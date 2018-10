Dudova motivace v extralize: Chci, ať moje děti řeknou, že táta je řízek

Premiéra vám zhořkla. Proč?

Takový je život. Všichni bychom samozřejmě chtěli vyhrávat a nemít takovéhle scénáře. Ta situace není lehká. Musíme pracovat, hrát co nejjednodušeji. Když pak přijde přesilovka, kde můžete se zápasem něco udělat, musíte udeřit. Ten zápas byl skvěle rozjetý, mohl to být ten, kterým bychom se dostali nahoru, kdybychom ho zvládli. Ale uděláte pár chyb, Pardubice vás vytrestají a je po vás.

V poslední minutě druhé třetiny jste dostali dva góly. To vás zlomilo...

Bylo vidět, že jsme za každou chybu brutálně potrestáni. Takhle to vypadá u týmů, které jsou dole. Kdejaké mužstvo třeba udělá stejnou chybu a gól z ní nepadne, tady ano. Na mě to působilo tak, že prostě za každou chybu pykáme. Nemyslím si, že máme hlavy dole, odehráli jsme dobrý zápas. Ale detaily ve hře udělají ten rozdíl.

Jak jste se cítil?

Dobře. Mám skvělého centra, Sklendu (Zbyňka Skleničku), který tam lítá, a na mně je jen připravit si nohy tak, abych s klukama jezdil. Měl jsem tam spoustu šancí, jsem tu od toho, abych udělal rozdíl. Bohužel teď to nevyšlo, ten zápas jde za mnou. Přijel jsem klukům pomoct. Je to škoda.

Jak zní dohoda s Chomutovem?

Jsme domluvení na dva měsíce, uvidíme, jak to bude vypadat. S Vláďou Růžičkou (trenérem a manažerem Pirátů) se vždycky domluvíme a řekneme si, co a jak.

Změnil se Růžička od vašeho posledního společného působení?

Změnil. Temperamentní zůstane, ale nějaké změny na něm vidím. Ty si však nechám pro sebe. Je pěkné to pozorovat. Jednou asi budu chtít v téhle práci pokračovat, je to pro mě velká škola vidět to z jiného pohledu.

Co byste jako trenér teď s Piráty dělal?

Máme další zápasy. Musíme se na ně v týdnu připravit. Hlavně na přesilovky. Kluci říkají, že z toho dostáváme góly. Musíme to trénovat. Nestačí to jen nakreslit na tabuli s tím, že to samo půjde. Tam byl kámen úrazu. Musíte to mít sehrané, nacvičené.

Na začátku zápasu na vás byla vidět velká chuť...

Já už to mám za pár. Až brusličky dám na zeď, chci, aby za mnou byla vidět nějaká práce. A aby organizace, kde jsem působil, a mí spoluhráči na mě vzpomínali v dobrém. Jako sportovec si kladu vždycky největší cíle, ať dělám cokoli. Myslím, že tu není prostor pro průměrné sportovce. Mám dvě děti, kterým chci jít příkladem, aby v životě dělaly věci naplno. Obě jsou sportovně založené, chci, aby je to motivovalo. Aby řekly, že táta je řízek.

Vnímal jste únavu? Přece jen z 1. ligy, kde jste hrál za Benátky, to je skok.

Ta 1. liga je možná rychlejší. To se budete divit. V Benátkách jsem poslední čtyři pět zápasů hrál s 18letýma klukama a je to fičák, abyste jim stačil. Kluci v Benátkách mě perfektně připravili, já jim za to děkuju. Skvělá organizace, taky ji tady reprezentuju. Přišel jsem z Německa z DEL2, tak chci, aby to lidem otevřelo oči a viděli, že kousek za hranicemi se hraje dobrá liga.