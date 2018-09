Hvězda první hokejové ligy na čtyři? Také Duda

Už na začátku léta dostal Radek Duda nabídku, aby nastupoval v první hokejové lize za Benátky. Tenkrát ještě nekývl. Na konci prázdnin však už naskočil do dvou přípravných zápasů a nakonec figuruje na soupisce s číslem 96.

„Nastoupil jsem s ním v lajně a byl to pro mě mimořádný zážitek,“ vyznal se z obdivu k bývalému reprezentantovi a majiteli kompletní sbírky extraligových medailí mladý benátecký útočník Jiří Průžek. „Jako kluk jsem na něj chodil koukat na Slavii a teď jsem nastoupil vedle něj. Na to rozhodně budu vzpomínat.“ Benátky už několik let spolupracují s extraligovým Libercem, jehož jsou farmou. Duda na severu Čech žije a právě od Bílých tygrů dostal laso, aby v Benátkách krotil talentované šelmičky.

Přeloženo: Známý hokejový rebel má pomáhat s výchovou mladíků pro extraligovou scénu.

Z tohoto pohledu je symbolické, že Dudovo dlouhodobě oblíbené číslo 69 ponese na dresu dvacetiletý spoluhráč Marek Zachar.

To o numeru 68 nemá cenu spekulovat. Na výkony Jaromíra Jágra se těší celá republika, včetně samotných hokejistů. „Zápasy proti Kladnu kvůli němu vyhlížím určitě nejvíc,“ přiznal Průžek.

Jágrovi Rytíři patří v první lize k jasným favoritům, nikdo v organizaci nezastírá, že cíle jsou jen ty nejvyšší. „My si nemusíme nic extra nastavovat. V zájmu klubu i samotných hráčů je ten cíl jasný a netřeba ho připomínat. Kdybychom ten cíl neměli, tak by to bylo smutný,“ směřuje Jaromír Jágr myšlenky k vytouženému návratu do extraligy.

Benátky budou cílit na skromnější mety, ale i tady je chuť po účasti v play off. „Takový plán jsme si stanovili při sezení s libereckým generálním manažerem Ctiborem Jechem a koučem Filipem Pešánem,“ prozradil benátecký sportovní ředitel Jan Slivka.

K prvnímu střetu veteránů Jágr versus Duda dojde už za týden.

Bude to šlágr!