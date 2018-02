Plzeň, Třinec a Vítkovice zamíří při olympiádě k přípravě do Švýcarska

V Česku se představí během pauzy tři zástupci Kontinentální ligy Dynamo Moskva, Chabarovsk a Soči. Třinec se potká ve Švýcarsku s Dinamem Riga a Magnitogorskem. Liberec po nabitém programu přípravná utkání ze svých plánů škrtl.

Plzeňský lídr, který už si v posledním kole před pauzou zajistil účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, zavítá na příští týden na All Saints Cup ve Svatém Mořici. Tam narazí nejdříve na Lugano a potom na jednoho z dvojice EHC Kloten, EHC Mnichov.

„Hráčům nyní dáváme volno, i když ne všem. Máme mraky mladých hráčů, kteří volna mít zase tolik nebudou, budou hrát první ligu. Čekáme na hráče, kteří se nám vrátí z marodky,“ řekl asistent trenéra Plzně Jiří Hanzlík.

Třinec se představí na velmi kvalitně obsazeném turnaji Hockey Summit v Davosu, který proslul pořádáním Spenglerova poháru. Únorový turnaj má neméně zvučné obsazení: vedle domácích a Třince se na něm představí Riga a Magnitogorsk. „Narazíme tam na špičkové týmy, to pro nás bude výborná příprava na play off a vyplnění přestávky,“ řekl trenér Václav Varaďa.

Vítkovice dostaly po úterním utkání s Brnem týden volno, do společné přípravy se vrátí 14. února a ve druhé polovině měsíce vyrazí na turné do Švýcarska. Tam se postupně střetnou s Langnau, Bernem a Lausanne. „Celou přestávku jsme rozdělili do tří mikrocyklů tak, abychom se ideálně připravili na závěr základní části a především na nadcházející play off,“ řekl kouč Jakub Petr.

„V první řadě plánujeme několikadenní odpočinek. Pak už budeme trénovat. Máme tam dva přípravné zápasy,“ uvedl kouč Hradce Králové Václav Sýkora. Mountfield přivítá v přípravě 15. února Chabarovsk a o osm dnů později Eisbären Berlín.

Kometa Brno už má stejně jako Plzeň, Hradec Králové, Třinec a Vítkovice jistou účast ve čtvrtfinále. Je tak jasné, že po olympiádě a odehrání zbývajících tří kol ji čeká další zápasová pauza mezi 5. a 12. březnem (Plzeň až 14. březnem). Herní přestávku si i proto úřadující šampion zpestří 19. února přípravným utkáním se Soči.

„Do pondělí mají hráči volno. Potom budeme třikrát týdně trénovat ve dvou fázích s volnými víkendy. Nabereme kondici tak, abychom se co nejlépe připravili na závěr sezony. Hráči si doléčí drobné bolístky, na rozdíl od loňska nikoho žádné vážnější zranění netrápí,“ uvedl trenér Komety Kamil Pokorný.

Také Zlín má na programu jeden zápasový test a rovněž se Soči. Berani jej odehrají 22. února ve Frýdku-Místku. „Utkání nám zapadá do plánu přípravy během olympijské pauzy. Nechtěli jsme hrát více zápasů, přednost bude mít trénink,“ uvedl trenér Zlína Robert Svoboda. Berani se drží na pozici pro přímý postup do čtvrtfinále a v závěru základní části hrají na Spartě, doma s Chomutovem a v Plzni.

Čtveřice klubů se do extraligových bojů nevrátí po pauze až ve středu 28. února, ale už o dva dny dříve. Sparta přivítá Olomouc a Liberec hostí Jihlavu, s kterou se znovu utká i v úterý 27. února. Liberečtí Bílí Tygři tak přípravné duely hrát nebudou.

„Hráči dostali pět dní volno a od příštího týdne začínáme trénovat. Všechna dohodnutá přátelská utkání jsme zrušili, protože tým je totálně vyčerpaný po náročné Lize mistrů, kvůli které máme snad o osm zápasů více než týmy, které ji buďto nehrály, nebo vypadly brzo. Byl to pro na náš úzký kádr neskutečně náročný program. Jsem rád, že ta pauza přišla,“ uvedl kouč Liberce Filip Pešán.

Předposlední Jihlava, která bojuje bez naděje na play off o únik baráži o extraligu a vedle čtyř duelů na konci základní části má jistých dalších šest utkání v play out, zařadila dva přípravné duely. Nejdříve se utká 20. února s Chabarovskem a o den později zamíří do Olomouce.

