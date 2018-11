Odpověď Zlína na debakl se Spartou? Pětigólový triumf v Pardubicích

Zatímco za celé páteční utkání se zlínští hráči podruhé v sezoně gólu nedočkali, v Pardubicích poprvé skóroval Jiří Ondráček už po šesti minutách.



Minule proti Spartě také Zlín nevyužil ani jednu ze šesti přesilovek, v zakončení ani nebyli moc nebezpeční, naopak na východě Čech zužitkovali hned druhou početní výhodu. Tomáš Žižka díky tomu v závěru první třetiny upravil na 2:0.

Gólové akce přitom vypadaly obdobně: Tomáš Fořt udržel vpředu puk, přihrál zpoza brány a jeho spoluhráči se zblízka snadno prosadili.

„Forťák uhrál perfektně souboj v rohu, krásně mi to dal, na mně bylo už to jen trefil,“ líčil Ondráček svůj sedmý gól v sezoně. „Branek jsem nikdy moc nedával, jsem rád, že teď takto pomáhám mančaftu. Ale když mi to nebude padat a budeme sbírat body, vadit mi to nebude,“ usmál se.

Pardubice ve druhé třetině přitvrdily hru, díky čemuž přišlo zlepšení jejich hry a v přesilovce i kontaktní branka.

Krátce po ní sice Zlín nevyužil 97 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku, hosty to ale příliš mrzet nemuselo. V závěrečné třetině totiž Michal Popelka, Pavel Sedláček a při soupeřově hře bez brankáře i Dalibor Sedláček stvrdili vítězství.

„Je těžké otáčet zápasy, první třetina nám ujela,“ hlesl Rostislav Marosz, autor jediného gólu Pardubic, které prohrály pošesté v řadě a v tabulce jsou třinácté.

Týden plný zápasů proti celkům z chvostu extraligy pokračuje pro Zlín pátečním domácím duelem s posledním Chomutovem, v neděli se pak tým představí na ledě dvanácté Mladé Boleslavi.

Na marodce stále zůstává dvojice útočníků Jakub Herman a Štěpán Fryšara, přičemž druhý jmenovaný již začal po zranění ramene naplno trénovat.

„Zranění má doléčené a zvládne už plnou zátěž. Není vyloučené, že se vrátí v tomto týdnu do sestavy. Kuba Herman se stále zotavuje z hnisavé anginy doprovázené vysokými teplotami. I když krevní testy dopadly dobře, organismus je stále oslabený a potřebuje doléčit,“ upřesnil hlavní trenér Zlína Robert Svoboda.