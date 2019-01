Parádní loupež. Vyhráli jsme jackpot, zářil Duda po vítězství na Spartě

Chomutov pražského soupeře zaskočil málo aktivního, alespoň tak si hosté vysvětlují gólovou dominanci z první třetiny. „Vypadalo to jednoznačně, měli jsme víc motivace,“ uznal útočník Vladimír Růžička.

Sám v první třetině prokázal, jak efektivní umí být přímočarost. Zatímco se Sparta sama dokázala zahnat k mantinelům a do rohů, kazit kombinace i zdánlivě jednoduché nahrávky, Chomutov vzal prostě puk, a když mohl, střílel.

Růžičkovi jednoduchá taktika vyšla dvakrát (ve 4. a 9. minutě), brzy se přidal i finský Masi Marjamäki. „Měli jsme snový začátek,“ řekl Duda.

„Ale nečekali jsme, že by Sparta zápas zabalila,“ dodal Růžička k vývoji, z něhož tak nadšení být už nemohli. Sparta totiž od druhé třetiny začala dotahovat. Ve 45. minutě obránce Petr Kalina opravdu srovnal a zdálo se, že přijde prodloužení.

Jenže. „Hokej se hraje do šedesáté minuty. A skvělý (Lukáš) Vantuch byl na pozici, kde máme být,“ radoval se Duda.

Devět vteřin před koncem totiž sparťanskému gólmanovi Matěji Machovskému prošel puk skrz betony a zastavil se na brankové čáře. Vantuch využil své síly a puk doklepl.



Prorok Duda o Spartě „V přesilovkách bylo vidět, že nemají klid na hokejce. Ale pořád mají dobrý, kvalitní tým. Jestli mám dělat proroka, myslím, že okolo pátého místa můžou být. Nejsou na první místa, momentálně jim chybí rozdíloví hráči, které Sparta vždycky měla,“ myslí si Duda.

„Bylo to štěstí, ale pro nás je to určitě vzpruha,“ vrátil se po zápase k situaci trenér Vladimír Růžička starší. Útočník Růžička mladší mluvil o příjemném šoku. To Radek Duda byl, jak je pro něj typické, barvitější.



„Hokejový orgasmus, výstřik, kdybych přitvrdil, tak porno. Parádní loupež. Vyhráli jsme jackpot. Víme, že umíme vyhrávat, teď jsme byli šťastnější. Ale zaslouženě,“ povídal Duda.

„Proti Spartě je zápas prestižní pro celou extraligu, mají kvalitní tým, ale je vidět, že mají krizi. A my si říkali, když tu vyhrály Pardubice, my můžeme taky,“ přidal Růžička mladší.