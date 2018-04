MS V HOKEJI

Nedělním nezdarem 2:4 s Ruskem, kterým národní tým zakončil nevydařenou generálku na Švédských hrách, skončila doba příprav, zkoušení, přesvědčování a utvrzování.

Trenér Jandač v neděli večer po příletu ze Švédska usedl před novináře a v ruzyňském hotelu oznámil, kteří vyvolení se na šampionátu v Dánsku pokusí utnout šestileté české čekání na medaili z velké hokejové akce. „Chceme mít trošku širší tým, Budeme mít asi 15 útočníků a 9 beků,“ prozradil ještě ve Švédsku Jandačův asistent Jaroslav Špaček. „Čekáme ještě taky na nějaké výsledky z Ameriky. Až pak se podle formy rozhodneme, koho dopíšeme.“

Ačkoli ani stále není zcela zřetelné, s jakou sestavou Češi za pět dní v Kodani při zahajovacím utkání se Slovenskem vyrukují, desítka přípravných mačů naznačila leccos.

I v éře generační obrody, kterou Jandačovi zkomplikovala záplava omluvenek i zranění, zvládli reprezentanti porazit papírově slabší soupeře – Francouze i Švýcary, minulý víkend se blýskli triumfem na Českých hrách v Pardubicích.

Když však evropské velmoci na Švédských hrách vytasily posily z NHL, výkonnostní propast byla zejména v některých pasážích duelů proti Švédům (1:3) a Finům (2:5) až děsivě veliká. Češi nestíhali, pomáhali si fauly.

„Nechci nijak zlehčovat předchozí zápasy a zesměšňovat hráče, ale tady už se ukazuje, že to ostatní skládají na mistrovství světa,“ líčil útočník Michal Řepík po sobotním krachu s Finy. „Všem nám to tady otevřelo oči. Víme, že musíme hodně přidat, abychom to na šampionátu zvládli. Tam bude tempo možná ještě vyšší,“ dodal devětadvacetiletý olympionik a účastník posledních dvou šampionátů.

Reprezentanti tápali především v obranném pásmu. Nedokázali se vymanit z tlaku protivníka, váhavě si počínali při zakládání útoků. „Stále prováháme první i druhý moment. Útočníci nedostávají puky včas, i když jsou v dobrých pozicích a najetí,“ krčil rameny trenér Jandač.

Na obranu beků - extraligoví borci jako Sklenička, Pyrochta, Pláněk či Hrbas se na mezinárodní scéně teprve rozkoukávají. A dál není kde brát. Z loňska – Jandačovým žargonem – obouchaní Rutta, Šimek či Jeřábek zkouší prorazit v zámoří. Další defenzivní stálice Koláře nebo Nakládala vyřadila zranění. A nelze čekat, že defenzivu spasí avizovaný přílet tvrďáka z Philadelphie Gudase.

„Měli jsme s obránci mítinky, teď už to dávali včas,“ podotkl po generálce Špaček. „Podali jsme vynikající výkon. Dobře jsme bruslili a měli dobrý pohyb. Kluci bojovali, bruslili, dohrávali souboje. Popravily nás totální chyby. Pak je těžké proti tak silnému soupeři zvítězit.“

Při konečné nominaci došlo na překvapivou změnu i v brankovišti: ze zavedeného dua Francouz, Furch zůstal jen ten první, jehož doplní Rittich a nováček Hrachovina.



A útok? Zůstaneme-li u generálky, byl z něj cítit potenciál. V neděli se trefil osmnáctiletý centr Chytil, jemuž premiérový reprezentační zásah připravil o rok starší Nečas. Brněnský talent se sám několikrát dral do koncovky, byl vidět, ale při české power play riskantním pasem namazal skórujícímu Sošnikokovovi.

Jako by čtvrtá ruská trefa vykreslovala nevyzpytatelnost české ofenzivy. „Jsme mladý tým, který se musí učit,“ pověděl útočník Andrej Nestrašil. Nezbývá věřit, že skandinávské lekce reprezentantům prospějí.

Šampionát startuje už v pátek.