Hertl přihrál na tři góly San Jose, Zadina se poprvé trefil za Detroit

Po dvou výhrách nad Anaheimem nastoupili hokejisté San Jose do třetího přípravného duelu doma proti Vegas, které v den zápasu odeslalo českého reprezentačního útočníka Tomáše Hyku na farmu do nižší AHL. Do sestavy Golden Knights se tentokrát nevešel ani Tomáš Nosek.

Výsledky a české zářezy Pittsburgh - Columbus 7:3, Minnesota - Colorado 7:0, Buffalo - Toronto 2:3, Detroit - Boston 4:3PP (za dom. Zadina 1+0), Montreal - Ottawa 3:2, Islanders - Rangers 5:2, Tampa Bay - Nashville 5:2, Dallas - Florida 3:4PP, Arizona - Anaheim 6:1, Calgary - Vancouver 5:2 (za dom. Frolík 0+1, brankář Rittich odchytal závěrečných 28 minut a z 15 střel jednou inkasoval), San Jose - Vegas 4:5SN (za dom. Hertl 0+3).

Naopak v dresu Sharks nastoupili hned tři Češi. O místo na soupisce bojující zadák Radim Šimek (12:30, 1 střela), útočná posila z ruské KHL Lukáš Radil (14:56) a zkušený Tomáš Hertl (17:53, 0+3, 2 střely), jenž byl hodně vidět. Během úvodních 40 minut posbíral hned tři asistence a byl jedním z hlavních strůjců průběžného vedení Sharks 4:2.

Ve třetí třetině ale Vegas zásluhou tref Bischoffa z 46. a Bellemarea z 57. minuty srovnalo skóre na 4:4 a o vítězi nakonec rozhodovaly až nájezdy, v nichž vyjma ze druhé série skórujících borců Logana Coutura s Alexem Tuchem dlouho vládli oba gólmani. Rozhodnutí nakonec přinesla až šestá dvojice, ve které uspěl hostující Erik Brännström. Golden Knights tak zvítězili i ve svém čtvrtém startu v přípravě.

Z šesti startů v přípravě Calgary zatím uspělo jen dvakrát a vždy to bylo proti Vancouveru. Naposledy v sobotu po skóre 5:2, které hattrickem podpořil útočník Austin Czarnik. Jednou asistencí se na tom podílel i útočník Michael Frolík (14:21, 0+1, 1 střela), jenž nastoupil poprvé od návratu z turné v Číně. Gólman David Rittich v 32. minutě vystřídal konkurenta v boji o post týmové dvojky Jona Gilliese a ze zbylých 15 střel jen jednou inkasoval.

Už ve 3. minutě utkání Detroitu s Bostonem se radoval český mladík Filip Zadina (18:32, 1+0, 3 střely). Šestka letošního draftu své premiérové trefy za Red Wings dosáhla v přesilovce bombou bez přípravy z pravého kruhu, kde jej našel obránce Niklas Kronwall. V obraně domácích operoval také Libor Šulák (21:02, 3 střely) a v hostujícím dresu se představil David Krejčí (20:08), gólman Dan Vladař byl připraven na střídačce. V řádné hrací době se oba tábory nakonec rozešly za smírného stavu 3:3, už ve druhé minutě prodloužení ovšem domácím trefil výhru útočník Jevgenij Svečnikov.

Debaklem skončila pro Colorado návštěva arény Xcel Energy Center. Domácí Minnesota uspěla vysoko 7:0. Brankáře Avalanche Philippa Grubauera (7 inkasovaných gólů z 33 střel), kterému ze střídačky kryl záda Pavel Francouz, překonali autor hattricku Charlie Coyle a dále i Jason Zucker, Matt Read, Mikko Koivu a Zach Parise. V útoku poražených nastoupil český mladík Martin Kaut (16:55, 1 střela), stejně jako zbytek kádru Avalanche ale na bezchybného gólmana Alexe Stalocka (na čisté konto potřeboval 16 zákroků) nevyzrál.

Výsledky přípravných zápasů před startem NHL:

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 7:3 (2:0, 2:1, 3:2) Góly:

02:04 Riikola (Angello, Grant)

09:19 Cullen (Aston-Reese)

30:08 Letang (Crosby, Guentzel)

33:00 A.Johnson (Letang, Crosby)

41:43 Trotman (Aston-Reese, Cullen)

53:49 Wilson (Hayes, Dea)

55:43 Cullen (Aston-Reese, Hörnqvist) Góly:

37:06 Bjorkstrand (Austin, Stenlund)

44:57 Bjorkstrand (Prapavessis)

50:15 Bjorkstrand (Hannikainen, Stenlund) Sestavy:

Murray (Muse) – Dumoulin, Letang (A), Oleksiak, Elliott, Riikola, Trotman – Guentzel, Crosby (C), Sprong – Aston-Reese, Cullen (A), Hörnqvist – A. Johnson, Grant, Angello – Wilson, Dea, Hayes Sestavy:

Korpisalo (41. Bérubé) – Cross, Wade, Simpson, Collins, Prapavessis, Austin – Jenner (A), Dubois, Anderson – Robinson, Stenlund, Bjorkstrand – Hannikainen, Dubinsky, Gerbe – Thurkauf, Vigneault, Abramov Rozhodčí: Francis Charron, Brandon Blandina – James Tobias, Tony Sericolo Počet diváků: 17 190

Arizona Coyotes : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Góly:

03:22 Oesterle (Keller, Ekman-Larsson)

24:51 Stepan (Grabner, Archibald)

28:53 Crouse (Keller, Cousins)

35:20 Garland (Ekman-Larsson)

41:37 Crouse

41:48 Klima (Bunting, Helewka) Góly:

56:15 Silfverberg Sestavy:

Raanta (Hill) – Demers (A), Ekman-Larsson (C), Oesterle, Connaton, Mayo, Mermis – Cousins, Keller, Crouse – Archibald, Stepan (A), Grabner – Garland, Paderson, Burke – Bunting, Klima, Helewka. Sestavy:

Miller (Boyle) – Larsson, Lindholm, Manson (A), Megna, Welinski, Mahura – Kaše, Henrique (A), Silfverberg, Rakell, Perry (A), Steel, Blandisi, Lundeström, Comtois, De Leo, Terry, Sherwood. Rozhodčí: Chmielewski, Furlatt – Gawryletz, Knorr Počet diváků: 6 559

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Góly:

38:25 Scherbak (Petry, Alzner)

41:18 Byron

41:41 Tatar (Gallagher, Danault) Góly:

01:15 Tkachuk (Stone, Jaroš)

37:40 Ceci (Brown, Wolanin) Sestavy:

Price (Lindgren) – Petry, Alzner, Juulsen, Mete, Benn, Reilly – Gallagher, Danault, Tatar – Armia, Kotkaniemi, Drouin – Scherbak, Plekanec, Byron – Ward, McCarron, Shinkaruk Sestavy:

Anderson (Hogberg) – Ceci, Wolanin, Lajoie, Jaroš, Bergman, Harpur – Stone, Brown, Tkachuk – Ryan, Tierney, Balcers – Pääjärvi, Carey, Pyatt – Gagne, White, Tembellini Rozhodčí: Morton, O ́Donnell – Nowak, Suchánek

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Góly:

04:17 Okposo (Eichel, Reinhart)

39:48 Skinner (Reinhart, Eichel) Góly:

22:42 Matthews (Ennis, Marleau)

25:37 Bracco (Holl, Brooks)

50:32 Rosén (Brooks, Moore) Sestavy:

Hutton (Wedgewood) – Bogosian, Scandella (A), McCabe, Dahlin, Ristolainen, Beaulieu – Eichel (A), Berglund, Wilson, Okposo (A), Larsson, Reinhart, Criscuolo, Skinner, Randell, Rodrigues, Thompson, Bailey Sestavy:

Andersen (od 41. Pickard) – Zajcev, Rosén, Gardiner (A), Holl, Nielsen, Ožiganov – Marleau (A), Cracknell, Grundstrom, Kapanen, Lindholm, Matthews (A), Moore, Clark, Bracco, Ennis, Brooks, Der-Argučincev Rozhodčí: MacDougall, StPierre – Alphonso, Berg Počet diváků: 17 624

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Góly:

24:18 Miller (Killorn, Joseph)

30:15 Volkov

53:01 Yan (Strålman, Coburn)

58:29 Verhaeghe (Barré-Boulet, Coburn)

58:52 Paquette (Joseph) Góly:

03:09 Järnkrok (Arvidsson, Turris)

39:59 Ellis (Arvidsson, Turris) Sestavy:

Ingram (Domingue) – Koekkoek, Strålman, McDonagh, Černák, Coburn, Girardi – Killorn, Miller, Joseph – Katchouk, Paquette, Volkov – Yan, Colton, Stephens – Barré-Boulet, Somppi, Verhaeghe Sestavy:

Saros (McCollum) – Bitetto, Ellis (A), Tinordi, Weber, Hamhuis (A), Carrier – Järnkrok, Turris (A), Arvidsson – Salomäki, Sissons, Tolvanen – Grimaldi, Pettersson, Blackwell – Trenin, Gaudet, Olivier Rozhodčí: TJ Luxmore, Kelly Sutherland – Brad Kovachik, Matt MacPherson Počet diváků: 14 457

San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:5N (2:1, 2:1, 0:2 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

01:23 Burns (Hertl, Meier)

14:15 Meier (Hertl, Dillon)

26:33 Goodrow

39:02 Couture (Hertl) Góly:

00:43 Pacioretty (Haula, Stastny)

34:57 Lindberg (Tuch)

45:05 Bischoff (Tuch)

56:38 Bellemare (Carpenter)

Brännström Sestavy:

Jones (Bibeau) – Dillon, Braun, Ryan, Šimek, Heed, Burns – Kane, Thortohn (A), Pavelski (C) – Gambrell, Sörensen, Goodrow, Meier, Couture, Soumela, Hertl, Radil, Chartier Sestavy:

Lagace (Subban) – Holden, Brannström, Hague, Bischoff, Merrill, Reinhart – Pacioretty (A), Stastny (A), Haula – Tuch, Lindberg, Pirri – Carr, Bellemare (A), Carpenter – Matteau, Tynan, Kolesar Rozhodčí: O'Rourke, Meier – Galloway, Mills

Calgary Flames Calgary Flames : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) Góly:

06:20 Czarnik (Tkachuk, Backlund)

17:07 Czarnik (Tkachuk)

26:00 Backlund (Frolík)

29:18 Czarnik (Tkachuk, Andersson)

59:43 Jankowski Góly:

14:12 Pettersson (Edler, Boeser)

49:31 Sutter (Petterson, Edler) Sestavy:

Gillies (32. Rittich) – Kulak, Andersson, Valimaki, Stone, Kylington, Prout – Gaudreau, Monahan (A), Neal – Tkachuk (A), Backlund (A), Czarnik – Bennett, Dube, Frolík – Mangiapane, Jankowski, Lazar. Hlavní trenér: Bill Peters. Sestavy:

Demko (Nilsson) – Edler (A), Chatfield, Sautner, Tanev (A), Pouliot, Stecher – Goldobin, Pettersson, Gagner – Leipsic, Gaudette, Boeser – Gaunce, Sutter (A), Motte – Archibald, Beagle, Palmu. Hlavní trenér: Travis Green. Rozhodčí: Graham Skilliter, Chris Rooney. Čároví: Ryan Gibbons, Kory Nagy Počet diváků: 17746

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Boston Bruins Boston Bruins 4:3P (2:1, 0:0, 1:2 - 1:0) Góly:

02:32 Zadina (Kronwall, Veleno)

17:03 Cholowski (Nyquist, McIlrath)

40:39 Saarijarvi (Rasmussen, Glendening)

61:42 Svečnikov (Glendening) Góly:

07:00 Hughes (Kampfer, Stempniak)

44:34 Winnik (Bakoš, Kampfer)

54:47 Andersson (Chára, Stempniak) Sestavy:

Howard (Sateri) – Kronwall (A), Saarijarvi, Šulák, Hicketts, Cholowski, McIlrath – Nyquist (A), Veleno, Zadina – Rasmussen, Glendening (A), Helm – Smith, Turgeon, Svečnikov – Terry, Camper, Witkowski. Hlavní trenér: Jeff Blashill. Sestavy:

McIntyre (Vladař) – Chára (C), Andersson, Johansson, Kampfer, Lauzon, Goloubef – Cehlárik, Krejčí (A), Heinen (A) – Hughes, Cave, Stempniak – Bakoš, Winnik, McNeil – Blidh, Pond, Senyshyn. Hlavní trenér: Bruce Cassidy. Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Jon McIsaac. Čároví: Mark Shewchyk, Andrew Smith Počet diváků: 16855

Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) Góly:

08:32 Zucker (Staal, Granlund)

23:18 Read (Spurgeon, Fehr)

30:17 Coyle (Brodin, Greenway)

36:12 Coyle (Joel Eriksson Ek, Dumba)

40:28 Koivu (Parise, Spurgeon)

42:15 Coyle (Brodin, Joel Eriksson Ek)

53:09 Parise (Koivu, Dumba) Góly:

Sestavy:

Stalock (Hamilton) – Murphy, Dumba, Brodin, Prosser, Bartkowski, Spurgeon – Coyle, Read, Parise, Staal, Eriksson Ek, Zucker, Foligno, Greenway, Fehr, Niederreiter, Granlund Sestavy:

Grubauer (Francouz) – Geertsen, Alt, Graves, Meloche, Hjalmarsson, Girard, Lindholm – Kerfoot, Dries, Jost, Wilson, Greer, Agozzino, Švyrev, Toninato, Kaut, Lewis, Kamenev Rozhodčí: Joannette, Anderson – Devorski, Mach Počet diváků: 18 410

New York Islanders New York Islanders : New York Rangers New York Rangers 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Góly:

17:55 Beauvillier (Hickey, Bailey)

20:46 Bailey (Barzal)

32:46 Lee (Bailey, Barzal)

38:26 Beauvillier (Nelson, Wotherspoon)

48:05 Pulock (Eberle, Wotherspoon) Góly:

06:41 McLeod (Holland, Shattenkirk)

39:59 Spooner (Zuccarello) Sestavy:

Greiss (Lehner) – Boychuk, Hickey, Mayfield, Pulock, Toews, Wotherspoon – Bailey, Barzal, Beauvillier, Bellows, Cizikas, Clutterbuck, Eberle, Gionta, Lee, Martin, Nelson, Sislo Sestavy:

Georgijev (33. Tokarski) – Bigras, Butler, Crawley, Gilmour, Hájek, Shattenkirk – Andersson, Chytil, Holland, Howden, Lettieri, McLeod, McQuaid, Namestnikov, Schneider, Spooner, Vesey, Zuccarello