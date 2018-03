Kdo vybojuje předkolo a čtvrtfinále? Altrichter věří Spartě a Pardubicím

Hokej

Zvětšit fotografii Spatanský útočník Lukáš Rousek a chomutovský obránce Brett Flemming | foto: ČTK

dnes 17:59

Základní část hokejové extraligy čekají poslední dvě kola. Zájemců o postup do play off je ovšem více než volných míst. Za momentálně šestými Pardubicemi se veze vláček dalších pěti celků. Rébusová otázka zní: kdo se z této skupiny vydá na přímou cestu do čtvrtfinále a kdo naopak spadne do skupiny o baráž?

O bod méně než Dynamo mají Liberec a Olomouc, dva body ztrácí Zlín. S větší ztrátou, ale stále ve hře je pražská Sparta v závěsu s Chomutovem. Mladá Boleslav živí naději na postup už jen v teoretické rovině. „Je možné, že se pořadí celé protočí. Ale můj odhad je takový, že vše zůstane tak, jak je,“ věří v postup Sparty do předkola i jisté čtvrtfinále pro Pardubice bývalý brankář a extraligový mistr Martin Altrichter. Šampionem nejvyšší české soutěže se stal v roce 2004 se Zlínem. Právě deváté Berany čeká klíčový duel v pátek proti jedenáctému Chomutovu, který potřebuje nutně vítězit. Olomouc dokonala obrat, slaví i Sparta. Plzeň získala Prezidentský pohár „Zlín má s takovými zápasy dost zkušeností,“ sází Altrichter na tým, kterému loni utekl postup do předkola jen o dva body. Tentokrát má sice lepší výchozí pozici než před rokem, kromě urputného Chomutova ovšem vyzvou zlínští hokejisté ještě vedoucí Plzeň. Ta si středeční výhrou v Brně zajistila zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části. „Plzeň vyhrát nemusí, zároveň se ale bude chtít připravit na dlouhou pauzu, která ho během předkola čeká. Škodovka bude ráda za každý těžký zápas,“ odmítá 45letý Altrichter možnost, že by nejsilnější tým letošního ročníku závěr vypustil. Západočechům už o nic nejde, do osudu nabitého středu tabulky ale tak jako tak promluví. V neděli budou čelit Zlínu, v pátek se představí na ledě sedmého Liberce, jemuž schází bodík do vysněné šestky. „Liberecká forma šla nahoru, momentálně prožívají asi nejlepší období sezony. Věřím, že minimálně jeden zápas ze dvou Bílí Tygři urvou. Jestli to bude ten proti Plzni, nebo Vítkovicím, to se uvidí,“ věští současný provozovatel nové hokejové haly v Říčanech. Nenápadná, avšak nebezpečná Olomouc Stejně bodů jako Liberec má i osmá Olomouc. Nenápadný tým pověstný defenzivním přístupem čeká zdánlivě nejpříznivější program - páteční střet s pátou Kometou, která už hraje jen o domácí prostředí v prvním utkání play off, a nedělní mač na ledě předposlední Jihlavy. „Já bych ale Duklu moc nepodceňoval, má perfektně zorganizovanou hru. K jejich smůle však nedávají moc gólů. Olomouc brání také dobře, takže to bude o jedné, dvou brankách,“ odhaduje možný scénář Altrichter. Ačkoli jsou Pardubice v čele skupiny zápolící o čtvrtfinále, kvůli natěsnanému pořadí to tak velká výhoda není. Ligový kalendář poslal Východočechy v posledních dvou duelech do střetu se silným Třincem a odvěkým rivalem z Hradce. „Ale s každým vyhraným zápasem je z pardubického týmu cítit narůstající euforie. Dynamo šlo nahoru a po letech hraje zase slušný hokej. Trenér Holaň a nový systém mužstvu prospěli,“ všímá si někdejší gólman, který prošel téměř dvaceti působišti. Ostře sledované budou zbývající zápasy Sparty. Pražané v létě i během sezony mocně posilovali, místo napravení loňského čtvrtfinálového fiaska ale jejich fanoušci doufají alespoň v první desítku. Sparta má, stejně jako Chomutov, svůj osud ve vlastních rukou. Pokud vyhraje v pátek nad Boleslaví i v neděli proti Chomutovu, má předkolo jisté. „I když má Boleslav nejmenší šanci na postup, bude mít minimálně ambici udržet si náskok pro play out. Nemůže si dovolit klopýtnout,“ nepodceňuje Bruslařský klub Altrichter. Jeho šance na předkolo ale jako reálnou nevidí. „Boleslavi se naděje rozplynuly tři, čtyři zápasy dozadu. Prodrbali daleko lehčí zápasy, než byl poslední obrat od Olomouce.“ Mladá Boleslav se do desítky vejde jen v případě, že vyhraje oba následující duely, Sparta nezíská ani bod a Chomutov zvítězí maximálně jednou. TABULKA Tým Z V VP PP P S B 1. Plzeň 50 27 7 9 7 169:117 104 2. Hradec Králové 50 25 7 7 11 141:96 96 3. Třinec 50 24 6 7 13 139:113 91 4. Vítkovice 50 26 3 5 16 153:115 89 5. Kometa 50 22 6 9 13 142:114 87 6. Pardubice 50 19 5 6 20 121:134 73 7. Liberec 50 17 9 3 21 126:135 72 8. Olomouc 50 15 10 7 18 122:131 72 9. Zlín 50 17 8 4 21 114:135 71 10. Sparta Praha 50 17 5 7 21 132:144 68 11. Chomutov 50 12 10 9 19 126:148 65 12. Mladá Boleslav 50 15 5 8 22 113:131 63 13. Jihlava 50 10 7 7 26 99:137 51 14. Litvínov 50 10 6 6 28 116:163 48