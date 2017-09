Po nezdaru v Benátkách čeká na budějovické hokejisty Prostějov

„Pro nás je to velké rozčarování,“ neskrýval zklamání hlavní trenér Motoru Antonín Stavjaňa.

„Do plné sestavy nám chyběl jen Martin Novák, když nepočítám zraněné Květoně a Muchu. Domácí hráli v hodně omlazené sestavě. Dva góly jsme dostali ve vlastní přesilovce, jeden poté z protiútoku. Za celých šedesát minut jsme nebyli schopni vstřelit branku, což svědčí o tom, že pokud hráči zápas neuchopí od první minuty na sto procent, mohou se potom i zbláznit a už se do něj nedostanou. To se přesně dnes stalo,“ zhodnotil kouč nepovedené utkání.

Na začátku druhé třetiny, když už Motor prohrával 0:3, dokázal domácí celek přehrávat, ale ani to ke gólům nevedlo. Šance na snížení měli například Vlastimil Dostálek nebo Žiga Pavlin.

V poslední dvacetiminutovce se nepovedlo dát gól ani Miloslavu Čermákovi. Obrovskou šanci promarnil Rok Pajič.

„Pro nás to byl dnes velký svátek. Utkali jsme s týmem, který je favoritem první ligy, a my můžeme být na kluky pyšní, protože opravdu tvrdě makali a hráli strašně moc obětavě. Myslím si, že je to veliké vítězství pro náš mladý tým a je to také veliké povzbuzení do další práce. Dnes si všichni kluci v čele s brankářem zaslouží obrovskou pochvalu,“ uvedl domácí trenér Jiří Kudrna.

V pátém kole se České Budějovice, které jsou v tabulce na šestém místě se šesti body, utkají s Prostějovem. Ten má také šest bodů, ale je desátý. Zápas začne v budějovické Budvar aréně v sobotu v 17 hodin.