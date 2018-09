Kaše ukázal střeleckou formu, prosadili se i Faksa, Šimek a Radil

V den, kdy byl jeho mladší bratr David odeslán Philadelphií z hlavního kempu na farmu do nižší AHL, se blýskl zkušenější Ondřej Kaše (12:18, 2+0, 2 střely) z Anaheimu dvěma vstřelenými góly. Poprvé se proti San Jose prosadil v 5. minutě, když před bránou uklízel do sítě skvělý pas z rohu kluziště od Adama Henriquea.

Výsledky a české zářezy Montreal - Washington 5:2 (hostující brankář Vítek Vaněček odchytal třetí třetinu a jednou inkasoval) Islanders - New Jersey 2:0 Detroit - Chicago 4:2 (za dom. Šulák 0+2, Hronek 0+1) Minnesota - Dallas 1:3 (za hosty Faksa 1+0) Edmonton - Winnipeg 7:3 Anaheim - San Jose 3:7 (Kaše 2+0 - Šimek 1+0, Radil 1+1) Vancouver - Los Angeles 4:3SN Los Angeles - Vegas 2:7

Podruhé český útočník zvedal oslavně ruce nad hlavu v 28. minutě, kdy ukončil smírný stav 2:2. Brankáře Della prostřelil ze samostatného úniku, asistence si připsali Fiore a opět Henrique. Vedení Ducks ale nemělo dlouhého trvání.

O pět minut později se po nastřelení zpoza brány chytře prosadil Radim Šimek (19:07, 1+0, 2 střely). Český bek, jenž bojuje o místo na soupisce Sharks, přidal k dosavadní asistenci z přípravy i první branku poté, co nastřelil nastavenou hokejku brankáře Ryana Millera - 3:3.

Krátce na to šli Sharks zásluhou Jacoba Middletona do vedení a to už po zbytek duelu nepustili. Ve třetí třetině jej navíc pojistili a významnou roli v tom sehrál Lukáš Radil ‚(16:02, 1+1, 1 střela). Česká posila San Jose z ruské KHL nejprve zvýšila v 52. minutě bombou příklepem z pravého kruhu a v 57. minutě ještě asistoval u trefy Joonase Donskoie. Jen o pár sekund později si ještě vzal poslední slovo Antti Suomela - 3:7 pro Sharks.

Výsledky přípravných zápasů před startem NHL:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:7 (0:3, 1:3, 1:1) Góly:

25:10 Carter (Anderson-Dolan, Brickley)

44:36 Kovalčuk (Kopitar, Phaneuf) Góly:

05:16 Karlsson (Marchessault, Smith)

05:30 Carr (Kolesar, Bellemare)

15:36 Smith (Marchessault, Karlsson)

23:51 Marchessault (Smith, Karlsson)

26:32 Marchessault (Smith, Hague)

34:40 Hague (Pirri)

59:02 Kolesar (Lindberg, Matteau) Sestavy:

Quick (Petersen) – Brickley, Doughty, Phaneuf, Fantenberg, MacDermid, Walker – Kovalčuk, Kopitar, Brown -Rempal, Dolan – Clifford, Lewis, Bauman – Mitchell, Sutter, Herr Sestavy:

Dansk (Lagace) – Engelland, Hunt, Bischoff, Hague, Brannstrom, Reinhart – Smith, Karlsson, Marchessault – Carrier, Lindberg, Nosek – Kolesar, Bellemare, Carr – Matteau, Tynan, Pirri

New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Góly:

19:19 Bellows (Fritz)

52:21 Lee (Toews, Eberle) Góly:

Sestavy:

Greiss (pd 41. Gibson) – Boychuk, Hickey, Mayfield, Rathgeb, Sbisa, Toews – Bellows, Bernier, Cizikas, Clutterbuck, Eansor, Eberle, Fritz, Lee, Martin, Nelson, Sisto, Suter Sestavy:

Kinkaid (Johnson) – Butcher, Grybam Santini, Severson, White, Jakovlev – Anderson, Coleman, Gabriel, McLeod, Pieila, Quenneville, Ramage, Rooney, Seney, Speers, Stafford, Studenic, Zacha, Zajac Rozhodčí: McIsaac, Halkidis – Murray, Sericolo Počet diváků: 4 722

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Washington Capitals Washington Capitals 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) Góly:

03:06 Gallagher (Danault)

05:51 Chaput (Ward)

19:24 De La Rose (Vejdemo, Alain)

22:28 Lehkonen (Gallagher, Tatar)

50:08 Valijev (Danault) Góly:

25:17 Ovečkin (Djoos, Kuzněcov)

33:08 Hobbs (Connolly, Ovečkin) Sestavy:

Lindgren (McNiven) – Alain, Bitten, Danault, De La Rose, Despres, Fleury, Gallagher, Hudon, Chaput, Kotkaniemi, Lehkonen, Moravčík, Ouellet, Peca, Schlemko, Sklenička, Tatar, Vejdemo, Ward Sestavy:

Copley (41. Vaněček) – Burakovsky, Connolly, Djoos, Geisser, Hobbs, Jonsson Fjallby, Kammerer, Kempný, Kuzněcov, Lewington, Malenstyn, Megna, Orpik, Ovečkin, Pilon, Sgarbossa, Walker, Wilson

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3N (1:0, 0:3, 2:0 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

19:45 Horvat (Baertschi, Pettersson)

44:19 Horvat (Motte, Gudbranson)

55:47 Baertschi (Horvat, Pettersson)

65:00 Goldobin Góly:

22:36 Kempe (Brodzinski, Iafallo)

28:31 Pearson (Toffoli, Clague)

38:06 Etem (Martinez, Clague) Sestavy:

Markström (Kulbakov) – Del Zotto (A), Biega, Brisebois, Gudbranson, Hutton, Tanev (A) – Dahlen, Horvat (A), Boeser – Baertschi, Pettersson, Goldobin – Archibald, Beagle, Virtanen – Schaller, Granlund, Motte Sestavy:

Campbell (41. Budaj) – Clague, Martinez (A), Muzzin, Roy, Reddekopp, LaDue – Pearson, Amadio, Toffoli (A) – Iafallo, Kempe, Brodzinski – Imama, Thompson, Etem – Wagner, Rymsha, Luff Rozhodčí: Reid Anderson, Trevor Hanson – Tyson Baker, Kory Nagy Počet diváků: 15 903

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 7:3 (1:0, 2:2, 4:1) Góly:

10:16 Puljujärvi (Bear)

22:05 Nugent-Hopkins (McDavid, Rattie)

32:57 Rattie (Marody)

42:58 McDavid (Rattie, Bouchard)

50:11 Nugent-Hopkins (McDavid, Rattie)

56:01 Lucic (Draisaitl, Klefbom)

58:45 Rattie (McDavid, Larsson) Góly:

24:43 Daňo (Griffith, Morrow)

25:53 Lowry (Copp, Morrissey)

46:01 Copp (Niku, Morrow) Sestavy:

Talbot (Koskinen) – Larsson, Klefbom, Bouchard, Nurse, Bear, Garrison, Jeřábek – Rattie, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Rieder, Draisaitl, Lucic (A) – Puljujärvi, McLeod, Khaira – Åberg, Marody, Chiasson – Yamamoto. Sestavy:

Comrie (Brossoit) – Trouba, Morrissey (A), Morrow, Stanley, Poolman, Niku – Tanev, Lowry (A), Copp (A) – Appleton, Roslovic, Vesalainen – Daňo, Griffith, Lemieux – Lipon, Everberg, Špaček. Rozhodčí: Rank, Skilliter – Shewchyk, Gibbons

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:7 (2:1, 1:3, 0:3) Góly:

04:53 Kaše (Henrique, Welinski)

16:57 Silfverberg (Manson)

27:01 Kaše (Fiore, Henrique) Góly:

06:12 Suomela (Ryan, Labanc)

24:53 Labanc (Donsoi, Suomela)

32:08 Šimek

33:45 Middleton (Goodrow, Chartier)

51:31 Radil (Wood, Chartier)

56:27 Donskoi (Chartier, Radil)

56:54 Suomela (Donsoi, Praplan) Sestavy:

Miller (30. Coreau) – Larsson, Manson, Megna, Welinski, Lindholm, Mahura – Kaše, Silfverberg, Perry (A), Steel, Rodin, Street, Lundeström, Comtois, Sherwood, Rakell, Fiore Sestavy:

Dell (Bibeau) – Mekley, Ryan, Šimek, Wood, Middleton, Heed – Gambrell, Sörensen, Goofrow (A), Donskoi (A), Meier, Suomela, Praplan, Radil, Wiedrer, Chartier, Labanc, True

Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Góly:

34:44 Parise (Koivu) Góly:

05:31 Heiskanen (Condra, Gurianov)

55:54 Dowling (Gurjanov, Condra)

59:32 Faksa Sestavy:

Dubnyk (Hammond) – Anas, Bartkowski, Brown, Coyle, Eriksson, Fitzgerald, Greenway, Hendricks, Koivu, Liambas, Niederreiter, Parise, Pateryn, Prosser, Rau, Seeler, Soucy, Spurgeon Sestavy:

Chudobin (31. Point) – Bayreuther, Corneau, Condra, Dickinson, Dowling, Elie, Faksa, Gurijanov, Hatherington, Heiskanen, Hintz, Honka, Markison, Mathot, Ničuškin, Nyberg, Pitlick, Scarlett, Shore, Smith