Duda dotáhl Chomutov k první výhře. Hluchej porazil slepýho, řekl

„Musíme trénovat, makat, nepřemýšlet, nekoukat na tabulku a jet dál,“ vykládal hecíř Radek Duda, který při domácích chomutovských premiérách odrovnal Hradec Králové v sezoně 2009/10 dvěma góly a asistencí a Spartu v ročníku 2012/13 dvěma přihrávkami.



Musel přijít Duda do Chomutova, aby vyhrával?

Hele, čarovat neumím. Dneska se setkali hluchej se slepým a myslím, že hluchej vyhrál. Šli jsme tomu naproti, bojovali jsme, chtěli jsme to za každou cenu zlomit. Tým měl sklopené hlavy, ale teď konečně tvář, v jaké se vítězí. Takhle musíme fárat. Upravit detaily hry, pořád se zlepšovat a zlepšovat. A všechno, co děláš, musíš vyhrávat. Dneska to je cenný pro nás. Zlaté tři body, dá se říct, že s Boleslaví to bylo o šest. Přetahujeme se.

Jak jste pobláznil šatnu?

Když chceš uvařit vodu, musíš přiložit dřevo, aby oheň čapl. Ale musíme šlapat dál. Pro tohle sport děláš. Ten chce znát jen vítěze, to tě musí kopat dopředu.

Váš přesilovkový gól z úhlu byl docela drzý.

Ládik (Růžička) mi to pěkně připravil, první střela šla nahoru, druhou jsem mu poslal na mrtvou nohu. Buď jsi za blbce, nebo za hvězdu. Dneska to vyšlo. A při vítězném gólu kluci perfektně vyřešili situaci dva na jednoho. Havel nádherně puk sebral, Koblasa zakončil. Tohle tady hodně chybí, dobruslovat a pořád hrát kompaktně. Pak rychlý transition (přechod z obranné do útočné fáze) a jít do zakončení. Kluci to sehráli nádherně, já se jako divák bavil.

Po vašem gólu jste jel přes celé hřiště kynout kotli. Čerpáte od fanoušků energii?

Celý život hraju hokej pro lidi. Všude, kde jsem, se snažím pobláznit své spoluhráče i fanoušky, přivádět je do transu. Sport se dělá pro ně, chci, aby si to užili. Ne každý den se to podaří, ale ať si užívají co nejvíc.

Odbrzdí tahle výhra Piráty?

Věřím! Čekání bylo strašně dlouhý, kluci už to potřebovali. Je to o každodenní práci přijít na zimák, odmakat to. A pořád chápat, že děláte koníček, za který jste dobře zaplacený. A hlavně si to užívat. Roky přibývají a čas letí. V neděli hostíme Zlín, teď předvedl neskutečný výkony proti Spartě a Pardubicím. Nečeká nás nic snadného. Na konci už jsme byli hodně ustrašení, hrozně jsme to vítězství chtěli, až jsme se o to třepali. Na to musíme zareagovat.