Mezi favority Východní konference NHL se řadí i posílené Toronto

Preview Východní konference před startem sezony 2018/19.

Atlantická Divize - tip na pořadí v základní části:

1. Tampa Bay - V minulé sezoně třetí nejlepší tým celé základní části a vítěz Atlantické divize. V play off pak Lightning vyřadili New Jersey a Boston a zastavili se až ve finále Východní konference v rozhodujícím sedmém duelu na pozdějším vítězi stříbrného poháru - Washingtonu. Ambice týmu jsou znova ty nejvyšší. Nikita Kučerov bude obhajovat stobodovou sezonu, po zdravotních potížích potvrdil návrat mezi elitu hvězdný Steven Stamkos a dominantní Victor Hedman získal Norris Trophy pro nejlepšího beka ligy. Vše bude jistit z brány Andrej Vasilevskij, jenž dokázal potvrdit kvality po převzetí role týmové jedničky. V létě překvapivě odstoupivší generální manažer Steve Yzerman před odchodem týmu dodal zkušenosti angažováním Ryana McDonagha a J.T. Millera z Rangers. Jeho následovatel Julien BriseBois může z jeho práce těžit, s ohledem na vytížení platového stropu jej ale v dalších letech bude čekat těžká práce.

Češi v týmu: Ondřej Palát.

Na farmě čeká na šanci: Dominik Mašín.

2. Toronto - Už v uplynulé sezoně bylo u tradičního klubu NHL vidět obrovské zlepšení. Toronto si vylepšilo klubový rekord s 49 výhrami a 105 bodů stačilo na čtvrté místo v konferenci. V play off pak hokejisté nabrali první zkušenosti proti Bostonu. Vzestup Maple Leafs přinesli skvěle vybraní talentovaní mladíci v čele s produktivním Austonem Matthewsem. Nadšení v hokejem poblázněném městě navíc v létě ještě zesílilo poté, co klub vyhrál přetahovanou o největší hvězdu na trhu volných hráčů Johna Tavarese. K úplné spokojenosti fanoušků chybí uzavřít dohodu s chráněným volným hráčem Williamem Nylanderem. Obtížná jednání generálního manažera Kylea Dubase budou čekat i příští léto, kdy ve stejné pozici po nováčkovských kontraktech budou i další mladé komety Matthews, Mitch Marner a Kasperi Kapanen. S takto nabitým útokem a spolehlivým Frederikem Andersenem v bráně se Toronto bude řadit k ligovým favoritům.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

3. Boston - Elitní formace Patrice Bergerona s Bradem Marchandem a Davidem Pastrňákem na křídlech rozhodně patří mezi nejlepší v lize, není-li rovnou ta nejnebezpečnější. Všichni tři borci dokázali pokořit hranici 30 nastřílených gólů a stejná show se od nich čeká dál. Otázkou bude, jak je doplní další spoluhráči. Tradiční opory jako David Krejčí, či zejména kapitán Zdeno Chára (41 let), stárnou a mnohem větší tíha odpovědnosti tak bude na mladících jako Ryan Donato či Charlie McAvoy. Minulých 50 výher a 112 bodů (druhý nejvyšší součet na Východě, čtvrtý v rámci celé ligy) však potvrzuje vysokou kvalitu, kterou Bruins ukáží i v nové sezoně. V play off můžou dojít dále, než do druhého kola. Vyřadila je až silná Tampa Bay.

Češi v týmu: David Krejčí, David Pastrňák.

Na farmě čeká na šanci: Jakub Zbořil, Daniel Vladař.

