Víme, co v nás je, nepanikařil Smoleňák. Pak ve vypjatém závěru rozhodl

„Jsem rád, že to tam spadlo, pro nás to byl hodně důležitý gól,“ vypravoval útočník, jenž Hradec posílil uprostřed sezony, která má vyvrcholit útokem na titul.

Ve vašem případě nebyl moc obvyklý. Co vy na to?

Že je pravda, že se většinou při gólu motám někde před brankou, kde to bolí. Ale i já mám nějaký světýlko v tunelu.

Zakončení bylo skvělé, takhle jste si to představoval?

Nijak jsem nad tím nepřemýšlel, byl to spíše takový automatismu. Naznačil jsem kličku a dal mu to pod klacek.

Liberec protestoval, že gólu předcházel ofsajd...

Jestli jsem byl rychlejší než puk? Asi jsem rychlý byl, ale tak ne. (smích)

Celý zápas jste prohrávali, skóre jste otočili až v závěru. Nebyl důvod k nervozitě?

My víme, co v nás a že máme kvalitní kádr. Někdy ale z toho góly jsou a někdy ne. Víme, že v takových případech musíme být trpěliví a věřit. Dneska také. I když to nebylo optimální hlavně v tom, že jsme opravdu nemohli dát gól, tak si stále věříme a víme, že to nějakým způsobem uhrajeme.

Liberec zvrat v zápase těžce nesl, jak jste to viděl vy?

Je to play off. I když je pravda, že některé zákroky se mi nelíbí. Jedna věc je bojovat a hrát tvrdě, to beru, ale kroščeky do obličeje, to už je podle mě zbytečné.

Do Liberce pojedete s vedením 2:0, hodně povzbudivé?

Máme svoji vizi vyhrát poslední zápas sezony a za tím si jdeme. Je to super, ale teď jedeme do Liberce a tam se určitě nehraje jednoduše. Víme, že mohou kousat, bude to všechno jen o nás.