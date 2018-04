MS V HOKEJI

„Tak snad do třetice všeho dobrého, že?“ poví čtyřiadvacetiletý hokejista typickým slezským dialektem. Reprezentační smůly se chce zbavit na šampionátu v Dánsku, který startuje přesně za týden.

Faksa chce konečně zažít velký turnaj, na který se může pořádně nachystat - aklimatizovat se, přivyknout zákonitostem většího evropského kluziště.

„Pořád se mi zdá větší, než jsem si představoval,“ přizná útočník Dallasu. „Ale postačí dva tři zápasy a bude to v pohodě.“

První testovací mač odehrál ve čtvrtek ve Švédsku, proti Tre Kronor vyjel na led jako centr elitní formace s kapitánem Červenkou a dělostřelcem Frkem na křídlech.

Očekávaná role? Jeden z lídrů

„Radek by měl patřit k tahounům,“ říká reprezentační kouč Josef Jandač. „Je to velký, silný hráč a kromě toho, že umí výborně bránit, měl i dobrý bodový příspěvek.“

V základní části NHL nashromáždil 33 (17+16) bodů. Ještě víc zaujme 21 kladných bodů ve statistice +/-, a to v týmu, jemuž unikl postup do Stanley Cupu. To je zaznamenáníhodný počin.

„Z osobního hlediska to bylo docela vydařené, ale raději bych to vyměnil za play off,“ říká stálice Stars.

„Nikdo pořádně neví, co se stalo. Celou sezonu jsme měli super, ale po 65 zápasech jsme chytili sérii, kdy jsme snad z deseti zápasů prohráli devět. Nakonec nám to těsně uteklo.“

Neštěstí pro Dallas, štěstí pro národní tým. „O mistrovství jsem snil jako kluk. Vždycky rád přijedu, když budu moct,“ dušuje se urostlý rodák z Opavy.

Jeho reprezentační zápal chtěli v Dallasu po trudném konci ročníku trochu zchladit.

„Na výstupních pohovorech se mě ptali, jak se cítím. A ať si hlavně odpočinu,“ přibližuje Faksa debaty s generálním manažerem klubu Jimem Nillem. „Nechal to na mně. Do ničeho mě nenutil, ale bylo vidět, že nebyl nadšený.“

Faksa alespoň částečně vyhověl americkému zaměstnavateli v tom, že vynechá přípravné duely.

Play off NHL? Faksa věří Nashvillu

Na chvíli vypnul, poté se pár dní klouzal po ledě v ostravské Porubě. Do Třince, za který coby mládežník hrával, se zase jezdil dívat na extraligové finále proti Kometě. „Atmosféra byla super, ta mi v Americe chybí,“ líčí Faksa.

Radek Faksa v českém dresu

Na Švédské hry už však chlapík s 204 starty v NHL, což z něj činí nejprotřelejší postavu tohoto českého výběru, odletěl.

A na velkém turnaji a kluzišti nechce být jen do počtu. „Větší evropské hřiště pro můj styl není růžové. Nesmím teď jenom odhazovat puky, musím si zvykat na jiné načasování. Jsou to maličkosti,“ dodává posila z NHL.

Faksa zpoza oceán dál kouká na play off, v němž ve čtvrtek odstartovalo 2. kolo, a tipuje: „Hodně daleko půjde Nashville. U nich se hraje těžko a mají kompaktní tým.“

Český ranař chtěl být součástí bojů o Stanley Cup, místo toho se stává klíčovou osobou omlazené reprezentace.

„Kdybych měl dorazit jako do Moskvy, to bych nebyl moc nápomocný,“ ví.