4. Florida - V závěru minulé základní části předvedla Florida velkou stíhací jízdu. Od Utkání hvězd z 35 zápasů dokázala vybojovat 25 výher a se ziskem 52 bodů byla v daném období s Nashvillem nejlepší z celé ligy. Na účast ve vyřazovacích bojích to však nakonec těsně nestačilo, když konkurenti z New Jersey a Columbusu byli o pouhý bod napřed. Útočníci Aleksander Barkov a Vincent Trocheck byli první dvojicí forvardů Panthers s pokořenou hranicí 75 bodů. Navíc pozadu za nimi mnoho nezůstali ani Jonathan Huberdeau a Jevgenij Dadonov. Skvělou podporou útoku jsou také ofenzivní zadáci Keith Yandle a Aaron Ekblad. V bráně vše jistí zkušený Roberto Luongo. Pokud se klíčovým hráčům vyhnou zranění, Panthers by tentokrát měli do play off proklouznout.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

5. Montreal - Slavný klub s 40 porážkami potkala nejhorší sezona od ročníku 2000/2001. Pokud chtějí Canadiens pomýšlet na úspěch, což by v jejich aktuální situaci při probíhající přestavbě kádru byl samotný postup do play off, musí se zlepšit především jejich suverénně nejlépe placený hráč - gólman Carey Price. Uplynulý ročník byl z jeho pohledu nejhorším kariéry v NHL (90% úspěšnost zákroků a 3,11 průměr obdrženého gólu na zápas). Další z lídrů kabiny obránce Shea Weber kvůli zdravotním potížím zvládl jen 26 zápasů. Po výměně Maxe Paciorettyho do Vegas byl jmenován v pořadí 30. kapitánem klubu, ani na startu nové sezony se mu však nevyhýbají zdravotní potíže. Pokud se dostaví zlepšení na postu gólmana a týmu bude fungovat obrana, s novými tvářemi v útoku Maxem Domim s Tomášem Tatarem a navrátilcem Tomášem Plekancem se můžou Canadiens pohybovat ve středu tabulky.

Češi v týmu: Tomáš Plekanec.

Na farmě čeká na šanci: Michal Moravčík, David Sklenička.

6. Buffalo - Hokejisté Buffala v minulé sezoně skončili opět na dně divizní tabulky. Už popáté z posledních šesti ročníků. Po úspěšných volbách na draftu a letních výměnách se však konečně u fanoušků Sabres blýská na lepší časy. A to přesto, že klub opustil zkušený Ryan O’Reilly. Kanadský reprezentant již těžko hledal motivaci v záplavě nezdarů a porážek. V St. Louis bude mít vyšší ambice. Náhrada v osobách Vladimíra Sobotky a Patrika Berglunda však pro Sabres bude velkým přínosem. Když se k nim přidá akvizice střelce Jeffa Skinnera z Caroliny, nová brankářská jednička Carter Hutton a v obranných řadách velký talent švédského hokeje Rasmus Dahlin, lídr ofenzivy Buffala Jack Eichel bude mít rozhodně více příležitostí radovat se z výhry.

Češi v týmu: Vladimír Sobotka.

7. Detroit - Po dlouhé sérii, kdy nechyběli v play off, hokejisté Detroitu pro změnu posledně nezasáhli do vyřazovacích bojů už podruhé za sebou. Naposledy byli v navazujících letech bez bojů o Stanley Cup v pěti sezonách mezi roky 1979 a 1983. Naděje na zlepšení a návrat starých časů se zatím moc nerýsuje. Kádr, který bude nejnověji postrádat jednoho z posledních lídrů nedávné úspěšné éry Henrika Zetterberga (v létě ukončil kariéru kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím), postrádá výraznější osobnosti. Dylan Larkin zůstává za svým potenciálem a výrazný přínos od mladíků jako Michael Rasmussen, Jevgenij Svečnikov či Filip Zadina se nedá očekávat už v této sezoně. Pozitivní zprávou pro český hokej je, že se v kempu po bok Martina Frka prosadili na 23člennou soupisku i beci Libor Šulák a Filip Hronek, a to především díky zraněním spoluhráčů. Na farmě bude čekat na šanci i Filip Zadina.

Češi v týmu: Martin Frk, Libor Šulák, Filip Hronek

Na farmě čeká na šanci: Filip Zadina.

