Boston ovládl čínské turné NHL, Calgary porazil i v odvetě

Boston se ujal vedení v závěru první dvacetiminutovky, kdy Donato vysunul do brejku DeBruska. Ten si v zakončení poradil skvěle a trefil přesně prostor pod horní tyčkou Mika Smitha.

Na další gólovou situaci se čekalo opět až do závěru třetiny. Těsně před druhým odchodem do kabin se Sean Monaham vrátil do hry z trestné lavice a z brejku si poradil s bostonskou jedničkou Tuukka Raskem.

V 46. minutě se však podruhé v zápase prosadil aktivní DeBrusk poté, co zakončil před bránou po přihrávce od Jakoba Forsbacka-Karlssona od zadního mantinelu. Flames se následně pokoušeli o vyrovnání hrou bez brankáře, což v 59. minutě potrestal pojistkou obránce Kevan Miller.

Útočník Calgary Michael Frolík do odvety v Pekingu nenastoupil, bostonské duo David Pastrňák - Jakub Zbořil se do statistik nezapsalo.

Příprava hokejové NHL v Číně, Peking: