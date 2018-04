Pittsburgh chce oživit historii. Favorité jsou ale v Tampě a Bostonu

Přečtěte si, jaké dává redakce iDNES.cz postupové šance jednotlivým týmům. Play off začíná v noci na čtvrtek.

Tampa Bay (113 bodů) - New Jersey (97 bodů)

Češi: Ondřej Palát, Andrej Šustr - Pavel Zacha

Těžko hledat tým s většími ambicemi. Lightning se v průběhu základní části přetvořili na destruktivní mašinu s nejméně porážkami napříč celou ligou. Generální manažer Steve Yzerman před uzávěrkou přestupů potvrdil genialitu, když za univerzála Vladislava Naměstnikova získal výborného obránce Ryana McDonagha a štírka se střeleckou chutí J.T. Millera. Oba do týmu navíc skvěle zapadli. Tampu může trápit jedině nejisté zdraví kapitána Stevena Stamkose.

Spoléhat naopak může na nezastavitelného Nikitu Kučerova (po základní části 100 bodů), jistotu a obětavost zajistí český dříč Palát. Šustr do play off zasáhne nejspíše pouze v případě zranění svých kolegů.

Devils se hlavně radují. Po šesti letech okusí play off a zejména pro Taylora Halla to znamená velké zadostiučinění po dlouhé době strádání. I v New Jersey v únoru posílili, když využili výprodeje u svých rivalů a z Rangers přivedli Michaela Grabnera a z Edmontonu silového Patricka Maroona. Zejména pak zisk Samiho Vatanena, z kterého se stal nejvytěžovanější bek, znamenal postupové oslavy. První zkušenosti získá kouzelnými rukami nadaný mladík Nico Hischier.

Devils překvapili už v základní části úspěšnými výsledky, ještě víc by však zaskočili, kdyby se dostali přes první kolo.

Zápasová bilance ze základní části: 0:3

Tip redakce iDNES.cz: Tampa Bay v šesti zápasech

Boston (112 bodů) - Toronto (105 bodů)

Češi: David Krejčí, David Pastrňák - Roman Polák, Tomáš Plekanec

Nezastavitelní. První lajna Bostonu ve složení Marchand - Bergeron - Pastrňák v lize nejspíš nemá konkurenci. Dohromady nasbírala trojice 228 kanadských bodů a Bruins na její sehranost a sebevědomí budou sázet i v play off. Z druhé vlny navíc hrozí Krejčí s uzdraveným Rickem Nashem, útočné akce podpoří z obrany Charlie McAvoy a bránu zavře ve formě chytající Tuukka Rask. Neštěstí trochu vězí v obraně jako takové, Bruins se zranila defenzivní jistota Brandon Carlo. Přesto se předpokládá, že první kolo zvládnou žlutobílí.

Povinnosti Toronta vězí především v obranných aspektech. I proto přivedli dnes už defenzivního specialistu Tomáše Plekance. Pakliže uspějí v této části hry, mohou se spolehnout na střelecké instinkty Austona Matthewse a Jamese van Riemsdyka. Hlavní devizou Maple Leafs je rychlost a rychlé protiútoky, z toho musí těžit, pokud chtějí pomýšlet na úspěch. Předpoklady pro to mají.

Zápasová bilance ze základní části: 1:3

Tip redakce iDNES.cz: Boston v šesti zápasech



Washington (105 bodů) - Columbus (97 bodů)

Češi: Jakub Vrána, Jakub Jeřábek, Michal Kempný - Lukáš Sedlák

Washington došel v play off přes druhé kolo naposledy v roce 1998. Od té doby jen marně sleduje úspěšnější soupeře. Výsledky Capitals stojí a padají na Alexandru Ovečkinovi. A ačkoliv skončili v Metropolitní divizi první, velký strach jako dřív z nich nejde. Ovečkin sice nastřílel 49 branek a John Carlson vyhrál bodování mezi obránci, ale v prvním kole narazí na Columbus, který od března vyhrál třináct zápasů z devatenácti, a je tak ve skvělé formě.

Navíc za Blue Jackets září Artěmij Panarin, jenž dokázal, že nepotřebuje Patricka Kanea k hvězdné sezoně. Série mezi oběma týmy bude nejspíše dlouhá a velmi bolestivá, rozhodující tak bude forma. A tu má zrovna Columbus.

Zápasová bilance ze základní části: 3:1

Tip redakce iDNES.cz: Columbus v sedmi zápasech



Pittsburgh (100 bodů) - Philadelphia (98 bodů)

Češi: Dominik Simon - Jakub Voráček, Radko Gudas, Michal Neuvirth, Petr Mrázek

Úřadující dvojnásobní šampioni z Pittsburghu mají možnost psát historii. Vyhrát Stanley Cup třikrát po sobě se naposledy podařilo New York Islanders na začátku 80. let minulého století. A první kolo by pro Penguins nemělo být stopkou. Flyers se sice zlepšili, zapracovali na chybách v obraně, naladili se do bojové nálady, ale proti síle Crosby + Malkin + Kessel jen těžko obstojí.

Zmíněná trojice disponuje vším důležitým. Má zkušenosti, střeleckou chuť, fyzické parametry na těžké souboje i nezdolnou touhu zařadit se mezi legendy.

Philadelphii navíc trápí nejistá situace v bráně. Mrázek po příchodu nepřesvědčil, Neuvirth se opět zranil a Elliott stihl odchytat pouze dvě utkání po návratu. Na sílu soupeře nebude stačit nejspíše ani famózní Claude Giroux, jenž v základní části nasbíral 102 bodů.

Zápasová bilance ze základní části: 4:0

Tip redakce iDNES.cz: Pittsburgh v šesti zápasech