8. Ottawa - Dvě sezony zpět byli Senators gól od finále Stanley Cupu, na jaře už ale s pouhými 67 body skončili předposlední v základní části. Za úpadkem stály i hráčské neshody, což vyústilo v řadu odchodů. Poslední roky se na dně tabulek zmítalo Buffalo, ovšem dění v hlavním městě Kanady pasuje do role nového outsidera především Senators. Rozpory vedly nejprve k výměně Mika Hoffmana. Klub nakonec opustil i jeho hlavní tahoun, jeden z nejlepších obránců současnosti Erik Karlsson, jenž byl vyměněn do San Jose. Skvělými výkony v přípravě se prezentoval Matt Duchene. Společně s Markem Stonem a Bobby Ryanem však tým do play off dotáhnout nedokážou.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

Na farmě čeká na šanci: Filip Chlapík.

Metropolitní divize - tip na pořadí v základní části:

1. Pittsburgh - Po dvou navazujících triumfech ve Stanley Cupu vypadli Penguins v play off s pozdějšími vítězi z Washingtonu. Těžko hledat pro Sidneyho Crosbyho větší motivaci vrátit se zpátky na trůn poté, co viděl křepčení s pohárem v podání svého hlavního rivala Alexe Ovečkina. Naposledy v ročníku 2004 (Tampa Bay) měl jeden tým v top desítce ligového bodování tři borce. Pittsburgh v ofenzivě táhly tradiční opory Crosby (10. s 89 body), Jevgenij Malkin (4. v pořadí s 98 body) a Phil Kessel (8. v pořadí s 92 body). Před novou sezonou jsou i díky o pár týdnů delší dovolené znova plni sil. Do play off se Penguins dostanou určitě, jak daleko budou schopni dojít, bude záležet hodně od výkonnosti gólmana Matta Murrayho. Jestli se totiž proti uplynulému ročníku některý z hráčů musí zlepšit, jde právě o muže v masce.

Češi v týmu: Dominik Simon.

2. Washington - Po řadě úspěchů ze základních částí konečně hokejisté Washingtonu naplno prodali potenciál i v play off. Přes léto udrželi hvězdného obránce Johna Carlsona a prodloužili spolupráci i s českým reprezentantem Michalem Kempným, který právě s Carlsonem vytvořil kompaktní obrannou dvojici. V útoku se Capitals budou spoléhat kromě tradičních opor kanonýra Alexe Ovečkina a tvůrce hry Nicklase Bäckströma také na stále významnější roli plnící Jevgenije Kuzněcova a T.J. Oshieho. Po angažování Dmitrije Jaškina před startem sezony společně se zmiňovaným Kempným (kvůli otřesu mozku zmešká úvod sezony) a útočníkem Jakubem Vránou vznikla u Capitals malá česká kolonie. Navíc z farmy jí může během sezony doplnit i gólman Vítek Vaněček. Za jasnou jedničkou Bradenem Holtbym totiž vznikla propast. Zkušený náhradník Philippe Grubauer se stěhoval do Colorada a pozici dvojky bude plnit mladík Pheonix Copley.

Češi v týmu: Jakub Vrána, Dmitrij Jaškin, Michal Kempný.

Na farmě čeká na šanci: Vítek Vaněček.

3. Philadelphia - Kapitán Claude Giroux prožil skvělý rok. Na předchozí nevydařený ročník navázal ziskem 102 bodů a jako první hráč Flyers od Erica Lindrose (1995/96) pokořil bájnou metu stovky bodů. Společně s Jakubem Voráčkem, Seanem Couturierem, Waynem Simmondsem a staronovou posilou Jamesem van Riemsdykem vytvoří velkou ofenzivní sílu, kterou od modré čáry úspěšně doplňují talentovaní beci Shayne Gostisbehere a Ivan Provorov. Pro úspěch v play off však bude potřeba i opora v brankovišti. Se zraněními často laborující Brian Elliott a Michal Neuvirth velkou důvěru u fanoušků nebudí, přesvědčí je o opaku?

Češi v týmu: Michal Neuvirth, Radko Gudas, Jakub Voráček.

Na farmě čeká na šanci: David Kaše.

4. Columbus - Pozitivní pro fanoušky Blue Jackets bylo zopakování účasti v play off. Bohužel v něm ale tým nenaplnil očekávání a stále tak čeká na první vyhranou sérii ve své historii. O prodloužení účastí ve Stanley Cupu budou v Columbusu usilovat i nyní. Klíčem ovšem budou výsledky z úvodu sezony, v němž bude chybět kvůli zranění klíčový bek Seth Jones. Pokud by se týmu v úvodu ročníku nedařilo podle představ, může se generální manažer Jarmo Kekalainen uchýlit k přestavbě a výměnám. Po sezoně totiž končí smlouva výrazným osobnostem, útočníkovi Artěmiji Panarinovi a brankáři Sergeji Bobrovskému. Prvně jmenovaný se již veřejně nechal slyšet, že má zájem o změnu působiště. Jak moc budou v Columbusu věřit v možnému úspěchu v nové sezoně?

Češi v týmu: Lukáš Sedlák.

5. New Jersey - Taylor Hall (s 93 body byl 6. v ligovém bodování) dokázal v minulé sezoně nevídané věci. Po právu byl oceněn Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy, když svou produktivitou doslova dotáhl New Jersey do play off. V lize nebyl jiný hráč, jehož individuální výkony by měly takový vliv na úspěchy týmu. Letos se na něj obrany soupeřů zcela jistě více zaměří. Navíc pokud by vypadl kvůli zdravotním potížím, budou Devils marně hledat náhradu. Proti sezoně 2016/17 se v minulé sezoně zlepšili o propastných 27 bodů. Udržet se na stejné úrovni bude pro New Jersey hodně obtížné.

Češi v týmu: Pavel Zacha.

6. Carolina - Nevydařený závěr základní části připravil Hurricanes o šanci představit se v play off, do kterého nepostoupila už podeváté za sebou (aktuální nejdelší černá série mezi všemi týmy NHL). Nebylo tak velkým překvapením, když skončil trenér (Billa Peterse nahradil Rod Brind’Amour) a z postu generálního manažera byl převelen Ron Francis. Po odchodu Jeffa Skinnera (Buffalo) bude Carolina hlavně sázet na finské duo Sebastian Aho - Teuvo Teravainen. Šanci dostanou vysoko draftovaní mladíci Martin Nečas a Andrej Svečnikov. Velké obavy však vzbuzují brankáři. Scott Darling v minulé sezoně patřil statisticky mezi nejslabší jedničky a nově ve dvojici s Petrem Mrázkem, jehož kariera v posledních sezonách spíše stagnuje, budou pod drobnohledem fanoušků.

Češi v týmu: Martin Nečas, Petr Mrázek.

7. Islanders - Tým s nejhorší obranou ligy. Islanders minulou sezonu inkasovali suverénně nejvíce gólů (296). Nebylo tedy velkým překvapením, když skončili předposlední v divizi. Bude zajímavé sledovat, jak obrannou hru dokáže pozvednout zkušený kouč posledních vítězů Stanley Cupu Barry Trotz. Pozitivem byly rozhodně výkony nováčka Mathew Barzala, jenž vyprodukoval 85 bodů (nejvyšší součet mezi ligovými novici od sezony 2006/07 a debutu v podání Jevgenije Malkina). Po odchodu Johna Tavarese na Barzala spadne ještě větší odpovědnost, což pro tak mladého hráče v teprve druhé sezoně v lize nebude rozhodně jednoduchá pozice.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

Na farmě čeká na šanci: Jan Kovář.

8. Rangers - Výměnou J.T. Millera a kapitána Ryana McDonagha do Tampy Bay v závěru předchozí sezony dali Rangers fanouškům jasný vzkaz. Kromě omlazení hráčského kádru pak došlo ke změně i na trenérském postu. Alaina Vigneaulta nahradil David Quinn. Velkou šanci pod ním dostanou talentovaní mladíci Filip Chytil či Lias Andersson. Z veteránů se v kádru stále drží brankářská legenda Henrik Lundqvist.

Češi v týmu: Filip Chytil.

Na farmě čeká na šanci: Libor Hájek, Marek Mazanec.