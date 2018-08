Na nás už přijdou jen maminky, směje se Haman před exhibicí ve Žďáře

„Po dokončení osmé třídy na základce jsem ale odešel na střední školu do Brna a tam jsem taky pokračoval v hokeji,“ připomíná osmačtyřicetiletý Haman, který v pátek dorazí do Žďáru nad Sázavou popřát svému mateřskému klubu vše nejlepší k 80. narozeninám.

Radek Haman profil Narodil se 22. prosince 1969 ve Žďáru nad Sázavou, kde v šesti letech začal s hokejem. Od mladšího dorostu však oblékal dres Brna a v roce 1987 si za tehdejší A-tým Zetoru poprvé zahrál nejvyšší domácí soutěž. Vojnu strávil v jihlavské Dukle, s níž v roce 1991 získal mistrovský titul. Později působil například také v Olomouci, Plzni či ve Znojmě. Po skončení kariéry se chvíli věnoval trenérské činnosti, jenže před třemi lety hokejové prostředí úplně opustil. Momentálně se zabývá investičním poradenstvím. Hokej nicméně sleduje dál, a to především kvůli svému synovi Filipovi, který je obráncem extraligového Třince.

Předpokládám, že jste se asi moc dlouho nerozmýšlel, jestli přijmout nabídku zahrát si v exhibici s dalšími úspěšnými odchovanci žďárského hokeje...

Samozřejmě, že ne. Moc se na to těším. I když to těšení má dvě různé roviny.

Co tím konkrétně myslíte?

Těším se na kluky, na lidi ve Žďáru a na tamní hokejové prostředí. Ale tři čtvrtě roku už jsem nestál na ledě, takže moc nevím, co od sebe můžu očekávat. (směje se)

Chcete tím vzkázat fanouškům, aby příliš nepočítali s nějakým vaším výrazným střeleckým představením?

Víc gólů jsem nedával ani jako aktivní hráč, takže teď to očekávat určitě nemůžou. Leda bych se k něčemu přimotal. (směje se) Já si jdu oslavu hlavně užít, pobavit se.

Opravdu jste nebyl devět měsíců na ledě?

Je to tak. I když je pravda, že teď v pondělí jsem se šel ve Žďáru sklouznout s místníma klukama, kteří se chystají na novou sezonu. A už teď vím, že si určitě neobleču celou výstroj. Připadal jsem si v ní jako robot, takže minimálně nárameníky si na zápas brát nebudu. Snad se mi nic nestane.

Jezdíte do Žďáru pravidelně, nebo berete páteční exhibici jako dobrý důvod se zase podívat do svého rodiště?

Pořád mám ve Žďáru maminku, za kterou jezdím. Ale co se týká hokeje, tak na stadion jsem se nedostal už pěkně dlouho. Když teda nepočítám to pondělí. Akorát jsem se občas zastavil na kafe za Michalem Konečným, který teď Žďár trénuje a se kterým jsem působil v Břeclavi.

Návrat legend exhibice k 80. narozeninám žďárského hokeje Program: Utkání mezi druholigovým A-týmem Žďáru nad Sázavou a úspěšnými odchovanci klubu

Kdy: V pátek v 18:00 na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou

Co dalšího bude k vidění: V 15:00 se na oválu vedle stadionu uskuteční autogramiáda a nejrůznější soutěže

Kdo nastoupí v dresu legend:

Brankáři: Milan Řehoř, Radovan Biegl

Obránci: Martin Lojek, Martin Pleva, Václav Půža, Tomáš Doležal, Ondřej Trejbal

Útočníci: Jiří Plachý, Martin Sobotka, Martin Nečas, Tomáš Havránek, Ondřej Machala, Petr Koukal, Tomáš Rolinek, Martin Kaut, Jiří Kaut, Tomáš Kaut, Petr Vampola, Martin Rousek, Tomáš Bláha, Radek Harman Trenér: Jaroslav Benák

Považujete se ještě vůbec za Žďáráka, když jste vlastně většinu svého života strávil jinde?

Určitě ano. Už taky proto, že Žďár mi umožnil dostat se do hokejového světa. Víte, já když tehdy odcházel po základce do Brna, tak jsem vůbec nepředpokládal, že bych se někdy mohl hokejem živit. Pro mě byl hokej láska, hrozně mě bavilo ho hrát.

Po skončení hráčské kariéry jste chvilku pokračoval jako trenér, ale dlouho vám to nevydrželo. Čemu se teď vlastně věnujete?

Už tři roky dělám investiční poradenství, takže úplně jiný obor. Hokej sleduju už jen jako pasivní divák.

A nestýská se vám po tom každodenním frmolu?

To víte, že se stýská, ale naštěstí tím, že syn ho taky hraje, se pořád v hokejovém dění nějakým způsobem pohybuju. I když jen pasivně.

Kolik je synovi?

Dvacet let a teď se v Třinci snaží probojovat do A-mužstva.

Pokoušíte se mu poradit?

Jenom když si řekne. A musím přiznat, že jsem rád, že si pořád ještě říká. Sám za sebe se ale nesnažím, protože má svého trenéra a já mu nechci dělat hokej v hlavě. Ale když přijde a na něco zeptá, tak mu samozřejmě svůj názor řeknu.

Přijede se podívat do Žďáru na svého tátu?

Právě, že asi nebude stíhat, protože mají tréninky a ono to z Třince není do Žďáru zrovna blízko. Syn by chtěl přijet, ale já mu řekl, ať to ještě zváží, protože cestování, zvlášť v tomhle vedru, je možná zbytečné. Ale nechám to na něm.

Ale maminka dorazí určitě, nebo ne?

Jasně, maminka i manželka. Takže aspoň dva zástupce, kteří mě budou znát, na stadionu mít budu. (směje se)

Myslíte, že dnešní fanoušci přijdou hlavně na novou generaci žďárských odchovanců, tedy na Martina Nečase a Martina Kauta?

To jste řekla přesně. My jsme už trochu křoví, protože lidi teď vnímají hlavně je. Ale samozřejmě přijdou i na Tomáše Rolinka, Petra Vampolu či Petra Koukala. Akorát na nás už jen naše maminky. (směje se) Ale je to tak v naprostém pořádku.

Dá se říct, jestli se na některého bývalého spoluhráče či kolegu těšíte nejvíc?

To ne, protože nevím, kdo to bude číst. (směje se) Věkově nejblíž je mi asi Martin Rousek, ale těším se úplně na všechny.