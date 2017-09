Budějovickou branku bude v Benátkách hájit Kváča

„Benátky mají mladý tým, který funguje jako farma Liberce, a hrají organizovaný a disciplinovaný hokej. Když ti kluci chtějí do extraligy, tak se musí dobře ukázat, kdežto když my chceme postoupit, musíme vyhrát baráž,“ usmívá se hlavní trenér Českých Budějovic Antonín Stavjaňa.

„Hrají nátlakový hokej, ve kterém míří všechno do brány, a jejich hráči jsou hodně dobře fyzicky vybavení. Přirovnal bych tento tým k Litoměřicím. Ale u mladých kluků se často stává, že nedodrží systém a dělají taktické chyby, které, doufám, že dokážeme využít,“ doplňuje Stavjaňa.

Po přípravném kempu v americkém Coloradu se už k Motoru připojila brankářská jednička Petr Kváča. „Jsme domluvení, že v Benátkách bude chytat právě on,“ zmiňuje hlavní budějovický trenér, kterému budou v sestavě chybět zranění Ján Mucha a Martin Novák.

Hokejisté Motoru budou chtít dnes odčinit sobotní porážku, když prohráli v Havířově 2:3. „Šli jsme do vedení a v první části hry jsme byli aktivní, toto vedení nás ukolébalo. V další fázi zápasu jsme se předháněli ve vylepšování střeleckých pozic. Nemůžu říct, že bychom ve druhé třetině vyloženě selhali, ale měli jsme spoustu příležitostí, abychom domácím odskočili. Jenže naopak to byl soupeř, kdo se dostal do vedení hrou, kterou jsme chtěli praktikovat my, a byli jsme hodně vylučovaní,“ hodnotil Stavjaňa třetí zápas sezony.

Budějovickému týmu patří v prvoligové tabulce po dvou výhrách a jedné prohře páté místo s tím, že na vedoucí Kladno ztrácí Motor tři body. V sobotu Jihočeši od 17 hodin doma přivítají Prostějov. Spolu s ním přijedou do Budvar arény bývalí hráči Motoru Tomáš Nouza a Dušan Žovinec.