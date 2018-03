Hraju proti nejlepším hokejistům a mám kladné body, těší Faksu

Takže jaká je to sezona?

Dvacet, možná pětadvacet zápasů jsem nehrál tak, jak bych si představoval, protože jsem neměl v týmu ideální roli. Musel jsem si zase všechno vydřít. Teď už jsem ale naprosto spokojený: dostávám hodně prostoru na oslabení, chodím na buly, takže si nemám na co stěžovat.

Nakonec jste dal i svůj první hattrick v NHL.

Ale je těžké říct, jestli se mi ofenzivně daří. Je krásné, že mám už před koncem sezony nejvíc gólů, co jsem zatím v NHL dal, ale mohlo by to být ještě lepší. Hlavně chci ale pomoct týmu do play off, protože je to v tabulce fakt těsné. Každý gól může rozhodnout. Z osobního hlediska se nicméně cítím stoprocentně líp než loni. Dostávám hodně prostoru a většinu zápasů hraju proti nejlepším lajnám.

S 23 kladnými zářezy vedete týmové bodování plus/minus, loni jste přitom skončil v mínusu. Čím to?

Nevím, je to práce celé lajny. Dobře se doplňujeme, dobře komunikujeme. Jelikož hrajeme proti nejlepším hráčům, tak se musíme koukat víc dozadu než dopředu, takže to bude možná tím. A dostáváme šance z brejků. Sedli jsme si jako lajna a pomáháme si navzájem.

Jak důležité je mít v týmu mladé lídry jako Seguin a Benn?

Hodně, protože jsou to jedni z nejlepších hráčů na světě. Je paráda se od nich učit, pozorovat je a pokoušet se je napodobovat. Pomáhá mi třeba trénovat buly právě proti nim. A taky sleduju jejich defenzivní hru, protože vím, že když budu dobrý v obranném pásmu, tak mi to hodně pomůže.

Dallas přišel o Martina Hanzala, pro něhož kvůli zranění skončila sezona. Jak velká je to ztráta?

Pro tým je to velká ztráta, protože když hrál, tak jsme všichni cítili, že je mužstvo o hodně lepší. Měl potíže, nemohl do toho dávat sto procent, cítil se i blbě, protože měl velké bolesti. Půjde na operaci a příští sezonu už bude zdravý a pomůže nám.