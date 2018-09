Frolík s Radilem bodovali u přestřelky, Rutta a Kempný asistovali

Hokejisté Calgary do zápasu proti San Jose nevstoupili vůbec dobře, když po zahajovací třetině prohrávali 1:4. Českého brankáře Davida Ritticha postupně překonali Goodrow, Chartier, krajan Lukáš Radil a za jeho asistence jen pár sekund po jiném neuznaném gólu uspěl i Letunov.

Radil skóroval ve 14. minutě střelou z mezikruží, v 17. minutě pak založil přečíslení 2 na 1 zakončené Maximem Letunovem. Ve druhé třetině domácí Flames zabrali a zásluhou Matthew Phillipse, Seana Monehana a Matthew Tkachuka srovnali na 4:4. Tou dobou už jejich bránu nehájil střídající David Rittich, jenž si během 31 minut připsal 14 zákroků a čtyřikrát lovil puk ze sítě. V 36. minutě ale obránce San Jose Alexander Chmelewski dorážkou přivítal v bráně Gilliese a hosté opět vedli.

Těsně před druhým odchodem do kabin však po přihrávce Michaela Frolíka uspěl výpadem zpoza brány šikula Johnny Gaudreau a za stavu 5:5 se tak ve třetí třetině začínalo od znova. Běžela 46. minuta, kdy po další přihrávce Frolíka zakončoval v útočném pásmu Sam Bennet a Calgary poprvé vedlo. Náskok už si navíc nenechalo vzít a v 59. minutě jej ještě do prázdné klece pojistil Austin Czarnik. Frolík (14:01, 0+2) byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, do kterého za hosty nastoupili i obránce Radim Šimek (17:17, 3 střely) a zmiňovaný forvard Radil (12:24, 1+1, 3 střely).

Výsledky a české zářezy Buffalo - Columbus 2:4, Tampa Bay - Florida 2:3, Nashville - Carolina 1:4, St. Louis - Washington 0:4 (Kempný 0+1), Chicago - Detroit 6:8 (za dom. Rutta 0+1), Calgary - San Jose 7:5 (brankář Rittich odchytal úvodních 31 minut a z 18 střel čtyřikrát inkasoval, Frolík 0+2 - Radil 1+1), Edmonton - Vancouver 6:0.

Pátý zápas v přípravě a pátá výhra. Suverénní Detroit v sestavě s českými talenty Filipem Hronkem (19:23, 2 střely), Liborem Šulákem (22:05) a Filipem Zadinou (14:13, 2 střely) naposledy uspěl v divokém duelu na ledě Chicaga. Z United Center si Red Wings odvezli výhru 8:6. Jen s podivem žádný z Čechů u vítězného týmu nebodoval, nejvíce podpořili osmigólovou ofenzivu Andreas Athanasiou (2+2), Thomas Vanek (2+1) a Anthony Mantha (1+2).

V sestavě domácího Chicaga, které nasadilo i své největší hvězdy Jonathana Toewse (2+1) a Patricka Kanea (0+3), nechyběli ani obránce Jan Rutta (18:57, 0+1, 2 střely) a centr David Kämpf (12:54, 2 střely). Vysokému přídělu nezabránili gólmani Cam Ward (6 inkasovaných gólu z 17 střel) a Anton Forsberg (2 inkasované góly z 8 střel). Za vítězné Red Wings celý duel odchytal zkušený Jimmy Howard (6 inkasovaných gólů z 36 střel).

Výsledky přípravných zápasů před startem NHL:

St. Louis Blues St. Louis Blues : Washington Capitals Washington Capitals 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Góly:

Góly:

10:16 Gersich (Barber, Dowd)

29:18 Walker (Carlson, Kempný)

40:52 Bowey (Ovečkin, Kuzněcov)

58:34 Stephenson Sestavy:

Allen (41. Johnson) – Barbašev, Blais, Bortuzzo, Bouwmeester, Bozak, Dunn, Edmundson, Kyrou, Maroon, O'Reilly, Parayko, Perron, Pietrangelo, Schenn, Schmaltz, Schwartz, Steen, Tarasenko, Thomas, Thorburn Sestavy:

Copley (Holtby) – Barber, Bowey, Boyd, Carlson, Connolly, Djoos, Dowd, Eller, Gersič, Kempný, Kuzněcov, O'Brien, Orlov, Ovečkin, Siegenthaler, Stephenson, Walker, Wilson Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Kevin Pollock – Brian Murphy, Bryan Pancich

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 2:3 (0:0, 2:0, 0:3) Góly:

24:17 Erne (Joseph, Miller)

30:15 Killorn (Stamkos, Miller) Góly:

42:16 Dadonov (Pysyk)

47:03 Ekblad (Sceviour, MacKenzie)

52:31 Barkov (Dadonov, Bjugstad) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Strålman, McDonagh, Černák, Koekkoek, Sergačev – Killorn, Stamkos (C), J.T. Miller – Palát, Point, Kučerov – Joseph, Cirelli, Conacher – Mertel, Stephens, Erne. Hlavní trenér: Jon Cooper. Sestavy:

Reimer (Luongo) – Yandle, Ekblad (A), Matheson, Pysyk, Melchiori, Petrovic – Dadonov, Barkov (C), Bjugstad – Huberdeau (A), Trocheck, Hoffman – Borgström, McCann, Malgin – Vatrano, MacKenzie, Sceviour. Hlavní trenér: Bob Boughner. Rozhodčí: Michael Markovic, Francois StLaurent. Čároví: Jonny Murray, David Brisebois Počet diváků: 11485

Nashville Predators Nashville Predators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Góly:

53:06 Johansen (Forsberg, Arvidsson) Góly:

05:36 Foegele (Bishop)

26:27 Pesce (Foegele, Maenalanen)

51:43 Trevor Van Riemsdyk (Gauthier, Zykov)

52:50 McGinn (Zykov, Bean) Sestavy:

Rinne (Saros) – Arvidsson, Bitetto, Blackwell, Bonino, Ekholm, Ellis, Fiala, Forsberg, Gaudreau, Grimaldi, Hamhuis, Hartman, Irwin, Jarnkrok, Johansen, Josi, Rinaldo, Salomaki, Sissons, Smith, Subban, Tolvanen, Turris, Watson, Weber Sestavy:

Darling (Nedeljkovič) – Bean, Bishop, Di Giuseppe, Fleury, Foegele, Gauthier, Koukkanen, Maenalanen, Martinook, McGinn, McKeown, Pesce, Roy, Švečnikov, Van Riemsdyk, Wallmark, Žykov Rozhodčí: Francis Charron, Brandon Schrader – Pierre Racicot, Tim Nowak

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) Góly:

21:13 Nelson (Nylander, Oglevie)

34:28 Reinhart (Eichel, Dahlin) Góly:

32:36 Duclair (Prapavessis)

35:35 Clendening (Kukan, Panarin)

46:31 Panarin

48:55 Stenlund (Panarin) Sestavy:

Wedgewoord (Johansson) – Bailey, Berglund, Bogosian, Borgen, Dahlin, Eichel, Guhle, McCabe, Mittelstadt, Nelson, Nylander, Oglevie, Okposo, O'Regan, Reinhart, Rodrigues, Skinner, Smith, Pilut Sestavy:

Korpisalo (Berube) – Anderson, Carlsson, Clendening, Davidsson, Dubinsky, Duclair, Foudy, Jenner, Jones, Kukan, Panarin, Prapavessis, Robinson, Savard, Sedlák, Stenlund, Vigneault, Wennberg

Calgary Flames Calgary Flames : San Jose Sharks San Jose Sharks 7:5 (1:4, 4:1, 2:0) Góly:

12:56 Gaudreau (Kulak, Monahan)

27:05 Phillips (Lazar, Gawdin)

29:47 Monahan

32:38 Tkachuk (Prout, Backlund)

39:50 Gaudreau (Frolík, Hanifin)

45:33 Bennett (Kylington, Frolík)

58:46 Czarnik (Tkachuk, Backlund) Góly:

11:07 Goodrow (Ryan)

12:18 Chartier (Labanc, Merkley)

13:04 Radil

16:18 Letunov (Praplan, Radil)

35:44 Chmelevski (Meier) Sestavy:

Dell (36. Bibeau) – Heed, Šimek, Merkley, Ryan, Roy, Middleton – Labanc, Gambrell, Sorensen – M. Karlsson (A), Chartier, Goodrow (A) – Radil, Letunov, Praplan – Chmelevski, True, Meier (A). Sestavy:

Rittich (31. Gillies) – Adersson, Prout, Stone, Hanifin, KylingtonKulak – Backlund (A), Neal, Gaudreau, Tkachuk (A), Lazar, Monahan (A), Czarnik, Phillips, Frolík, Jankowski, Gawdin, Bennett. Rozhodčí: Sutherland, Nicholson – Devorski, Alphonso Počet diváků: 17 584

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) Góly:

07:32 Rattie (Nugent-Hopkins, McDavid)

38:50 Rattie (Yamamoto, Khaira)

46:17 Puljujarvi (McDavid, Bouchard)

49:25 Puljujarvi (Khaira)

51:16 Rattie (McDavid, Nugent-Hopkin)

59:11 Klefbom (Lucic) Góly:

Sestavy:

Talbot (Montoya) – Benning, Bouchard, Brodziak, Draisaitl, Chiasson, Kassian, Khaira, Klefbom, Larsson, Lucic, McDavid, Nugent-Hopkins, Nurse, Puljujarvi, Rattie, Rieder, Russell, Yamamoto Sestavy:

Markstrom (Nilsson) – Baertschi, Beagle, Boeser, Del Zotto, Eriksson, Goldobin, Granlund Mar., Gudbranson, Horvat, Hutton, Leipsic, Motte, Pettersson, Pouliot, Schaller, Stecher, Tanev, Virtanen Rozhodčí: Ghislain Hebert, Ian Walsh – Ryan Gibbons, Travis Gawryletz