„Potřebujeme si trochu zvyknout na cestování. Do pondělí máme volno. Potom už budeme vše ladit na závěr základní části extraligy,“ poznamenal asistent trenéra Dukly František Zeman.

Za hranicemi už je Sparta, která v pondělí zavítala do Kataru na pětidenní soustředění. „I změna prostředí je v tomto případě důležitá a jsme rádi, že nám klubové vedení zařídilo tohle soustředění. Věříme, že splní účel a hráčům pomůže před přípravou na klíčovou fázi sezony,“ řekl trenér Sparty Radim Rulík klubovému webu.

Po návratu do Prahy má Sparta v plánu dvoufázové tréninky na ledě. „Řada hráčů má větší či menší zdravotní problémy, takže každému přizpůsobíme trénink, aby vyhovoval jeho aktuálnímu stavu a fyzické připravenosti,“ dodal Rulík.

Sparta hostí v pátek 16. února v Tipsport areně Dynamo Moskva a o týden později se představí v Norimberku. „Mezinárodní konfrontace nám určitě pomůže před posledními zápasy dlouhodobé části a věříme, že budeme dobře připraveni. Hrajeme tři ze čtyř utkání doma a všechny zápasy se svými sousedy v tabulce. Budeme mít vše ve svých rukách,“ dodal Rulík k boji o play off.

Olomoučtí hokejisté dostali po čtvrteční dohrávce s Pardubicemi pět dnů volna a v plánu mají jedno přípravné utkání s Jihlavou. „Chtěli jsme v olympijské pauze mít i zápas, abychom jen netrénovali. Z obou stran se to bude asi pojímat tak, že se bude hrát spíše tréninkově, ale ještě jsme to úplně nerozebírali,“ řekl olomoucký asistent trenéra Zdeněk Moták.

Dva testovací zápasy si naplánovaly na úterý 21. února už půl hodiny po poledni a o dva dny později ve stejný čas Pardubice s Mladou Boleslaví. „Do soboty mají hráči volno. V další přípravě sehrají dvě neveřejná utkání s Mladou Boleslaví,“ uvedl ředitel marketingu a PR Dynama Jan Hrabal.

„V přátelských utkáních s Pardubicemi se chceme zaměřovat na to, co nás trápí. Nebudu konkrétnější, ale myslím, že je to naprosto zřejmé,“ uvedl asistent trenéra dvanácté Mladé Boleslavi Viktor Ujčík. „V pauze nám jde o to, abychom do hráčů dostali zase nějaké objemy. Hraje se až za tři neděle, takže teď se plánujeme zaměřit na tu opravdu tvrdou práci.“ Mladá Boleslav prohrála před pauzou třikrát za sebou a celkem pětkrát v řadě. „Možná vůbec nejdůležitější bude dát si dohromady hlavy. Dostat se trochu do nálady, aby kluky ten hokej zase bavil. Sám jsem tyhle situace jako hráč zažil, vím, jak těžko se z toho hrabe. Jestli ještě chceme s touhle sezonou něco udělat - a jakože to pořád máme ve svých rukou - musíme se dát do kupy,“ dodal Ujčík.

Poslední Litvínov si po 13 porážkách vylepšil náladu dvěma výhrami, přesto se při ztrátě 15 bodů na Mladou Boleslav reálně chystá na baráž o udržení. Naplánoval si v pauze dva testy s Chomutovem - v úterý 20. února doma a o dva dny později venku.

„Kluci dostali pět dní volno, aby se vylízali ze šrámů a náročného programu. Potom je před námi čtrnáct dní asi se třemi dny odpočinku. V prvním týdnu budeme trénovat dvoufázově. Budeme pracovat na systému hry, organizaci v obranném i útočném pásmu a obecně na zlepšení projevu mužstva. Nějaká část přípravy bude věnovaná kondici,“ prohlásil asistent trenér Litvínova Darek Stránský.

„Přestávka je trošku delší, než normálně reprezentační pauzy bývají, takže jsme tomu přizpůsobili program. Dva dny po skončení ligy jsme ještě trénovali, ale jinak necháme hráče trochu odpočinout, takže mají pátek, sobotu a neděli volno,“ uvedl kouč Chomutova Vladimír Růžička starší.

Od pondělka začnou Piráti trénovat dvoufázově. „V dalším období čtrnácti dnů chci, abychom hodně trénovali. Zaměříme se na obranné pásmo a přesilovky, protože nás hodně trápí. Odehrajeme tři přátelská utkání, protože jsem chtěl, abych hráči byli v zápasovém tempu,“ dodal Růžička. Ve středu 14. února hostí Chomutov Dynamo Moskva.