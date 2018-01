První liga: Budějovice těsně zdolaly Litoměřice, Vary uspěly ve Frýdku

O výhře Českých Budějovic rozhodl čtyřiadvacetiletý útočník Filip Vlček už ve třetí minutě. K triumfu Jihočechů významně přispěl brankář David Gába, jenž zastavil všech 36 střel hostů a zaznamenal třetí čisté konto v sezoně. Za Stadion premiérově nastoupil osmnáctiletý gólman Jakub Škarek, kterého Litoměřice získaly z extraligové Jihlavy na střídavé starty do konce ročníku. Účastník mistrovství světa do 20 let v Buffalu pochytal 29 střel.

Pod výhru Karlových Varů se nejvýrazněji podepsal střední útočník Petr Stloukal, který se bodově podílel na všech trefách a vylepšil si statistiky o dvě branky a dvě nahrávky. Frýdek-Místek prohrál třetí duel po sobě.

Kladno si po 31 minutách hry vypracovalo třígólový náskok, který ještě v posledním dějství zvýraznilo dvěma brankami. Rytíři na druhé Západočechy ztrácejí sedm bodů.

Prostějov v derby proti Přerovu uspěl 6:4 a zvítězil potřetí ze čtyř soubojů. Jestřábi sice prohrávali, ale následně odpověděli pěti brankami za sebou, včetně dvou tref v přesilovce a jedné v oslabení. Přerov se v závěrečné dvacetiminutovce díky třem brankám dostal domácím na dostřel, ale forvard Matouš Venkrbec zpečetil gólem do prázdné branky plný bodový zisk Prostějova.

Slavia si z Havířova odvezla vítězství 2:1. Pražané šli do vedení ve čtvrté minutě zásluhou gólu útočníka Martina Šagáta v oslabení. Vyrovnání zařídil forvard Radek Pořízek ve 43. minutě. Rozhodující akce zápasu se zrodila o pět minut později, kdy útočník Zdeněk Doležal proměnil trestné střílení.

Třebíč si poradila s Benátkami nad Jizerou 4:1 a uspěla potřetí za sebou. Horácká Slavia se v úvodní části ujala dvoubrankového vedení. Ve 44. minutě vstřelil kontaktní branku osmnáctiletý centr Kryštof Hrabík ve dvojnásobné početní výhodě. Třebíč ale v závěru duelu při power play domácích dvakrát skórovala. Benátky prohrály posedmé v řadě.

Vsetín udolal Ústí nad Labem 3:2 po samostatných nájezdech a odešel jako vítěz posedmé z uplynulých devíti utkání. Valaši po 23 minutách vedli 2:0, ale domácí ještě v prostřední části stačili vyrovnat. V penaltovém rozstřelu přiřkli Vsetínu bod navíc útočníci Martin Podešva a David Březina. Ze čtyř střelců Slovanu se neprosadil žádný.

HC Benátky nad Jizerou : SK Horácká Slavia Třebíč 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) Góly:

43:38 Hrabík (Z. Král, Bittner) Góly:

2:05 R. Erat (Dolníček)

11:14 Paták (Havlát, Kristl)

58:16 Jan Wasserbauer

59:51 Dolníček Sestavy:

Stezka (Polášek) – Niko, Kunst, Jandejsek, Jan Bednář, Tržický, Mirochnikov, Starosta – Psota, Bittner, Hrníčko – Hrabík, Chrtek, Z. Král – R. Veselý, Kuťák, Wiencek – Šír, Nezbeda, Burda. Sestavy:

Vejmelka (Jekel) – Nedbal, D. Mikyska, Kaláb, Čejka, Jiří Wasserbauer, Půža, Spurný – P. Kratochvíl, Dolníček, R. Erat – T. Havránek, Mlynář, Kusko – Gajarský, Süss, Jan Wasserbauer – Kristl, Havlát, Paták. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Grech, Wagner – Hejl, Podrazil Počet diváků: 171

ČEZ Motor České Budějovice : HC Stadion Litoměřice 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Góly:

02:39 Vlček (Galamboš) Góly:

Sestavy:

Gába (Kváča) – Kutlák (C), Kučný, Fillman, Vráblík, Pavlin, F. Novák (A), Kachyňa – L. Květoň (A), Vampola, Nedorost – Nejezchleb, J. Mikyska, Čermák – Heřman, Rob, Jonák – Galamboš, Vlček, Martin Novák. Sestavy:

Škarek (Michajlov) – Pavlas (C), D. Málek, Smetana (A), Jeřábek, L. Chalupa, M. Jandus – Kusý (A), J. Veselý, Bílek – M. Kadlec, J. Šimeček, Řehoř – M. Havelka, Hanták, Machala – Toman, R. Pilař, Václavek – Stříbrný. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Zubzanda, Valenta – Jílek, Šperl Počet diváků: 5049

HC Frýdek-Místek : HC Energie Karlovy Vary 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Góly:

Góly:

19:14 Stloukal (Kverka, M. Rohan)

21:31 Podlipnik (Stloukal)

44:07 Stloukal (Šenkeřík, Kverka)

