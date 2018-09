Hráč jako Faksa je snem každého kouče, chválí Čecha manažer Dallasu

Defenzivní Dallas v play off chyběl Takový Jason Spezza spadl z 50 bodů ze sezony 2016/17 na 26. Antoine Roussel z 27 na 17. A co především, Dallas se podruhé za sebou nedostal do play off. Takový neúspěch se těžko promíjí, když máte v týmu Alexandra Radulova, Tylera Seguina, Jamieho Benna nebo obránce Johna Klingberga.