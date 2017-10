Body ze Sparty chtějí Pardubice potvrdit proti urputné obraně Olomouce

Nejedno mají kádry Dynama a Hanáků společné. Pojí je bídný start do sezony i třeba to, že v Plzni schytaly potupnou desítku. Jenže po ní olomoučtí Kohouti dvakrát udrželi vzadu čisté konto. I to budiž důkazem, že jejich obrana moc propustná být nemusí. V posledních čtyřech kolech byla překonána vždy třikrát, přičemž stejněkrát vedl výsledek k bodům.

„Olomouc hraje urputný hokej, jsme na něj připraveni,“ avizuje kouč Miloš Holaň. „Věnovali jsme její hře porady i tréninky, kde cvičíme věci, které chceme, aby se objevily v naší hře. Očekáváme urputnou obranu, Olomouc ostatně nedostává příliš branek. Je těžkým soupeřem, ale my chceme potvrdit body ze Sparty,“ pokračuje šéf pardubické střídačky.

Úterní překvapivá výhra 3:1 z O2 areny dodala dle kouče hráčům sebevědomí. „Dokázali si, že když plní pokyny, makají na 110 procent a padají po držkách, že si pomáhají, dá se porazit i tak silný tým, jakým Sparta je,“ říká Holaň.

Vedle dobré obrany vyzdvihl výborný výkon brankáře Kloučka. Za kaňku považoval nevyužité přesilovky. Kladem je, že při vlastní početní výhodě Dynamo alespoň neinkasovalo, což ho letos dost sráží. Navíc Olomouc s již třemi vstřelenými góly v oslabení vede tuto týmovou statistiku. Pardubická defenziva se tedy bude muset mít na pozoru i proti čtyřem soupeřům.

Po Jihlavě bude Olomouc dalším sokem, kterého by mělo Dynamo takřka povinně obrat o body.

„Doma je doma a my musíme z naší arény udělat nedobytnou tvrz a dát jasný signál všem týmům, že z Pardubic vozit body nebudou,“ nabádá Holaň.

„Hráči musí mít pohodu, ale nesmí být laxní. Proto se jim věnujeme ještě víc a děláme maximum pro to, aby výsledky byly lepší a body přicházely,“ dodává kouč.