Přípravný souboj Komety se Slovanem přilákal pět tisíc fandů

„Nečekal jsem, že přijde tolik lidí, bylo to parádní,“ žasnul brněnský útočník Martin Zaťovič, který byl jedním z domácích střelců při porážce 2:5 s bratislavským Slovanem. Další zásah přidal Američan Peter Mueller.

„Led hodně ztrácel kvalitu a zápas podle toho vypadal. Ale mělo to tempo a mladí kluci ukázali, že jsou budoucností Komety,“ hodnotil Zaťovič. „Měli jsme nějaké šance, ale oni hráli dobře v předbrankovém prostoru, kde jsme si to špatně pohlídali. Jsme ještě takoví syroví, musíme si sednout. Zkoušíme a uvidíme, co z toho bude.“

Největší aplaus si vysloužil Marek Čiliak (na snímku), který po letech v brance Komety poprvé dorazil do Brna jako soupeř. „Měl jsem z toho smíšené pocity,“ přiznal slovenský gólman. „Čilo se přijel ukázat a vyšlo mu to,“ prohodil Zaťovič.