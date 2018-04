Reprezentace už je v Příbrami, proti Švýcarům dostanou šanci mladíci

Součástí kempu budou i dva přípravné zápasy se Švýcarskem, s nímž se česká reprezentace utkala v hornickém městě i v roce 2001, když se tam v oficiálním střetnutí představila naposledy.

„Je dobře, že se ty přípravné zápasy dávají do menších měst, aby to zase vzbudilo zájem, přišly rodiny s dětmi a dostaly třeba novou chuť věnovat se hokeji. Sám si Příbram pamatuji ještě z doby, kdy jsem hrál a jezdil sem v žákovských kategoriích,“ uvedl reprezentační kouč Josef Jandač.

V Příbrami bude reprezentační blok opravdu velkou událostí. Roztleskávačky, doprovodný program, fanzóna, soutěže o lístky, autogramiáda vybraných hráčů.

Zápasy jsou téměř vyprodané, k dispozici jsou poslední desítky volných lístků.

Minule hrál Plekanec

Když Češi hráli v Příbrami proti Švýcarsku minule, rozjížděl tam kariéru pozdější dlouholetý kapitán národního týmu Tomáš Plekanec.

Michalu Birnerovi tehdy bylo patnáct let a o reprezentačním dresu teprve snil. Nyní bude on jednou z hvězd, na které se příbramské publikum těší.

„Klubová sezona mi skončila 20. března, nechtělo se mi ještě zabalit výstroj. Chuť je vždycky a člověk chce hrát dál. A jak už jsem řekl několikrát – reprezentaci nechci odmítat, když k tomu nejsou nějaké opravdu vážné důvody. Vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že bych do Příbrami nejel,“ řekl Michal Birner pro ČTK.

Sezonu letos ukrajoval ve švýcarské lize, stejně jako další zkušený útočník Roman Červenka, jenž se v Příbrami o víkendu k reprezentaci také připojil. „Cítím se dobře a chuť zatím také je, i když nebudu lhát – těch šest týdnů přípravy je hodně. To je na tom asi to nejhorší, je to dlouhé. Ale i na to jsem připravený. Mám chuť a jsem zdravý, to je nejdůležitější,“ nechal se na srazu slyšet Červenka.

Do boje půjdou mladíci

Trenér Jandač chce dát během příbramských zápasů šanci hlavně mladým hráčům. Tak aby měli dostatek prostoru kouče zaujmout. Přece jen, třeba Červenka s Birnerem už mají své jméno a konečná nominace na šampionát do Dánska by je neměla minout.

„S určením sestavy počkám ještě podle zdravotního stavu hokejistů. Chtěl bych dát ale prostor spíš mladším klukům a nechat zkušenější hráče hrát jen jeden zápas. Nebo třeba ani ten ne,“ nastínil Jandač své plány. „Moje představa byla taková, že jsem chtěl mít devět obránců a patnáct útočníků, ale při mnoha omluvenkách máme jen osm obránců a útočníků je pouze čtrnáct. Ale zvládneme to. Jen to musím nějak dobře rozdělit,“ dodal devětačtyřicetiletý trenér, který žije u Berouna.

Duely proti Švýcarům budou prvními z celkem deseti zápasů před květnovým světovým šampionátem. „Trénování je třeba zpestřit také hrou, to je jasné, ale zatím to ještě není nikterak přehnaně dlouhé. Rozkoukáme se tady v Příbrami a ve středu a ve čtvrtek vletíme na Švýcary,“ těší se Jandač.

Příbramský hokejový klub působí v krajské lize, letos v ní nedokázal postoupit do play-off. Vychoval však několik slavných hráčů, třeba Patrika Štefana.