ONLINE: Olomouc vede ve Zlíně, případná výhra ji posune do čtvrtfinále

Velkým problémem Zlína byly ve třetím střetnutí přesilovky. Olomoučtí nabídli soupeři kupu příležitostí, žlutomodří žádnou nevyužili a při vlastní power play dokonce inkasovali vyrovnávací branku.

„Asi málo střílíme. Olomouc dobře blokuje střely, mají to načtené. Snažíme se pracovat na tom, aby přesilovky byly lepší. Zkoušíme vymyslet něco jiného, ale pořád to nefunguje,“ přemýšlel po těsné prohře zlínský forvard David Šťastný.

Mora by byla moc ráda, kdyby se Plzeň dozvěděla jméno čtvrtfinálového soupeře už dnes. Pokud Hanáci mečbol nevyužijí, přijde v pondělí na řadu rozhodující zápas.

„Nesmíme hrát tolik oslabení, strašně to bere síly,“ připomněl téma disciplíny olomoucký brankář Branislav Konrád. Právě on měl zákroky v nejtěžších chvílích velký podíl na vydřeném vítězství. Přidá dnes se svými spoluhráči i to třetí?