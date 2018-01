Pády favoritů. V první hokejové lize prohrály Budějovice, Vary i Kladno

Třetí Kladno si z Ústí nad Labem odvezlo debakl 0:6. Pošesté v řadě zvítězila Slavia, kterou k výhře 3:1 ve Frýdku-Místku dovedl 32 zákroky brankář David Honzík, nová posila ze Sparty.

Prostějov se v 32. minutě dostal do třígólového trháku. Jihočeši vzápětí snížili, ale Jestřábům se do konce prostřední třetiny podařilo dvakrát využít přesilovku pět na tři. V posledním dějství přidal Prostějov další dvě branky.

Za domácí mužstvo skórovalo sedm různých střelců. Prohru Motoru zmírnil útočník Lukáš Květoň. Prostějov zvítězil po třech porážkách, naopak České Budějovice nebodovaly po devíti utkáních.

Vítězný gól Benátek vstřelil v polovině duelu devatenáctiletý útočník Ondřej Chrtek, kterému asistoval Radek Veselý. V úvodu třetího dějství si oba role vyměnili a stanovili konečný výsledek. Středočeši doma uspěli podruhé za sebou.

Kladenský debakl načal už po 48 vteřinách hry v přesilové hře útočník Ladislav Gengel. Za dalších 66 sekund se prosadil Daniel Kružík. V prostřední části Slovan přidal čtyři branky, včetně trefy v oslabení. Ústí před vlastními fanoušky zvítězilo ve druhém duelu po sobě, Rytíři si připsali porážku po čtyřech výhrách.

Honzík přišel do Slavie ze Sparty na hostování do konce sezony, s možností střídavých startů zpět do extraligy. V červenobílém dresu skóroval v šestém utkání v řadě Zdeněk Doležal. Rozhodující trefu Pražanů zaznamenal v 39. minutě útočník Václav Jankovský. Slavia ze čtvrtého místa ztrácí na Kladno pouze tři body.

Třebíč zdolala Přerov 3:2, přestože po první třetině prohrávala o dvě branky. Horácké Slavii se v prostřední části povedlo vyrovnat během 85 sekund. Tři body vystřelil v 49. minutě obránce Karel Nedbal. Třebíč uspěla po třech porážkách.

Vsetín porazil Litoměřice 2:1. Všechny góly padly v početní výhodě. Stadion sice od první třetiny vedl, ale Valaši díky útočníkům Vojtěchu Šilhavému a Ondřeji Slováčkovi duel otočili.

Obrat se povedl i Havířovu na ledě poslední Kadaně. Trhači po úvodním dějství vedli 2:0, ale v následných dvou třetinách vstřelili hosté po dvou brankách. Havířov si odnesl vítězství potřetí z posledních čtyř soubojů, Kadaň prohrála pošesté v řadě.

První hokejová liga - 44. kolo

Benátky nad Jizerou - Karlovy Vary 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 30. Chrtek, 41. R. Veselý. Rozhodčí: Doležal, Vokřál - Ševic, Votrubec. Vyloučení: 6:1. Bez využití. Diváci: 214.

Vsetín - Litoměřice 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 28. Šilhavý, 44. Slováček - 18. J. Šimeček. Rozhodčí: Kašík, Skopal - Lukš, Otáhal. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 2 583.

Třebíč - Přerov 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky: 25. P. Kratochvíl, 26. L. Vágner, 49. Nedbal - 2. R. Černý, 16. Plášek ml. Rozhodčí: Přikryl, Barek - Lučan, Špringl. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 1 174.

Prostějov - Motor České Budějovice 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Branky: 19. Venkrbec, 22. Starý, 32. Žovinec, 36. Nouza, 40. Rudovský, 51. Divíšek, 53. Švarc - 33. Fillman, 56. L. Květoň. Rozhodčí: Dědek, Koziol - Bryška, Novák. Vyloučení: 5:8. Využití: 3:1. Diváci: 1 723.

Frýdek-Místek - Slavia Praha 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky: 40. Štumpf - 30. Z. Doležal, 39. Jankovský, 58. M. Ondráček. Rozhodčí: Fiala, Obadal - Adamec, Wesley. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 1 227.

Ústí nad Labem - Kladno 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Branky: 2. a 40. Kružík, 1. Gengel, 25. T. Jandus, 35. Vl. Brož, 37. Davídek. Rozhodčí: Jechoutek, Grech - Krátký, Kokrment. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1 493.

Kadaň - Havířov 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Branky: 8. Trefný, 19. Hlava - 36. Staněk, 39. Sikora, 50. M. Kalus, 60. Tomi. Rozhodčí: Wagner, Valenta - Bosák, Beneš. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 327.