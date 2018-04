Lídr základní části NHL chce vybojovat Stanley Cup pro „město country“

Přečtěte si, jaké dává redakce iDNES.cz postupové šance jednotlivým týmům.

Nashville (117 bodů) - Colorado (95 bodů)

Češi: bez účasti

Favorizovaný Nashville svou hru nestaví na vyčnívajících jednotlivcích ale týmovém výkonu, který se často opírá o konstruktivní obránce P. K. Subbana, Romana Josiho či Ryana Ellise. V bráně vše jistí finský gólman Pekka Rinne a v útoku jsou nejvýraznější Švédové Filip Forsberg s Viktorem Arvidssonem.

Predators za sebou mají loňskou jízdu až do finále Stanley Cupu proti Pittsburghu a nasbírané zkušenosti prodali v základní části, ve které si vytvořili řadu nových klubových rekordů a poprvé v historii získali Prezidentovu trofej. S Coloradem, které si poslední postupovou pozici na Západě zajistilo až ve finálním představení proti St. Louis, si Nashville poradil ve všech čtyřech případech v základní části s celkovým rozdílem skóre 17:8. Avalanche se budou spoléhat především na umění hvězdného Nathana MacKinnona, který se letos s 97 body stal pátým nejproduktivnějším hráčem ligy. Na kompaktní Predators to ale stačit nebude.

Zápasová bilance ze základní části: 4:0

Tip redakce iDNES.cz: Nashville v pěti zápasech

Winnipeg (114 bodů) - Minnesota (101 bodů)

Češi: bez účasti

Souboj Winnipegu s Minnesotou proti sobě v 1. kole postaví konkurenty ze druhé a třetí příčky Centrální divize. Za mírného favorita lze označit dozrálý kanadský celek, který ve svém sedmém ročníku od návratu do NHL vybojoval teprve druhou účast v play off. Se ziskem 114 bodů však Jets platili za druhý nejlepší tým celé základní části. To Wild mají z vyřazovacích bojů již větší zkušenosti. Oba celky mají skvělé výsledky hlavně z domácího prostředí, očekávat tak lze vyrovnanou sérii.

Rozhodnout by mohl až případný sedmý zápas, ve kterém budou mít výhodu svého ledu Jets. Spoléhat se budou především na střelecký talent Patrika Laineho, jenž byl s 44 zásahy druhým nejlepším kanonýrem soutěže. Zásobovat přesnými pasy jej bude zkušená posila ze St. Louis, centr Paul Stastny. Svůj rekordní ročník kariéry má rozehraný americký útočník Blake Wheeler. V dresu Minnesoty letos zářil hlavně centr Eric Staal, jenž zatížil konta soupeřů 42 góly. Ve středu útoku je největší síla Wild, kromě Staala mají z play off řadu zkušeností také Mikko Koivu či Matt Cullen. Naopak velkou ztrátou bude pro tým předčasné ukončení sezony zraněného obránce Ryana Sutera.

Zápasová bilance ze základní části: 3:1

Tip redakce iDNES.cz: Winnipeg v sedmi zápasech

Vegas (109 bodů) - Los Angeles (98 bodů)

Češi: Tomáš Nosek, na farmě je připravený Tomáš Hyka - bez účasti

Hokejisté Vegas mají za sebou skvělou základní část: 109 získaných bodů, titul v Pacifické divizi a nejeden rekord v rámci premiérových sezon rozšiřujících týmů NHL. Dokáží však nečekaný úspěch přenést i do play off? Hlavní týmová hvězda gólman Marc-Andre Fleury pro nováčka zvýhodněním proti soupeři nebude, Los Angeles totiž bude spoléhat na rovněž vyřazovacími boji protřelého Jonathana Quicka. Stejně překvapivé jako výsledky Golden Knights byly letos rovněž individuální výkony útočníka Williama Karlssona, jenž byl se 78 body a 43 góly v obou ohledech jasně nejlepším Švédem v soutěži.

Soupeřem Vegas v prvním kole však budou nebezpeční Kings, kteří z posledních sedmi ročníků vybojovali dvakrát Stanley Cup (2012 a 2014) a dokáží zaútočit z nižších pozic. Po odchodu kouče Darryla Suttera je parta kolem obránce Drew Doughtyho a útočníku Jeffa Cartera s Anže Kopitarem hladová po dalším úspěchu. Že lze na vrchol dokráčet i z pozice nenasazeného týmu, Kings dokázali už v ročníku 2012. Tehdy slavili triumf, přestože byli až posledním osmým postupujícím celkem Západu. Letošní účast si vybojovali až přes divokou kartu a motivace přidat další triumf jim rozhodně nechybí.

Zápasová bilance ze základní části: 2:2

Tip redakce iDNES.cz: Los Angeles v sedmi zápasech

Anaheim (101 bodů) - San Jose (100 bodů)

Češi: Ondřej Kaše - Tomáš Hertl, na farmě je připravený Radim Šimek

Rivaly z Pacifické divize Anaheim a San Jose rozděloval po 82zápasovém maratonu jen jediný bod. Ten Ducks nahnali sérií pěti výher ze závěru základní části, díky čemuž si pro první kolo vybojovali výhodu domácího ledu. Ze čtyř vzájemných soubojů se třikrát rozhodovalo až v nájezdech. Očekávat tak lze vyrovnanou sérii, v níž budou rozhodovat maličkosti.

Oba tábory mají skvělé obrany. V ofenzivě ovšem Anaheim, jehož sestava byla v úvodu sezony decimována řadou zranění, disponuje vyrovnanějšími formacemi. Sharks při absenci zraněného veterána Joea Thorntona budou spoléhat především na Joea Pavelského a Logana Couturea, jehož ve druhé lajně doplňuje Tomáš Hertl. To Ducks dokážou kdykoliv udeřit i díky třetí formaci. Za produktivními útoky siláků Ryana Getzlafa a Ryana Keslera totiž operuje Adam Henrique s kometou Ondřejem Kašem na křídle. Právě český mladík v dubnu nabral skvělou formu a bodovou sérií v klíčových zápasech přikláněl výhry na stranu Ducks.

Zápasová bilance ze základní části: 1:3

Tip redakce iDNES.cz: Anaheim v šesti zápasech