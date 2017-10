Tampa Bay se s dvojicí Čechů v sestavě řadí k favoritům konference

Preview Východní konference před blížícím se startem sezony 2017/18.

Atlantická Divize - tip na pořadí v základní části:

1. Tampa Bay - Po bok největších ligových hvězd vyzrálý forvard Nikita Kučerov a uzdravený lídr Steven Stamkos řadí Lightning mezi vážné kandidáty na nejvyšší příčky. Zkušený manažer Steve Yzerman přes léto tým doplnil o zkušené borce Chrise Kunitze a Dana Girardiho. Velká tíha bude ležet na nové brankářské jedničce Andreji Vasilevském, který dostane prostor po odchodu Bena Bishopa.

Češi v týmu: Ondřej Palát, Andrej Šustr.

2. Montreal - Slavný kanadský klub prožil slabší vstup do přípravy, v níž uspěl po šesti prohrách až v posledních dvou startech. Debakl 9:2 rivalů z Ottawy však naznačil možnosti Canadiens. V létě odešli Alex Radulov (Dallas) a Andrej Markov (návrat do KHL), Jonathan Drouin a Karl Alzner však mají potenciál je plnohodnotně nahradit. Tým s nejlepším ligovým brankářem Carey Pricem by v play-off rozhodně neměl chybět.

Češi v týmu: Tomáš Plekanec, Aleš Hemský.

3. Toronto - Nově budovaný tým kolem hvězdných mladíků Matthewse, Marnera a Nylandera loni po dlouhých letech pobláznil široký tábor fanoušků Toronta, pro které byla účast v prvním kole play-off nečekaným úspěchem. Před koučem Mikem Babcockem nyní stojí výzva u svých klíčových borců udržet růst výkonnosti a znova přidat zkušenosti v play-off. Velkou motivaci uspět má veterán Patrick Marleau, jenž po dlouholetém působení v San Jose poprvé oblékne jiný dres. Lepší výkony se čekají od gólmana Frederika Andersena.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

4. Boston - Největší zprávou před novou sezonou byla pro fanoušky Bruins dlouho protahovaná smlouva klíčového hráče ofenzivy Davida Pastrňáka. Před 21letým rodákem z Havířova tak bude nově ležet tíha prokázat, že si šestiletou smlouvu za 40 milionů dolarů zaslouží. Nebude však na to sám. S krajanem Davidem Krejčím, kanadskými hvězdami Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem bude ofenziva Bostonu velkou hrozbou. V úvodu sezony bude chybět klíčový bek Torey Krug, což otevírá šanci na debut českému mladíkovi Jakubu Zbořilovi.

Češi v týmu: David Krejčí, David Pastrňák, Jakub Zbořil.

5. Ottawa - Klíčovou postavou Senators je kapitán Erik Karlsson, jenž kvůli rekonvalescenci po překvapivě dlouhé jízdě v play-off (Senators zastavili až pozdější vítězové z Pittsburghu v sedmizápasové finálové sérii Východní konference) zmešká začátek sezony. Navíc v jaké formě se jeden z nejlepších beků současnosti vrátí, je další otázkou. Kanadský celek by se mohl pohybovat na hranici postupu do play-off, zda bude nakonec úspěšný bude hodně záviset na produktivitě útočníků Mika Hoffmana, Kyla Turrise a Marka Stona.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

6. Florida - Řada nečekaných změn v kádru loni Panthers k úspěchu nepomohla. Na řadu tak přišla další obměna, kterou mimo jiné odnesl odchodem i legendární Jaromír Jágr. Florida si přes léto výrazně snížila věkový průměr a na elitních útočnících Aleksanderovi Barkovovi a Jonathanu Huberdeauovi tak bude ležet mnohem větší zodpovědnost. Vyhoví si s posilou z KHL Jevgenijem Dadonovem? V přesilovkách a při případných nájezdech se bude hodit Radim Vrbata.

Češi v týmu: Radim Vrbata.

7. Buffalo - Změny na postech generálního manažera (Jason Botterill) a rovněž hlavního kouče (Phil Housley) v létě jasně prezentovaly nespokojenost majitelů s výkony Sabres. S perspektivními útočníky Jackem Eichelem a Samem Reinhartem v Buffalu rozhodně mají na čem stavět. Jejich postup do play-off už v nadcházejícím ročníku by nicméně byl velkým překvapením.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

8. Detroit - V nadcházející sezoně najdou hokejisté Detroitu nový domov v Little Caesars Aréně, která nahradila stařičkou Joe Louis Arénu. Obměnou prochází i hráčský kádr, jenž zatím zůstává daleko ve stínu za předchozí veleúspěšnou generací. Pavel Dacjuk už zmizel v KHL a rozlučce se zámořskou kariérou se blíží i kapitán Henrik Zetterberg. Zajímavé bude sledovat, zda Jimmy Howard udrží staronově nabytou pozici jedničky před motivovaným Petrem Mrázkem a jak dokáže svou výjimečnou střelu prodat na úrovni NHL český mladík Martin Frk.

Češi v týmu: Martin Frk, Petr Mrázek.

Metropolitní divize - tip na pořadí v základní části:

1. Pittsburgh - Tým v létě opustilo několik opor na čele s trojnásobným vítězem Stanley Cupu, novou jedničkou nováčka z Vegas Marc-Andre Fleuryho. Přesto se Penguins znova řadí mezi nejužší špičku Východní konference i celé NHL. Sidney Crosby s Jevgenijem Malkinem totiž neztratili na chuti vyhrávat a zpátky po zdravotních potížích se vrací navíc ofenzivní obránce Kris Letang. Když Penguins dokázali pohár obhájit, není důvod, proč by nemohli vyhrát i potřetí v řadě.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

2. Columbus - Výměna s Chicagem, v rámci které v létě kádr rozšířil ruský útočník Artěmij Panarin, šokovala celou NHL. Blue Jackets tak jen potvrdili, že se s nimi musí počítat mezi největší favority Východu. Pod přísným koučem Johnem Tortorellou uchvátili sérií šestnácti výher v řadě. V play-off pak sice vypadli v pěti zápasech s pozdějšími vítězi Stanley Cupu z Pittsburghu, v nadcházející sezoně se ale vrací opět silnější.

Češi v týmu: Lukáš Sedlák.

3. NY Rangers - Blueshirts budou nadále sázet na vyrovnanost svých rychlostně skvěle vybavených útočných řad. V přesilovkách se bude na modré čáře hodit Kevin Shattenkirk. Velkou motivaci napravit loňskou nevydařenou základní část má jasná brankářská jednička Henrik Lundqvist, jenž prožil statisticky svou nejslabší část dosavadní kariéry v NHL. Ambiciózního Antti Raantu, jenž dostane prostor v Arizoně, na pozici dvojky vystřídal kariéru oživující Ondřej Pavelec. Jeho užitečné rady se budou určitě hodit zlínskému talentu Filipu Chytilovi, jenž oslnil v kempu.

Češi v týmu: Filip Chytil, Ondřej Pavelec.

4. Washington - Capitals v posledních dvou ročnících kralovali celé lize v základní části. V play-off ovšem následně shodně ve druhém kole vypadli na hokejkách pozdějších vítězů poháru z Pittsburghu. Nabitý kádr v létě nuceně prošel první fází obměny, mírný pokles tabulkou by tak nebyl velkým překvapením. Očekávání fanoušků však směřuje především k otázce, zda Alex Ovečkin se svou partou konečně prorazí ve vyřazovacích bojích. Pomoci mu k tomu v nové sezoně bude chtít i český talent prověřený farmou, Jakub Vrána.

Češi v týmu: Jakub Vrána.

5. NY Islanders - Ostrované vstupují do sezony, možná poslední pod vedením k trhu volných hráčů se přibližujícího útočníka Johna Tavarese, s jasným cílem postoupit do play-off. Klíčovým faktorem bude, jak si v elitní formaci sednou kapitán Tavares s posilou z Edmontonu Jordanem Eberlem.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

6. Philadelphia - Fanoušci od hvězdných hráčů Clauda Girouxe a Jakuba Voráčka očekávají víc. Oživit útočné kvality se bude snažit dvojka draftu centr Nolan Patrick. V 19 letech však od něj ještě nikdo nemůže čekat zázraky. Flyers se již dlouhodobě marně snaží najít jasnou brankářskou jedničku. Letošní léto na tom nic nezměnilo, když Steva Masona nahradil Brian Elliott. Točit se bude s Michalem Neuvirthem.

Češi v týmu: Jakub Voráček, Radko Gudas, Michal Neuvirth.

7. New Jersey - Velkou nepříjemností pro Devils je dlouhodobá absence prvního centra Travise Zajace. Šanci v elitní formaci vedle Taylora Halla a Kyla Palmieriho by měl dostat český mladík Pavel Zacha. Devils jsou ve fázi přestavby kádru a po Zachovi vkládají naděje i do poslední jedničky draftu Švýcara Nico Hischiera. Po loňském posledním místě v konferenci bude jakýkoliv posun tabulkou úspěchem.

Češi v týmu: Pavel Zacha.

8. Carolina - Hurricanes byli v loňské sezoně přikováni ke dnu Východní konference. V létě se do klubu vrátil zkušený útočník Justin Williams, jenž na dané adrese slavil první ze svých celkově tří Stanley Cupů. Návrat zdůvodnil velkým potenciálem, který v týmu vidí. Věří, že hodně lidí překvapí. Hned v nadcházející sezoně by však účast Caroliny, která se bude opírat hlavně o kanonýra Jeffa Skinnera s finským šikulou Sebastianem Ahem, byla velkým překvapením.

Češi v týmu: Martin Nečas.