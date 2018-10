Duda se bude hlásit v Chomutově. Dokáže to zbláznit, vítá ho Huml

„Budeme pracovat na tom, aby mohl nastoupit v neděli v Pardubicích,“ uvedl Růžička po páteční prohře 2:3 s Vítkovicemi, už sedmé v řadě.

39letý Duda si zahraje extraligu po dvou letech, letošní sezonu začal v prvoligových Benátkách, v deseti zápasech dal tři góly a další tři připravil.

„Je to hokejista, dobrý kluk, mám s ním jen dobré zkušenosti. Věřím, že nás posune zase malinko výš,“ představuje si Růžička. „V jaké lajně nastoupí, to se nechte překvapit.“

Hecíře Dudu mužstvo vítá. „Uvidíme, co týmu přinese. Hrál jsem s ním v Budějovicích, o jeho hokejových kvalitách všichni víme. Bude přínosem,“ míní útočník Ivan Huml.

„On je buldok. Už to na nás po sedmé porážce padá a jakákoli nová krev nás může povzbudit. A on to na ledě i v kabině dokáže zbláznit.“

Za Piráty, kteří jsou bez bodu, už v pátek naskočil jiný novic, Fin Masi Marjamäki. Nevedl si špatně. „A během příštího týdne ještě něco vymyslíme. Sháníme i zkušeného gólmana,“ prozradil Růžička.