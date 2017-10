Souboj finalistů: Liberec v extraligovém šlágru nastoupí v Brně

„V Brně je to vždycky prestižní zápas. Kometa vyhrála ligu, o to větší tam bude tlak od fanoušků. Pro takové velké a těžké zápasy ale hrajeme hokej,“ těší se na bitvu s Kometou liberecký útočník Martin Bakoš. Bílí Tygři všechny své čtyři dosavadní zápasy na ledě soupeřů prohráli. V Brně chtějí konečně zabrat, ale budou to mít těžké.

Kometa po loňském triumfu udržela v kádru hlavní opory včetně Martina Erata a letos zatím jasně ukazuje, že bude znovu patřit mezi kandidáty na extraligový titul. Z devíti zápasů prohrála jen dva a vyšvihla se na čelo tabulky.

Naproti tomu Liberečtí neměli nijak zářivý vstup do sezony a nyní jim patří až desátá příčka. Po třech prohrách v řadě však dokázali zabrat a připsali si výhru nad Pardubicemi a švýcarským Davosem, přes který postoupili do play-off Ligy mistrů.

„Určitě nám to zvedne sebevědomí, ale dobrý tým neřeší včerejší prohru. My musíme hrát tak, abychom vyhráli každý zápas,“ velí Bakoš, který je v Lize mistrů nejlepším libereckým střelcem, ale v extralize mu to zatím tolik nejde.

Liberečtí mají Brnu co oplácet. V loňském finále ho nedokázali přehrát ani jednou. „Pro nás je to zkrátka další zápas, který chceme vyhrát. V současné chvíli nemůžeme přemýšlet nad tím, zda proti nám stojí Brno, Plzeň nebo Davos,“ řekl brankář Roman Will. „V Brně to mám rád, lidi si tam hokej užívají a já se snažím taky.“

V neděli se podle původního plánu měli Bílí Tygři představit doma proti Dukle Jihlava. Kvůli mistrovství světa v agility, které nyní probíhá v liberecké aréně, se však utkání bude hrát v náhradním termínu. Jeho datum je zatím v jednání.