Kladno si připomnělo první titul. Bez Jágra a porážkou od Jihlavy

Šestačtyřicetiletý majitel kladenského klubu Jágr sledoval utkání opět jen ze střídačky a po zranění zadního stehenního svalu z přípravy na první soutěžní start v sezoně stále čeká.

Na návrat druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL po zranění v přípravě s Litoměřicemi z 23. srpna si musí fanoušci počkat minimálně do sobotního duelu na Slavii. Rytíři bez Jágra prohráli teprve druhý z pěti zápasů.

Do vedení se dostala ve 12. minutě Dukla po úniku Lukáše Anděla. Jihlavský kapitán pak v čase 18:58 neproměnil trestné střílení a 39 sekund před první pauzou naopak vyrovnal Adam Kubík.

V polovině druhé části otočil stav ve prospěch domácích v přesilovce Štěpán Bláha, ale ve 49. minutě vynutil rovněž v početní výhodě prodloužení Vlastimil Dostálek. Nakonec v souboji tradičních klubů dvanáctinásobný šampion uspěl a obrat dokonce vítěznou trefou v nájezdech exkladenský Matěj Pekr.

Pro kladenského obránce Jiřího Říhu byl duel neobyčejný nejen kvůli retrodresům, ale i proto, že v Jihlavě strávil podařenou sezonu 2016/17 a výrazně jí pomohl k postupu do extraligy. „Strašně jsem se na ten zápas těšil. Věděli jsme, že přijede jeden z nejkvalitnějších soupeřů v první lize. V těch historických dresech bez reklam je to vždycky zvláštní a musí se to divákům líbit,“ řekl Říha.

Kladenští fanoušci se museli smířit se ziskem pouhého bodu i Jágrovou absencí na ledě. „Je to na Jardovi, až se bude cítit stoprocentně, tak nám určitě pomůže,“ dodal Říha.

Až v pátém souboji našel přemožitele nováček z Poruby. Ostravský celek nestačil na Třebíč 1:2 v prodloužení. Obě branky Horácké Slavie vsítil útočník Lukáš Nedvídek. Poruba i přes prohru zůstala v čele tabulky.

Povedený vstup do sezony potvrdili hokejisté Havířova, kteří porazili Benátky nad Jizerou 3:1 a díky čtvrtému vítězství z pěti utkání se posunuli na třetí pozici. Rozdílovou trefu zařídil ve 14. minutě obránce Patrik Luža v oslabení.

V hanáckém derby uspěl Přerov na ledě Prostějova 4:1 a připsal si třetí vítězství ve čtvrtém zápase sezony. Hattrickem k němu přispěl jednačtyřicetiletý forvard Milan Procházka. U všech tref mu asistoval Roman Pšurný. Dvě nahrávky přidal osmnáctiletý útočník Karel Plášek mladší.

Slavia po obratu zdolala Kadaň 6:4 a díky prvnímu triumfu, na nějž potřebovala čtyři zápasy, se odpoutala z poslední 15. pozice, která naopak připadla Trhačům. Domácí vedli po úvodním dějství 3:1, ale Pražané v prostřední části srovnali a v závěrečné třetině odskočili Kadani o dvě branky. Trhači vstřelili kontaktní gól, ale útočník Jiří Doležal pojistil výhru hostů.

Kadani nepomohly ani čtyři body (1+3) centra Jaroslava Kůse a tři body (2+1) dalšího útočníka Lukáš Klímy. Na straně Slavia zaznamenal tři body (1+2) forvard David Matějka, dvě branky přidal útočník Jan Veselý.

Litoměřice třemi přesilovkovými zásahy v řadě obrátily proti Frýdku-Místku v závěrečné desetiminutovce třetí třetiny skóre z 1:3 na konečných 4:3. Stadion se i ve druhém domácím duelu radoval z plného bodového zisku. Dvěma góly se o něj postaral devatenáctiletý forvard Oscar Flynn a třemi nahrávkami finský útočník Markus Korkiakoski.

První liga - 5. kolo

Rytíři Kladno : HC Dukla Jihlava 2:3N (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0) s.n.1:3 Góly:

19:21 Kubík (Vampola)

29:12 Bláha Góly:

11:50 Anděl

48:49 Dostálek (Kajínek)

Pekr Sestavy:

Brízgala (Cikánek) – Zajíc, Nash, J. Říha, P. Hořava (A), Zelingr, Kehar, Svedlund – Machač (A), Vampola, Kubík – Redlich, Kružík, J. Strnad (C) – Jelínek, Vildumetz, Bláha – Zikmund, Hajný. Sestavy:

Lundström (Brož) – J. Pohl, Kajínek (A), D. Váňa, Suchánek, Štebih, Štindl, Mareš – Dostálek, Zeman, Čachotský (C) – Anděl, Skořepa (A), Pekr – Harkabus, Osmík, Kantner – Hrníčko, D. Čermák. Rozhodčí: Luczków, Veselý – Maštalíř, Doležal Počet diváků: 2557

AZ RESIDOMO Havířov : HC Benátky nad Jizerou 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Góly:

01:29 Gřeš (Bambula, Pořízek)

13:14 Luža

42:19 L. Bednář Góly:

31:52 Maier (Bittner, Psota) Sestavy:

