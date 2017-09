Prokeš se v Budějovicích nechytil, tak válí za druholigový Tábor

„Já jsem se v přátelských zápasech Motoru cítil opravdu moc dobře. A když jsem viděl, kolik měly Budějovice útočníků, tak mě můj odchod hodně překvapil. Bohužel to tak dopadlo a já jsem se nezvládl ukázat natolik, abych v týmu zůstal,“ zmiňuje Prokeš, který v minulé sezoně hrál první ligu v Benátkách nad Jizerou a přes léto se pokoušel dostat zpátky do svého mateřského klubu v Českých Budějovicích.

To se mu nepovedlo, ale v Táboře se mu daří. Prokeš s kapitánem Jakubem Matušíkem vede po dvou utkáních týmové statistiky se šesti body za dva góly a čtyři asistence.

„Určitě mi pomohlo, že jsem přišel do týmu, kde o mě opravdu hodně stáli. Dostávám prostor na ledě. Do Tábora přišel i Tomáš Andres, se kterým jsem se potkával v mládežnické reprezentaci. A hraje se nám dobře. Může to být pro mě impulz k hokeji, ale pořád hraju o soutěž níž. I proto musím být v Táboře ještě víc vidět, abych se zase vrátil do vyšší ligy,“ ví dobře útočník, který by v případě zájmu například prvoligového týmu mohl Tábor opustit.

I díky Radku Prokešovi rozjel táborský celek třetí nejvyšší hokejovou soutěž parádně. Obě utkání vyhrál, dal v nich dvanáct gólů a dostal jen tři.

„Jsme rádi, že se nám podařilo zvítězit, a klukům jsme za to poděkovali. Také šest vstřelených gólů nás potěšilo. Ale rozhodně nejsme spokojeni s obrannou hrou. Ta byla z naší strany hrozná a některé chyby, kterých jsme se dopustili, byly fatální a nepochopitelné. To, že jsme dostali jen tři góly, považuju za zázrak a zásluhu Tomáše Klestila, který opět chytal výborně,“ hodnotil kouč Tábora Tomáš Matušík premiérový duel druhé ligy s Pelhřimovem, který Jihočeši vyhráli 6:3.

„Pravdou je, že soupeř ukázal svou kvalitu a hrál hezký hokej. Jedeme dál, ale máme před sebou práce jako na kostele,“ doplnil trenér jednoho z aspirantů na postup do první ligy.

Ve druhém duelu sezony Tábor přestřílel v krajském derby domácí Písek 6:0. „Kluci přede mnou odehráli dobrý zápas. Soupeře do žádných větších šancí nepouštěli a moc těžké práce jsem neměl. Co prošlo, to jsem pochytal a jsem za to rád. Ta nula nebyla nijak vydřená, ale určitě mě těší a dodá mi sebevědomí, protože v přípravě jsem se sebou moc spokojený nebyl. Trošku mne zklamala atmosféra. Derby v Písku měla vždycky šťávu, ale teď tam bylo ticho skoro jako v divadle,“ konstatoval táborský brankář David Novák.

Tentokrát čeká na tým těžší prověrka. Ve šlágru kola přivítá druhý Tábor v sobotu od 18 hodin lídra tabulky z Havlíčkova Brodu a také dalšího adepta na postup.