale hrálo horší skóre ze vzájemných zápasů.

„Velmi nás to mrzí, šestka byla velice blízko. Po tom, jak ne úplně šťastně se pro nás sezona vyvíjí, jsem doufal, že nám závěr přihraje něco do karet, ale nakonec si to budeme muset vybojovat opět těžší cestou,“ řekl trenér Filip Pešán.

Zato Pražané berou předkolo všemi deseti, jistotu postupu do vyřazovacích bojů získali teprve po páteční výhře nad Mladou Boleslaví.

„Upřímně? Jsem rád, že jsme se dostali do desítky. Spadl mi kámen ze srdce,“ přiznává kouč Sparty František Výborný.