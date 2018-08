Čas na rozmyšlenou jsem si ani nebral, říká šťastný Preisinger v Plzni

„Říkal jsem si, co se děje, jestli po mně v Plzni nezůstal nějaký problém. Byl jsem trošku zaražený,“ popisoval Preisinger nedávné události. Klub, kde mu po uplynulé sezoně skončila smlouva a další nedostal, ho nečekaně zlákal k návratu.



Sedmadvacetiletý Preisinger, který v Plzni odehrál předchozí tři sezony, je tak zase zpět.

Vzal jste si vůbec nějaký čas na rozmyšlenou?

Vlastně ani ne. Když jsem zavolal zpátky a Tomáš se zeptal, jestli nechci zpět do týmu, byla to skvělá zpráva. Hned jsem řekl, že do toho určitě jdu.

Berete to jako takový malý návrat domů?

Hlavně je to nečekaný návrat... Ale určitě jsem rád, že to takhle, i když na poslední chvíli, dopadlo. Stejně tak moje přítelkyně byla nadšená. Vracíme se do prostředí, kde to oba moc dobře známe. Mám jen pozitivní pocity.

Asi úplně jiné, než po sezoně, že? Skončila vám smlouva a Plzeň už vám novou nenabídla... Bylo to pro vás složité?

Určitě. Nikdy není lehké najít si nové působiště. Zvlášť, když těch bodů v sezoně nebylo moc... Něco se už sice rýsovalo, ale na poslední chvíli přišel ten telefonát od Tomáše Vlasáka. Hned jsem kývl, nebylo na co čekat.

Byl ve hře návrat do slovenské nejvyšší soutěže?

To ne, jednalo se o zahraničí. Ale nebylo to v tu chvíli ještě nijak jisté, takže bych o tom zpětně teď už nerad hovořil konkrétně. Rýsovala se nějaká zkouška, ale nebylo to stoprocentní.

Jak jste se vlastně během léta připravoval?

V Bratislavě, s pár dalšími hokejisty. Deset týdnů, jednou dvakrát do týdne jsme vyjeli i na led, hráli i proti sobě. Myslím, že jsem na sezonu dobře připravený, na ledě se cítím dobře.

Budete muset podstoupit zátěžové testy jako spoluhráči?

Měl jsem jít už ve středu, ale zrušilo se to. Ale určitě mě čekají v nejbližších dnech. Ale nemám obavy, mám pocit velmi dobrý. Když mě trenéři nezničí teď na ledě, testy zvládnu. (úsměv)

Poslední dvě sezony vás brzdila zranění, teď je vše v pořádku?

Právě proto jsem si ani po uplynulé sezoně nedával žádné volno, nebyl jsem ani na dovolené. V těch posledních dvou sezonách jsem vždycky zůstal bez pohybu kvůli zranění dva měsíce. Cítil jsem, že to není v pohodě a snažil se teď udělat co nejvíc. Věřím, že se to vyplatí.

S trenéry už jste mluvil o tom, jaké úkoly vás v Plzni čekají?

Zůstanou asi stejné, jako byly loni. Tomáš Vlasák mi říkal, že do týmu Plzeň potřebuje ještě defenzivního centra, takhle s tím počítám. Ale sezona je dlouhá, stát se může cokoliv.