Lukáš (Bláha) – Matai, Chroboček, Houdek, Luža, Dujsík, Mrowiec, Ševěček – Rehuš, F. Seman (A), R. Veselý – L. Bednář, Haas (A), Maruna (C) – Bambula, Pořízek, Gřeš – Pawliczek, Cihlář, Macuh. Sestavy:

Žajdlík (Hosnedl) – Kolmann (C), Kunst, Husa, T. Hanousek, Jan Bednář, Niko, Maier – Duda, J. Mikyska, M. Zachar – D. Špaček (A), Chrtek, Šír – Bittner (A), Najman, Psota – Klapka, Braid, Průžek. Rozhodčí: Přikryl, Fiala – Hejl, Podrazil Počet diváků: 1125

LHK Jestřábi Prostějov : HC ZUBR Přerov 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) Góly:

30:57 Račuk Góly:

03:05 Milan Procházka (Pšurný)

13:17 Milan Procházka (Pšurný, Plášek ml.)

21:27 T. Sýkora (Rachůnek, Pala)

37:15 Milan Procházka (Pšurný, Plášek ml.) Sestavy:

Neužil (Huf) – Foltýn, Havlík, D. Kolář, Mikliš, Rašner, J. Zdráhal – Prokeš, Krejčiřík, L. Luňák – Dvořáček, Starý, Karpov – Divíšek, Matýs, Račuk – Nouza, Venkrbec, Žálčík. Sestavy:

Klimeš – M. Novotný, M. Pohl, Zbořil, Padrnos, R. Černý, Pala, Malina – Sikora, T. Sýkora, Rachůnek – T. Doležal, Hejcman, Plášek ml. – Milan Procházka, Goiš, Moučka – Mašín, Navrátil, Pšurný.

HC Stadion Litoměřice : HC Frýdek-Místek 4:3 (0:1, 1:2, 3:0) Góly:

30:39 Flynn (Korkiakoski, Rousek)

50:38 Flynn (Válek, Smetana)

55:15 Voženílek (J. Kloz, Korkiakoski)

59:59 M. Kadlec (J. Kloz) Góly:

03:16 Kofroň (Mikulík)

27:57 Klimša (Przybyla)

32:49 Bartko (L. Kovář, Mikulík) Sestavy:

Tomáš Král (Michajlov) – Marcel, Pavlas, Smetana, Gaspar, Jebavý, Buchtela, D. Málek – Korkiakoski, J. Kloz, M. Kadlec – Voženílek, Válek, Kusý – Machala, Flynn, Rousek – J. Dvořák, M. Havelka, Jirásek. Sestavy:

Malík (L. Daneček) – Hrachovský, L. Kovář, Bartko, Zahradníček, Krisl, D. Stránský, Adámek – Kofroň, Mikulík, Christov – Martynek, Przybyla, Rudovský – Raška, Peterek, J. Kalus – Klimša, Kuťák, Kaukič. Rozhodčí: Souček, Grech, Bosák, Kotlík

SK Trhači Kadaň : HC Slavia Praha 4:6 (3:1, 0:2, 1:3) Góly:

02:58 Kůs (Klíma, Wágner)

07:29 Klíma (Řehoř, Kůs)

09:43 Klíma (Kůs, Wágner)

54:30 Řehoř (Kůs, Říha) Góly:

05:24 J. Novák (Matějka)

21:09 J. Veselý

30:12 Matějka (Valík)

43:34 J. Veselý (J. Doležal, Šmerha)

45:04 Tejral (Matějka, J. Novák)

57:18 J. Doležal Sestavy:

Kuchař (Hamalčík) – Grebeňuk, Franc, Kadeřávek, Popela, Kachyňa, Novák, Rindoš, Strejček – Wágner, Kůs (C), Klíma – J. Müller (A), Říha (A), Šulek – Řehoř, Tupý, Helt – J. Svoboda, Vašíček. Sestavy:

Honzík (Šorf) – Hejda, J. Novák (C), J. Drtina (A), Štibingr, Hrdinka, Valík, Antoš – Šmerha (A), Šagát, Kubica – J. Doležal, J. Veselý, Heldák – M. Ondráček, Šteiner, L. Krejčík – Tejral, Furch, Matějka. Rozhodčí: Kostourek, Vokřál – Beneš, Štofa

SK Horácká Slavia Třebíč : HC RT TORAX Poruba 2011 2:1P (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0) Góly:

33:45 Nedvídek (Nedbal, Kusko)

61:56 Nedvídek (Vodný) Góly:

29:48 Tomi (Vymazal) Sestavy:

Vejmelka (Jekel) – Bilčík, Čermák, Vl. Brož, Nedbal, Čejka, D. Mikyska, Furch – Vodný, Raška, Střondala – Kusko, Nedvídek, P. Kratochvíl – Malec, Tadeáš Král, Süss – Čejka, M. Novák, Ferda. Sestavy:

Dolejš (Kůdela) – Čypas, Ovčačík, D. Krenželok, Matějíček, Dundáček, Slavík – J. Káňa, Hudeček, Illéš – Fojtík, T. Jáchym, Zdeněk – Kanko, Vymazal, Tomi – Toman, Baláž, Ollender – Häring. Rozhodčí: Kopeček, Barek – Zídek, Měkýš. Počet diváků: 1028