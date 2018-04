Kaše neváhal. Mladší z bratrů chce po roce ve Švédsku na MS

Kaše. To jméno není neznámé. Vždyť jeden takový už se prosazuje v NHL. V Anaheimu překvapuje starší ze sourozenců Ondřej Kaše, druhý nejlepší střelec týmu.

Teď mohou čeští fanoušci lépe poznat mladšího z bratrů. David Kaše má za sebou sezonu ve Švédsku, kde se stal s bilancí devíti branek a čtrnácti asistencí nejproduktivnějším hráčem Mory. Před sebou šanci zahrát si na mistrovství světa. A následně možná i v NHL, kde po draftu patří týmu Philadelphia Flyers.

Dostal jste pozvánku do národního týmu, co to pro vás znamená?

Jsem hrozně šťastný, stoprocentně jsem neváhal ji přijmout. Přiletěl jsem hned, jak jsme ve Švédsku dohráli. Teď chci jít v přípravě krok za krokem, připravit se na zápasy s Francií. To bude první schod pyramidy.

Jaká byla sezona ve Švédsku? S Morou jste až do konce bojovali o udržení v lize.

Bylo to náročné, moc se nám nedařilo. Dvakrát jsme měnili trenéra, což není příjemné, protože pak byly i tlaky ze shora. Mora se do nejvyšší soutěže dostala po dlouhých letech a chtěla se zachránit, takže to bylo náročné na psychiku. Se svými výkony jsem ale spokojený. Jsem rád, že jsem zvolil tuhle cestu.

David Kaše v dresu mládežnických reprezentací. Dočká se letos startu i na seniorském MS?

Čím je hokej ve Švédsku odlišný?

Neřekl bych, která liga je lepší, ale ve Švédsku se neklade takový důraz na systém. Je tam hodně mladých hráčů, kteří dostávají větší prostor. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že je tam větší drajv do brány a každý hráč si dovolí víc.

Vaření je koníček „Doma jsem občas vařil i bráchovi, mám rád jednodušší jídla, přírodní plátek, rýže, zelenina. Ale i nějaký ten knedlík tam byl.“

Jak se vám ve Švédsku žije?

Jsem venku prvním rokem, takže nejhorší bylo přijít domů po tréninku a udělat si sám nějaký program. Hodně jsem chodil k jezeru, pak přijela přítelkyně, tak jsme chodili na výlety na běžkách. Mora má patnáct tisíc obyvatel jako moje rodná Kadaň Já bydlel minutu a půl od stadionu. Pro mě byly úžasné Vánoce na sněhu, v listopadu začalo sněžit a doteď tam sníh leží.

Sledujete bratra, jak se mu v Anaheimu vede?

My byli s bráchou velcí rivalové, takže sleduju každý jeho zápas. Jsme spolu denně v kontaktu a jsem moc rád, že je v play off a že se dostal z té krize, kterou měl. Už prý i komentátoři se naučili jeho jméno. (smích) Teď s ním je taťka a zůstane tam na dva domácí zápasy.

Český program před MS Euro Hockey Challenge, Francie Francie - Česko pátek 19.00

Francie - Česko sobota 20.45 Carlson Hockey Games, Pardubice Česko - Finsko 19. dubna

Česko - Švédsko 21. dubna

Česko - Rusko 22. dubna Švédské hokejové hry Švédsko - Česko 26. dubna

Finsko - Česko 28. dubna

Česko - Rusko 29. dubna

Ve Švédsku jste jediný Čech, proč?

No... to taky netuším. Už se mě na to ptali i ostatní. Každý si musí zvolit svoji cestu. Pro mě byl krok do Švédska pozitivní.

Skauti Philadelphie po vás na konci roku chtěli, abyste zlepšil střelu, podařilo se?

Jo, ve Švédsku na to kladou velký důraz. Příkladem může být Milan Gulaš, že jo. (Gulaš strávil poslední čtyři roky ve švédském Färjestadu, než podepsal v Plzni, a střelecky ožil). Trénoval jsem s dalšími hodně střelbu zápěstím.

Jak by se vám líbila možnost zahrát si s bratrem na mistrovství světa, kdyby Anaheim vypadl?

Nějaká debata na to téma byla, ale jsou v play off a já chci, aby došli co nejdál. Musí se soustředit na klub. Ale přijede Kämpf, můj dobrej kamarád z Chomutova, pokud projde výstupní prohlídkou, na toho se těším.