Pardubičtí hokejisté v Chomutově vyzvou Jekatěrinburg, celek z KHL

Ne že by šlo Dynamo do boje vyloženě „v plné palbě“ - trenéři pořád zkoušejí několik hráčů v try outu - ale z klíčových opor dostal volno jen tvořivý zadák Trončinský.

„Naše sestava bude ve srovnání s předchozím přípravným utkáním proti Mladé Boleslavi odlišná, ve čtvrtek nehráli Tomáš Rolinek, Petr Čáslava, Petr Sýkora nebo Rostislav Marosz. Tito hráči proti Jekatěrinburgu nastoupí,“ podotkl kouč Dynama Miloš Holaň.

Sestava Pardubic proti Jekatěrinburgu Brankář: Kacetl První formace: Hrabal, Budík - Svoboda, Bubela, Treille Druhá formace: Miromanov, Čáslava - Sýkora, Marosz, Rolinek Třetí formace: Holland, Gallet - Mandát, Poulíček, Perret Čtvrtá formace: Nedbal, Bučko - Bortňák, Kratochvíl, Vracovský

Důvod je jednoduchý - proti mužstvu kalibru Jekatěrinburgu budou mít pochopitelně mnohem větší motivaci než proti sokům, které léta potkávají v extralize.

„I pro zkušenější hráče půjde o prestižní duel, v němž se chtějí ukázat. Soupeř je kvalitní, ukáže nám, na čem máme zapracovat. Jekatěrinburg je v plné přípravě, pro nás je toto utkání výbornou prověrkou,“ mínil Holaň.

Vzhledem k brzkému začátku utkání vyrazí klubový autobus směr Chomutov už v osm ráno. Holaň chce být na místě dvě hodiny před úvodním buly.

„Musíme se na Jekatěrinburg patřičně nachystat,“ prohlásil šéf pardubické střídačky.