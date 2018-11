Reprezentace je bonus, říká liberecký útočník Lenc před Karjalou

„Jsem hrozně rád, že si zase zahraji nějaké mezinárodní utkání,“ svěřil se Lenc na klubovém webu. „Národní tým je jeden z mých mála cílů, takže mám opravdu velkou radost, že ta pozvánka přišla a hrozně se na to těším,“

O tom, že by ho reprezentační kouč Miloš Říha mohl povolat, přitom vůbec nepřemýšlel. „Chci, abychom měli dobrou sezonu v Liberci. To okolo už je bonus a je to pozitivní jak pro mě, tak i pro všechny ostatní, protože je vidět, že se do národního týmu můžeme dostat,“ uvedl 27letý hokejista.

V 17 dosavadních extraligových zápasech nasbíral 16 bodů za 7 gólů a 9 asistencí. „Hrajeme výborně, v šatně je dobrá atmosféra. Dokážeme si tím pádem lépe vyhovět, nejsme v žádné křeči. Já jsem spokojený,“ řekl hráč s číslem 25, jehož parťákem v útoku je suverénní lídr bodování Marek Kvapil.

Radan Lenc v minulosti neprošel mládežnickými výběry, reprezentaci poprvé okusil před dvěma lety. Za národní tým od té doby odehrál deset zápasů, v nichž si připsal dvě branky a stejný počet asistencí. „Loni jsem odehrál jen jedno střetnutí, nebyl to z mé strany moc vydařený rok. Teď je tam nový trenér, takže jsem plný očekávání. Uvidíme, jaké ty tři zápasy budou,“ řekl Lenc, který pod koučem Říhou absolvoval už srpnový přípravný kemp.

Český tým vstupuje do turnaje Karjala dnešním zápasem se Švédskem na ledě pražské Tipsport arény. Následně se přesune do finských Helsinek, kde ho čekají souboje s Finskem a Ruskem.