54:40 Kohout (Sičák, Stloukal) Sestavy:

L. Daneček (45. Strmeň) – Zahradníček, Bartko, Pastor, Haman, Piegl, Matyáš, D. Stránský – J. Kalus, Pechanec, Štumpf – Kvasnica, Mikulík (C), Martynek – Kofroň, Bajtek, Klimša (A) – Przybyla, Franek. Sestavy:

F. Novotný (Kuchař) – Sičák (A), Krejčí, M. Rohan, Podlipnik, Kovačevič, Šenkeřík – T. Rachůnek, Balán (A), Flek – Stloukal, Kverka, Kohout – Vrdlovec, Skuhravý (C), Gorčík – Vachovec, Tuominen, A. Rulík. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Dědek, Zbořil – Bryška, Novák Počet diváků: 1237

AZ RESIDOMO Havířov : HC Slavia Praha 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Góly:

42:48 Pořízek (Kanko, Chroboček) Góly:

03:58 Šagát (Zigo)

47:46 Z. Doležal Sestavy:

Dolejš (Bláha) – Krisl (C), Drtil, Dudek, Luža, R. Havel (A), Chroboček – M. Kalus, L. Bednář, Tomi – Pořízek, Š. Stránský, Kurovský – Maruna, Rác, Fronk – Kotala, Matai, Kanko – Bambula. Sestavy:

Frodl (Polívka) – J. Drtina (A), J. Novák (C), Barák, J. Holý, Kasík, A. Růžička, Šmíd – Zigo, Račuk, Z. Doležal – Jankovský, Šafránek, Nedvídek – L. Krejčík, Šagát, M. Ondráček – J. Doležal, Kubica, Furch. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Šutara, Fiala V. – Gančarčík M., Lukš Počet diváků: 1601

SK Trhači Kadaň : Rytíři Kladno 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Góly:

Góly:

12:14 Kubík (R. Přikryl)

20:48 Kubík (Pekr, Machač)

30:46 Redlich

53:19 Pekr

57:39 J. Kloz (D. Tůma, Repe) Sestavy:

Pavlát (Spěšný) – Trefný, Černý, Blaha, Buchtela, Cestr, Šefl, Szathmáry – Hlava, Kůs, Wágner – Müller Hejcman, Chlán – Procházka, Rindoš, Krejčiřík – Tupý. Sestavy:

Kopřiva (Cikánek) – P. Hořava, Matula, Štindl, Kehar, Veber, Repe – Svedlund, Machač, M. Hořava – Pekr, Přikryl, Kubík – Tůma, Kurjanov, Kloz – Zikmund, Kaut, Redlich. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Beneš, Malý

LHK Jestřábi Prostějov : HC ZUBR Přerov 6:4 (1:1, 2:0, 3:3) Góly:

18:38 M. Drtina (Nouza, Divíšek)

35:21 L. Luňák (Venkrbec)

37:49 Divíšek (Nouza)

40:45 Ščotka

41:44 Rašner (Švec)

58:59 Venkrbec (Neužil) Góly:

14:16 Plášek (Pšurný)

42:23 Illo (Zbořil, Milan Procházka)

45:39 Pšurný

57:32 T. Doležal (T. Sýkora, Šlahař) Sestavy:

Neužil (Groh) – Mikliš, D. Kolář, Ščotka, Havlík Žovinec, Rašner, M. Drtina – Starý, Divíšek, Nouza – Dvořáček, Venkrbec, Luňák – Prokeš, Meidl, Švec – Zabloudil, Voženílek, V. Nestrašil. Sestavy:

Klimeš (42. Šimboch) – Malina, Chmelíř, Zbořil, M. Novotný, Pala, Lenďák, Padrnos – T. Doležal, T. Sýkora, Šlahař – Plášek st., R. Pšurný, Plášek ml. – Illo, Milan Procházka, Goiš – F. Dvořák, M. Kratochvíl, Navrátil. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Robert Čech a Přemysl Skopal – Daniel Reich David a Otáhal Počet diváků: 3 187

HC Slovan Ústí nad Labem : VHK ROBE Vsetín 2:3N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

27:55 Severa (L. Volf, M. Vágner)

39:59 Gengel (Bernad, Davídek) Góly:

08:03 Kucharczyk (Holomek, Protasenja)

22:12 Kucharczyk (Kopta, Žák)

Podešva Sestavy:

J. Dlouhý (Volke) – M. Zdvořáček, Weinhold, M. Vágner, Vaněk, Mlčoch, Bernad, Vl. Brož – L. Volf, Gengel, Navarra – Macek, T. Jandus, M. Chalupa – Melka, Davídek, Najman – Severa, D. Merta. Sestavy:

Horčička (Šurý) – D. Krenželok, Frolo, Dundáček, Holomek, Žák, Ondračka – Podešva, Šilhavý, Illéš – Vávra, Březina, Slováček – Markovič, Kopta, Karafiát – P. Beránek, Protasenja, Vítek – Kucharczyk. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Michal Škrobák, Matěj Sýkora – Jan Votrubec, Martin Ševic