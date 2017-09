Chytil trefil Rangers výhru, mezi střelce se zapsali i Zacha s Vránou

Odchovanec zlínského hokeje Filip Chytil vstoupil do světa NHL v letošním draftu, když si jej Rangers zamluvili v prvním kole z 21. pozice. V nedávném kempu nováčků ho sice přibrzdily zdravotní potíže ovšem vedení si 18letý talent ponechalo i do hlavního kempu. Že to bylo dobré rozhodnutí, ukázal hned v prvním přípravném zápase.

Rangers hráli s New Jersey v řádné hrací době nerozhodně 3:3, když se za hosty mimo jiné na startu druhé dvacetiminutovky prosadil i aktivní Pavel Zacha (17:03, 1+0, +/-: 0, 6 střel). V prodloužení se pak faulem provinil Drew Stafford a Blueshirts nabídnutou výhodu pouhé čtyři vteřiny před vypršením pětiminutového nastavení proměnili ve vítězný gól. Mats Zuccarello křižnou přihrávkou našel na pravém kruhu připraveného českého juniorského reprezentanta (18:52, 1+0, +2, 3 střely), který pohotovým zakončením rozhodl.

Podruhé v přípravě za Carolinu naskočil do akce Martin Nečas (14:12, 0+1, +/-: 0). Po Chytilovi další teprve 18letý hráč, kterého si Hurricanes zamluvili v letošním draftu pro změnu z 12. příčky, se rovněž dokázal zapsat do statistik. Centr třetí formace s křídly Di Giuseppem a Brownem asistoval u úvodní branky svého týmu z hole Wallmarka. K výhře to ale nakonec Carolině nepomohlo, když si těsný výsledek 4:3 odvezli hráči Tampy Bay s obráncem Liborem Hájkem (17:47, +/-: 0, 1 střela) v sestavě.

Philadelphia se ve dvojzápase poměřila s Islanders a v obou případech slavila výhru 3:2. Jednou v řádné hrací době a jednou po prodloužení.

Právě v daném zápase se představil za Flyers i český gólman Michal Neuvirth, jenž během úvodních dvou třetin ze 17 střel Ostrovanů jen jednou inkasoval.

Útočník Jakub Vrána (14:23, 1+0, +/-: 0, 2 střely) dostal ve středeční přípravě na ledě Montrealu šanci ukázat se v elitní formaci Washingtonu po boku ruských hvězd Jevgenije Kuzněcova a Alexe Ovečkina. 21letý kanonýr, jenž poslední dvě sezony dozrával pro nejlepší hokejovou ligu světa na farmě v Hershey Bears, se prosadil při přesilové hře v 10. minutě, když si jeho nahození před bránu srazil do vlastní sítě bránící hráč Canadiens.

Capitals vedli po úvodním dějství 2:0. Montreal, v sestavě s českým triem: obránce Jakub Jeřábek (17:31, 0+1, +/-: 0, 2 střely) a útočníci Aleš Hemský (18:52, 0+1, -1, 4 střely) - Tomáš Plekanec (18:21, +/-: 0, 5 střel), však postupně srovnal krok. Ve druhé dvacetiminutovce domácí využili dvě přesilovky a u obou se asistencemi prosadili i zmiňovaní Češi. Bod za přihrávku brala i letní posila klubu Hemský, jenž nastupoval v prvním útoku po boku kapitána Paciorettyho a posily z Tampy Jonathana Drouiona. Ve třetí třetině již ale dávali góly opět jen hosté, za které rozhodli o konečné výhře 4:2 Devante Smith-Pelly a Tom Wilson.

Jedenáctigólová přestřelka byla k vidění v souboji Pittsburghu s Detroitem. Obhájci Stanley Cupu nakonec uspěli 6:5 po prodloužení. Jediným českým zástupcem v utkání byl útočník vítězů Dominik Simon (19:39, +/-: 0, 1 střela), do statistik se však nezapsal. To již neplatilo o Jaku Guentzelovi. Ten byl s bilancí (1+4) téměř u všeho podstatného Pittsburghu.

Výsledky přípravných zápasů na NHL

Montreal - Washington 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Branky: 22. Hudon (Jeřábek), 32. Pacioretty (Hemský) - 6. Kuzněcov, 10. J. Vrána, 55. Smith-Pelly, 59. T. Wilson.

New York Rangers - New Jersey 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 16. K. Hayes, 25. Kreider, 31. Desharnais, 65. Chytil - 25. Zacha, 28. Gibbons, 44. J. Hayes.

New York Islanders - Philadelphia 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky: 10. D. Toews, 52. Boychuk, 58. Ladd - 1. Konecny, 59. Brennan.

Philadelphia - New York Islanders 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0), hráno v Allentownu

Branky: 21. a 37. Leier, 61. Gostisbehere - 3. Barzal, 60. Lee. Brankář Neuvirth (Philadelphia) odchytal 40 minut, ze 17 střel inkasoval jednu branku a úspěšnost zákroků měl 94,12 procenta.

Carolina - Tampa Bay 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 13. Wallmark (Nečas), 30. D. Ryan, 59. Aho - 7. Erne, 23. McGinn, 25. Sergačov, 52. Katchouk.

Pittsburgh - Detroit 6:5 v prodl. (0:1, 3:2, 2:2 - 1:0)

Branky: 21. a 44. A. Johnson, 21. McKegg, 30. Sheary, 41. Guentzel, 61. Schultz - 33. a 59. Nyquist, 3. Helm, 23. Street, 41. Lorito.

St. Louis - Columbus 3:2 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 7. a 63. Tarasenko, 36. Schwartz - 28. a 31. Dalpe.

Winnipeg - Edmonton 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky: 6. Ehlers - 23. Letestu, 23. Khaira, 34. J. Jokinen, 60. Yamamoto.

Calgary - Vancouver 3:5 (3:1, 0:3, 0:1)

Branky: 3. Glass, 6. Lomberg, 18. Jankowski - 14. Rodin, 23. Boeser, 34. Goldobin, 38. Virtanen, 53. Chatfield.

Anaheim - Arizona 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Branky: 4. M. Jones - 1. a 35. Fischer, 26. a 59. Keller, 38. Domi.